Michelle Silva lleva 12 días desaparecida: Familiares protestan para que agilicen labores de búsqueda de la joven sanfelipeña

12 días se cumplen este jueves 18 de enero desde que se perdiera todo rastro de la joven Michelle Pollet Silva Gutiérrez, de 20 años, luego que asistiera a una fiesta en la comuna de San Felipe y su última ubicación rastreada fuera en el sector de Los Molles.

Según los antecedentes con los que se cuentan hasta el momento, la joven sanfelipeña acudió a una fiesta con amigos a eso de la medianoche del sábado 6 de enero, de la cual se retiró a las 3:00 horas utilizando un automóvil solicitado por una aplicación móvil.

Dicho vehículo la dejó en el centro de la comuna, precisamente en la intersección de Av. Chacabuco con Maipú, desde donde se habría dirigido hasta el sector de Los Molles, según quedó establecido en la aplicación de rastreo que compartía con su familia.

Fue precisamente en este lugar donde se pierde absolutamente todo el rastro de la joven de 20 años, a eso de las 5:00 horas de aquel sábado 6 de enero.

Si bien, su madre reconoció que en oportunidades no llegaba a la casa después de salir de noche, en primera instancia no le pareció extraño. No obstante, al advertir que los mensajes que le comenzó a enviar no le llegaban, ahí la situación cambió.

Así fue como realizó un desesperado llamado a través de las redes sociales, para que se entregara información respecto al paradero de la joven; esto, junto con presentar ante Carabineros de San Felipe una denuncia por presunta desgracia: "Sólo le pido a Dios que te traiga junto a tu madre, que te ama por sobre todas las cosas. Mi vida hermosa, te sigo esperando, te extraño", dijo en redes sociales.

Cabe hacer presente que la denuncia se efectuó el domingo 7 de enero, sin embargo, el Ministerio Público recién derivó el caso el jueves 11 a la Policía de Investigaciones (PDI), que dio inicio al operativo de búsqueda de Michelle Silva Gutiérrez.

Vale recordar que en paralelo a esta desaparición, en Viña del Mar se mantenían intensas labores de búsqueda –y con mucha expectación periodística incluida– de la joven Anahí Espíndola Córdova, de 22 años, la cual recién fue hallada el viernes 12 de enero, aunque sin vida, en los roqueríos de la avenida Perú.

Una vez resuelta la identidad de la persona hallada en el borde costero viñamarino, las diligencias policiales en San Felipe se intensificaron, tal como lo dio a conocer el subprefecto Hernán García, jefe (s) de la Brigada de Homicidios de Los Andes.

"Se han tomado declaraciones, efectuado empadronamientos, levantamiento de grabaciones de cámaras de vigilancia y análisis de antecedentes", indicó.

De forma paralela, familiares, amigos y conocidos de Michelle Silva realizaron una manifestación en el centro de San Felipe, exigiéndole tanto a la Fiscalía como a la Policía de Investigaciones que agilice el proceso investigativo para dar con su paradero.

"Amigos: De corazón, les doy las gracias a todos por querer ayudar, pero les pido, por favor, que si la ven, manden una foto, ya que hemos tenido muchas pistas, pero ni una certera", lamentó Claudia Gutiérrez, madre de la joven de 20 años.

