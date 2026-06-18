Detienen a cinco militares bolivianos por cruzar de forma irregular la frontera en Colchane

Cinco militares bolivianos que ingresaron de forma irregular a Chile fueron detenidos durante la mañana de este jueves.

Los uniformados estaban cerca del Salar de Coipasa, en la frontera de Colchane en la región de Tarapacá.

Carabineros se percataron que al interior de un vehículo se encontraban un teniente, tres suboficiales y un sargento de la Policía Militar de Bolivia.

Al ser consultados por el motivo que se encontraban en aquel lugar, indicaron que se estaban a la espera de la fiscalización de vehículos que transitan por contrabando.

Sin embargo, los militares fueron detenidos y trasladados a la Subcomisaria Colchane.

De este hecho se informó al puesto de mando del Ejército de Chile, por encontrarse dentro de una zona considerada como infraestructura critica.

Según informó Emol, a los uniformados bolivianos se les incautó un vehículo militar, cinco armamentos de tipo pistola, un fusil de guerra, la respectiva munición, tres cartuchos de gas y una granada de mano de gas.

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