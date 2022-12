Megaincendio en Viña del Mar: Tesis de Fiscalía apunta a sujetos que consumían droga en un sitio eriazo de la villa Nueva Esperanza

Cuando el reloj marcaba las 18:38 horas del jueves 22 de diciembre, en la parte alta de Viña del Mar, precisamente en un sitio eriazo contiguo a la villa Nueva Esperanza, se daba inicio a un incendio forestal que terminó arrasando con 371 viviendas, dejando a más 1.000 damnificados y causando la muerte de dos personas.

Minutos antes del inicio de la tragedia, desde al menos dos puntos distintos del sector, testigos aseguraron a la Policía de Investigaciones (PDI) haber visto a personas consumiendo drogas en una quebrada, zona conocida en jerga callejera como «caleta», la cual suelen utilizar para fumar pasta base y otras sustancias ilícitas.

Es justamente ésta la tesis primaria de Fiscalía a la hora de establecer tanto el punto de origen del fuego como su causa. Así lo dio a conocer el fiscal Osvaldo Ossandón, quien señaló "en una de estas caletas, específicamente en una que está determinada y analizada por el Laboratorio de Criminalística (Lacrim) de la PDI, habría ocurrido el inicio de la zona del fuego y de ahí se habría irradiado a raíz de esa quebrada, producto de los vientos y la morfología específica que se genera en la costa".

El persecutor dedicado a la investigación de incendios informó que en este lugar, ubicado entre el aeródromo Rodelillo y la ruta Las Palmas, "había un grupo de personas, indeterminados hasta ahora, ya que es parte de la investigación porque no podemos señalar cuántos sujetos habrían estado realizando esta actividad".

Presuntamente fue la acción de estos individuos la que dio origen al fuego, el que sumado al intenso viento, la vegetación del sector y las quebradas, facilitó su rápida propagación, alcanzando un total de 371 viviendas y llegando incluso a la parte baja de la comuna, a metros del anfiteatro de la Quinta Vergara.

"Si fuera un acto negligente o imprudente, eso es lo que estamos hoy día determinando y obviamente la identidad, si es que es posible determinarla. Sujetos habrían sido vistos huyendo del lugar, pero más detalles no puedo dar para no afectar el éxito de la investigación", explicó el fiscal Ossandón, quien comentó también que "la tesis de negligencia o intencionalidad no se ha determinado".

El persecutor explicó además que el punto de inicio del incendio ya fue confirmado por funcionarios de la Brigada Investigadora de Delitos contra el Medio Ambiente (Bidema) y que "por lo mismo esta prioridad respecto de la zona".

Junto a ello, explicó que el trabajo científico de los policías se acompaña de una particularidad que tienen las emergencias forestales: la mayoría de las veces su punto de origen se encuentra debido a que es la zona menos dañada, considerando que el viento suelo esparcir las llamas hacia sectores aledaños. No así con los incendios estructurales, donde el origen se halla justamente en la zona más afectada por el fuego.

Finalmente Ossandón sostuvo que "hoy se maneja una tesis predominante, sin perjuicio que durante la investigación hay que mantener abiertas otras posibilidades".

