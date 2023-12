Ministra de Obras Públicas expondrá en comisión que investiga los socavones en Reñaca: cursarán invitación a Reginato

El pasado miércoles 13 de diciembre se constituyó oficialmente en la Cámara de Diputados la Comisión Investigadora de los socavones registrados en el Campo Dunar entre Reñaca y Concón, hecho que dejó a un centenar de vecinos evacuados de sus departamentos ante el inminente peligro que presenta el lugar.

Cabe recordar que fueron el 22 de agosto y el 10 de septiembre los días en que se generaron sendos socavones en el sector de Costa de Montemar, en Viña del Mar, producto de intensas horas de precipitaciones invernales en el país.

Si bien, se indagan las causas de lo ocurrido, las miradas apuntan preliminarmente al rol que ha cumplido el Ministerio de Obras Públicas (MOP), a través de su Dirección de Obras Hidráulicas (DOH), como encargado de construir a principios de siglo el colector que terminó colapsando y desatando la emergencia en las dunas.

Por ello es que, según pudo confirmar Puranoticia.cl, que la primera invitada a la instancia será la propia titular del MOP, Jessica López, quien acudirá el jueves 4 de enero a la Cámara a exponer los antecedentes con que cuenta la cartera en torno a este problema que mantiene a decenas de vecinos sin poder morar sus propiedades.

En ese sentido, el presidente de la comisión, diputado Tomás de Rementería, explicó a Puranoticia.cl que "partiremos el jueves 4 de enero recibiendo a la Ministra de Obras Públicas" y que "conversé con ella y tiene toda la disposición de asistir y de contar lo que han sido los informes técnicos. No sé con quién irá, supongo que con alguien de la DOH, pero ella ya está comprometida a entregar toda la información y hacer una exposición profunda. Decidimos, además, que ese día sólo se reciba a la Ministra de Obras Públicas para hacer un análisis lo más certero posible".

De igual forma, el parlamentario del Partido Socialista (PS) indicó que están trabajando en la elaboración de un listado de personas que podrían ser invitadas a declarar a la instancia, donde adelantó que enviará una solicitud a la ex alcaldesa de Viña del Mar, Virginia Reginato, para que acuda a exponer ante la Comisión Investigadora.

"Voy a tratar de invitar a la ex alcaldesa Reginato, no sé qué me va a responder porque no está obligada a venir", dijo, recordando que las comisiones investigadoras sólo pueden cursar invitaciones a autoridades o ex autoridades municipales, pero que no tienen ninguna obligación de asistir, a diferencia de personeros de Gobierno.

En ese sentido, también se extenderá una invitación a la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti; al alcalde de Concón, Freddy Ramírez; a los directores de Obras Municipales de ambas comunas; incluso al ex director de la Secretaría de Planificación de Viña del Mar, el ex diputado Osvaldo Urrutia.

En cuanto a los representantes de organismos que sí estarían obligados a asistir a la instancia aparecen el mencionado MOP, la Seremi de Obras Públicas de Valparaíso, el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) y el Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) de Valparaíso.

Básicamente, lo que se buscará dilucidar en la comisión es el contexto en el que se registraron los dos gigantescos socavones en Reñaca; además de conocer detalles sobre la megaurbanización en el Campo Dunar de Viña del Mar y Concón; y, principalmente, saber cómo se generaron los permisos para construir.

"Para entender si hubo negligencias del MOP, debemos saber si ellos tenían bien cuantificado esto, en relación a la DOM, porque ellos entregan la información de cuántas personas van a estar y todo eso. Y, si bien, no podemos fiscalizarlos directamente, sí creemos necesario que vayan autoridades de la antigua y actual administraciones municipales, para ponernos en contexto de cómo se hizo esto, porque no es lo mismo que ellos tuvieran un colector proyectado para una cantidad X de personas y después la DOM dio permiso por X por 10", expresó De Rementería.

Finalmente, el parlamentario por la región de Valparaíso señaló que "algunos quieren acotar a que definamos si el MOP actual tiene responsabilidad, pero ésta es la oportunidad para ver todo el camino para atrás y trazar un camino a futuro para hacer una nueva legislación sobre la construcción en dunas".

