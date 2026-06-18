Militares bolivianos que fueron sorprendidos en la frontera de Colchane serán reconducidos a su país: Fiscalía descartó delito

La Fiscalía descartó la comisión de algún delito por parte de los militares bolivianos que fueron detenidos tras ser sorprendidos en la frontera de Colchane, en la región de Tarapacá.

Al momento de su captura, los uniformados señalaron que se encontraban fiscalizando vehículos que transitan por la zona para realizar contrabando.

Los militares serán reconducidos a su país, mientras que el armamento que portaban y el vehículo en que se trasladaban también será devuelvo luego de ser inspeccionados.

El fiscal jefe del Tamarugal, Milton Torres, explicó que "en cuanto a la detención de los cinco militares bolivianos en la frontera de Colchane con Bolivia, luego de realizar todas las diligencias con personal de Carabineros especializados en frontera, se ha logrado finalmente concluir que no hay un delito que se les pueda imputar por ahora".

"Más que el ingreso irregular, desde ese punto de vista se ha dispuesto su reconducción al vecino país de Bolivia, mientras que el armamento, así como el vehículo en el cual ellos estaban, será remitido en su momento, previo a análisis, vía consular al país de Bolivia también", añadió.

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