Ministra de Defensa asegura que acciones violentas en La Araucanía han bajado un 37%

La ministra de Defensa, Adriana Delpiano, destacó que en La Araucanía “ha disminuido muchísimo todo lo que son las acciones violentas” y en relación al asesinato de un guardia en Victoria aseguró que ningún grupo se lo ha adjudicado, por lo que podría tratarse de “un delito común” y no algo relacionado a acciones reivindicativas de tierra o de autonomía mapuche.

“Es una región grande y la violencia no se presenta igual en todos los territorios. Hay territorios, sobre todo la zona sur de La Araucanía, en que prácticamente no ha sucedido ningún hecho de sangre o de connotación mayor desde hace bastante tiempo. Y por eso que mes a mes se renueva el estado de excepción, ha sido porque efectivamente la presencia de los militares ha disminuido muchísimo todo lo que son las acciones violentas”, comentó la titular de Defensa en Radio Pauta.

Según Delpiano, entre el año pasado y este se han registrado un 37% menos de acciones violentas y añadió que lo ocurrido en Victoria está en plena investigación por lo que “no ha habido quien se lo haya atribuido y eso es un hecho extraño porque en general las comunidades mapuches más radicalizadas en general dejan una nota, y esto en este caso no lo ha habido”.

“Más allá del hecho que tenemos que lamentar, todo el tema del refuerzo es un refuerzo de la circulación, de la velocidad con que se van cambiando las personas de las Fuerzas Armadas en los distintos circuitos y la articulación más exacta con lo que es las policías”, agregó la ministra.

Delpiano apuntó que “la muerte de esta persona y la persona que quedó herida evidentemente despertó en una zona que no es la habitual, si bien en Victoria había habido hechos anteriormente, hacía mucho tiempo que eso estaba tranquilo, entonces obligó a planificar todo lo que es el movimiento, las permanencias, los recambios de personas”.

Sobre el crimen ocurrido en Victoria, la ministra de Defensa insistió en que es “particularmente extraño porque no hay reivindicación por ningún grupo”.

“No sabemos porque está en investigación, pero podría ser un delito común, entre comillas, no parte de la violencia rural, como se ha denominado en las acciones reivindicativas de tierra o de autonomía, etcétera, de otros grupos Mapuche, y por lo tanto eso la investigación nos dirá, pero es un hecho que sale de lo que habitualmente ha pasado, eso es lo que quiero señalar”, finalizó.

PURANOTICIA