Mega tiene Festival: Concejo de Viña del Mar acoge recomendación de Ripamonti y adjudica transmisión del certamen hasta el año 2028

Luego de semanas de análisis, controversias, discusiones y hasta una demanda de Canal 13, finalmente la Municipalidad adjudicó a Mega la producción y transmisión del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar para el periodo 2025-2028.

Con nueve votos a favor y uno en contra el Concejo Municipal de la Ciudad Jardín decidió acoger la sugerencia presentada por la Comisión Evaluadora y adjudicarle a Megamedia, en unión temporal con la productora Bizarro, la realización del máximo certamen artístico y musical en Latinoamérica.

A favor de la propuesta votaron los concejales Carlos Williams, Sandro Puebla, Jorge Martínez, Nancy Díaz, Alejandro Aguilera, Antonia Scarella, Tomás de Rementería, Pablo González y Nicolás López. En contra de la oferta de Mega, en tanto, votó el edil René Lues, quien explicó que "el contrato constituye un riesgo enorme para el Municipio".

Cabe recordar que previo a esta decisión, se generó una fuerte controversia debido a que Mega ofertó algunos puntos que no estaban incluidos originalmente en las bases que presentó el autodenominado «Municipio de Cuidados» en el proceso de licitación.

Debido a esto, Canal 13 presentó una demanda contra el Municipio de la Ciudad Jardín ante el Tribunal de Contratación Pública, afirmando en el documento que "quedó en evidencia que la única oferta presentada no da cumplimiento y contraviene las bases, alterando las exigencias concursales en beneficio del proponente".

Dichos puntos son: Término anticipado del Contrato (Punto 20 de las Bases Administrativas Generales, contrastado con el numeral 1.3.2. de la propuesta técnica de Mega); Uso de la Quinta Vergara fuera de lo establecido en las bases (Punto 1.3 de la oferta de Mega, reservándose el uso del recinto municipal no previsto en las bases, ajeno al objeto de la concesión); Eventual extensión de la concesión no contemplada en las bases (Punto 15.2 de las bases, contrastado con el punto 1.3 de la oferta) ; Restricción en la explotación del Canal Histórico (Punto 1.2.4 de las Bases Técnicas y 18., letra i) de las Bases Administrativas Generales, contrastados con el punto 1.4 de la propuesta técnica del oferente); Obras de desarrollo (el apartado correspondiente de la oferta técnica del único proponente, no da cumplimiento a las Bases, en su anexo N° 11, en los puntos 2.2.8.16, 3.4.2, 3.4.3.1 y 3.1.3); y Responsabilidad por impuestos, tributos y derechos municipales (la oferta no cumple con el punto 18 de las Bases Administrativas Generales, en su letra f, y las respuestas a las consultas a las Bases).

Mientras Canal 13 llevaba su molestia a otras instancias, la administración de la alcaldesa Macarena Ripamonti, a través de la Comisión Evaluadora de la licitación del Festival –compuesta por su círculo de hierro– acogió la oferta presentada por Mega y Bizarro, por lo que propusieron adjudicarles el contrato, decisión que luego los ediles analizaron en detalle, solicitando incluso más tiempo para ver si ésta era idónea o no.

Fue este martes cuando parte de las dudas fueron aclaradas por la administración, pues se les entregó a los 10 concejales un documento de ocho páginas en el que les explicaron los motivos de la decisión de apoyar la oferta de Mega. Esto finalmente fue factor relevante a la hora de la votación de este jueves, según reconocieron.

PURANOTICIA