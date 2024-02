Mejoramiento de colegios de Limache: Municipio prepara el reingreso a clases

El Municipio de Limache – a través de su departamento de Educación – ejecuta un programa de modernización de espacios educativos en establecimientos municipales. En los colegios Brasilia y Héroes de Chile, el Liceo de Limache y las escuelas Teniente Hernán Merino, Mixta 88 y Rural Tabolango, se concretan trabajos en diferentes espacios de uso de estudiantes, profesores y auxiliares. El alcalde de Limache, Daniel Morales, supervisó el avance de las obras.

“Seremos responsables hasta el último día de nuestra gestión y aunque se habla del traspaso de los colegios al Servicio Local de Educación vamos a invertir hasta el último día. Si no lo hacemos, el SLEP no concretará inversiones a corto plazo y son los estudiantes los que van a ser perjudicados con una infraestructura deficiente o no adecuada para lo que nuestros estudiantes necesitan. No queremos que Limache pierda su liderazgo en la línea de educación, uno de los pilares sobre el que hemos construido nuestra gestión municipal”, comentó la primera autoridad comunal.

Sin embargo, el alcalde de la comuna insiste en que los Servicios Locales de Educación han demostrado ser ineficientes en la administración de los establecimientos municipales y que su implementación debiese suspenderse.

Los trabajos en seis colegios municipales contemplan: construcción de nuevas salas, camarines y casinos; ampliación y mejoramiento de espacios educativos y deportivos, enfermería, sistema de drenaje de agua para evitar inundaciones, instalación de puntos de red para conectividad a internet y la construcción de dos ascensores para accesibilidad universal.

Patricio Navarrete, director de Educación, destacó el trabajo coordinado con las comunidades educativas: “estos son compromisos de gestión que se han proyectado. Por más de ocho años hemos ido cumpliendo los requerimientos que también nos pide el Ministerio de Educación. Lo positivo es que estamos recibiendo cada vez más niños en nuestro sistema y junto al equipo hemos diseñado una estrategia para que en este último año entreguemos nuestros establecimientos en el mejor nivel posible. Los trabajos se hacen en sintonía con las comunidades escolares, ellos nos retroalimentan con las necesidades del día a día”.

LOGROS EN EDUCACIÓN

Uno de los ejes de la gestión municipal de Limache es la educación. Algunos hitos trascendentes conseguidos en 10 años son: la matrícula en colegios municipales aumentó en más de un 100% (de 2.175 a 4.150 estudiantes); cerca del 87 % de las y los alumnos aprenden a leer en 1° básico; 4 colegios imparten enseñanza básica y media, 3 de ellos desde la educación preescolar; los jardines municipales tienen acreditación del MINEDUC y son los primeros de la región en lograrlo; los sueldos y las cotizaciones previsionales de profesores y profesoras están al día y sin deudas; los centros de padres están activos y tienen sentido de pertenencia respecto a su colegio; los estudiantes reciben útiles y textos escolares sin costo, iniciativa que significa un apoyo económico importante en tiempos difíciles. Según el calendario del MINEDUC, el reingreso a clases es el día martes 5 de marzo.

