Médico del Hospital Fricke de Viña del Mar contó su experiencia tras permanecer una semana internado por contagio de influenza

La influenza es de las enfermedades respiratorias más invasivas y contagiosas que trae consigo el invierno y este 2024 lo ha sido aún más. Cuando todavía no hemos llegado a los meses más críticos, la curva de la infección sólo parece mantenerse al alza, afectando gravemente a los grupos de riesgo entre los que se encuentran adultos mayores, personas con enfermedades de base, niños y lactantes de menos de 1 año.

Pero hay quienes sin ser parte de esos segmentos, han sufrido complejos cuadros respiratorios y de ello no ha estado exento el personal de salud. El médico infectólogo e intensivista del Hospital Dr. Gustavo Fricke de Viña del Mar, Marcos Huilcamán, es uno de ellos: se contagió de influenza el pasado mes de abril, y pese a estar vacunado, la enfermedad lo afectó a tal punto de requerir hospitalización.

“A las dos semanas de estar vacunado, me infecté. Obviamente todavía no tenía el nivel de anticuerpo suficiente para poder hacer la defensa contra la influenza y la verdad nunca me imaginé que hubiese llegado yo a una situación tan compleja como la que estuve. Soy un tipo que hace deporte, que me alimento bastante bien, me controlo bastante bien en general. Y de repente vivir la otra experiencia, el otro lado, de estar hospitalizado y casi al borde de la intubación es algo bastante complejo de asumir", contó el médico internista del centro asistencial viñamarino.

De igual forma, explicó que "estuve cerca de siete días hospitalizado en Unidad de Cuidados Intensivos con el riesgo de que esto haya podido progresar a algo mayor. Si no me hubiese vacunado obviamente la enfermedad hubiese sido más grave de lo que me ocurrió. La experiencia es algo que a todos nos puede tocar, yo en lo personal, pensé que no me podía tocar y me tocó bastante fuerte, estuve casi un mes con bastante debilidad y bastante comprometido del punto de vista funcional”.

El profesional, que se desempeña en la Unidad de Paciente Crítico, destacó que adicional a los grupos de riesgo, la influenza ha sido agresiva también con las personas jóvenes, lo que a la fecha ha significado lamentar varios decesos a nivel país.

“El peak de la influenza este año se ha portado un poco diferente, en el sentido de que las personas comprometidas son personas de mayor riesgo, no hay ninguna duda. Hemos visto cuadros graves, neumonías que llegan a ventilación mecánica. Y en particular y en forma muy llamativa hemos visto jóvenes, que uno jamás se hubiera esperado que llegaran a ventilación mecánica, o hubiesen tenido un cuadro grave, personas de una dieta bastante adecuada y eso compromete la funcionalidad, quedan comprometidos después del evento”, señaló el profesional.

Tras su experiencia como paciente y también como doctor, estando en las dos caras de la moneda, hoy solo intensifica el llamado a vacunarse: “Lo principal es que la mayor cantidad de gente se puede vacunar, durante mucho tiempo ha habido gente que ha tenido reticencia a la vacunación contra la influenza por el miedo que pueda generar que te dé influenza, y en realidad no es así. Puede brotar como un cuadro transitorio, pero no es una influenza real que tenga una enfermedad por virus; solamente son reacciones cutáneas, o reacciones transitorias secundarias a la vacuna que pasan rápidamente”, concluyó el galeno.

