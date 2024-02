Ministro Cataldo encabeza comitiva del Mineduc para garantizar inicio de clases en Atacama

Una comitiva del Ministerio de Educación encabezada por el propio ministro Nicolás Cataldo se trasladará a la Región de Atacama donde permanecerá jueves y viernes para intentar garantizar el inicio del año escolar.

La idea del viaje, es mostrar en terreno que están dadas las condiciones para que las clases comiencen en todos los recintos escolares que a fines del año pasado mantuvieron una paralización que se extendió por 78 días, en protesta por la precariedad que afecta a los colegios dependientes del Servicio Local de Educación Pública (SLEP) de Atacama.

Cataldo será acompañado por la subsecretaria de Educación, Alejandra Arratia, la subsecretaria de Educación Parvularia, Claudia Lagos, y el director (s) de Educación Pública, Rodrigo Egaña, quienes harán un recorrido por establecimientos educacionales de la zona y sostendrán diversas reuniones, según consigna La Tercera.

Las cuatro autoridades estarán en la Escuela El Chañar de Copiapó y harán un balance de las obras de mejoramiento y luego junto al gobernador Regional de Atacama, Miguel Vargas, se realizará la firma protocolar del Acuerdo de Colaboración para mejorar la infraestructura de los establecimientos educacionales. No se descartan más actividades.

En el Mineduc señalan que este viaje se comenzó a planificar hace ya un par de días y que, además de buscar dar garantías para el inicio del año escolar, otra de las cosas que terminó por decantar el traslado es algo que tanto en la cartera como en el Colegio de Profesores Regional miraban de reojo: La Comisión de Educación del Senado sesionará este jueves y viernes en el norte. La idea, dicen las mismas fuentes, es balancear la agenda de estos dos días en la región.

Y es que, entre otras cosas, los docentes han dicho que sumarán a su análisis y la decisión sobre movilizarse nuevamente o no, el pronunciamiento de dicha comisión ante la crisis, el que se adelanta no del todo positivo. “Lo tendremos en cuenta”, dice el presidente del colegio regional, Carlos Rodríguez.

¿CLASES EN DUDA?

“Hoy nadie puede asegurar que las clases se darán normalmente. Las autoridades dicen que sí, pero lo que nosotros señalamos es que hay que observar lo comprometido, no nos consta que todo se haya hecho. Movilizarnos es una opción porque tenemos que chequear lo que las autoridades comprometieron y no hicieron. Los compromisos no se cumplieron. Pensábamos que después del verano seríamos todos felices y el 5 de marzo volvíamos normalmente, pero no es así”, agrega el dirigente.

El presidente de los profesores atacameños colegiados apunta a que luego de firmado el acuerdo del 20 de noviembre con el Mineduc se estableció solucionar las condiciones habilitantes (cosas básicas) para luego abordar las condiciones medias, como techos o alcantarillados. “Eso último no ha sucedido. Esos trabajos no los hicieron en todos lados”, asegura.

De hecho, Rodríguez retruca a las autoridades educativas, quienes han señalado en distintos tonos que sí se ha avanzado en trabajos. “La función de las autoridades es echar a correr el año escolar, pero haciendo lo que se hace en todas las escuelas de Chile, que es ordenar, sanitizar o desratizar. La lógica es que si volvemos nada asegura que los trabajos de fondo se hagan. Pretender seguir empujando sin dominar y controlar el quehacer del SLEP Atacama, solo volveremos a profundizar la crisis”.

Hoy los delegados gremiales de cada escuela del SLEP sostendrán distintas reuniones. La idea es compartir información sobre lo que ocurrió en este tiempo y la definición de los docentes es que cuando tengan todo sobre la mesa discutirán los pasos a seguir. Y para eso no hay una fecha cerrada, lo que podría incluso provocar que los profesores efectivamente retomen las clases en marzo (ellos ingresan a trabajar este viernes, cosa que sí harán), pero que luego vuelvan a movilizarse.

Algunos docentes argumentan que no han podido ver in situ el estado de avance de los colegios por un informativo enviado el 23 de febrero por Cecilia Brito, directora ejecutiva suplente del SLEP desde febrero, a los directores de los establecimientos educacionales a su cargo, a quienes les señaló que “para evitar retardos en las obras, accidentes y robos en establecimientos, sólo podrán ingresar a las dependencias el personal autorizado por la Dirección Ejecutiva del SLEP Atacama”, estableciendo la misma modalidad para el ingreso de prensa. Esto, asegura una parte de los profesores, no les permite centralizar la información sobre su recinto a la directiva regional.



