Más de mil años de cárcel suman las condenas contra 18 responsables del ataque armado al molino Grollmus

El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Cañete condenó a 18 sujetos vinculados al grupo denominado Resistencia Mapuche Lafkenche (RML), como autores del ataque al molino Grollmus ocurrido en agosto de 2022, en la comuna de Contulmo.

En fallo unánime, el tribunal dio a conocer la sentencia para los imputados por delitos de homicidio calificado, incendio, robo con violencia, porte de arma de fuego y porte ilegal de municiones.

A más de 80 años de presidio fueron condenados Federico Astete, Gerson Luengo, Javier Mariñán, Domingo Mariñán y José Melgarejo.

En tanto, Víctor Maldonado Millabur, Víctor Maldonado González, Robert Galindo, Gerald Marileo, Ariel Marileo, Dago Reyes, Nelson Llempi, Nicolás Sánchez y Luis Paineo deberán cumplir más de 65 años de cárcel. En el caso de Rodrigo Valenzuela fue sentenciado a más de 34 años de presidio.

Los adolescentes L.R.M.M. y A.E.R.P. recibieron la sanción máxima de 10 años de internación en régimen cerrado con programa de reinserción social.

De esta forma, el tribunal dio por acreditado que el 29 de agosto de 2022, cerca de las 16:00 horas, una treintena de sujetos, entre ellos los 18 condenados, se reunieron en una cancha ubicada en el sector de Antiquina, en la comuna de Cañete, donde acordaron la forma en que atacarían propiedades de la familia Grollmus, utilizando radios para comunicarse y trasladándose por caminos poco transitados en, al menos, tres camionetas.

Al llegar a las inmediaciones de la propiedad, se distribuyeron funciones, se entregaron armas cortas y largas, municiones, chalecos antibalas y radios. Una parte de los sujetos, portando antorchas y líquido acelerante, prendió fuego a una casa vecina.

En paralelo, un segundo grupo, compuesto por una docena de sujetos, atacó en un camino secundario dos hombres quienes realizaban labores forestales y transitaban a bordo de una camioneta.

Tras intimidarlos con escopetas, los obligaron a descender para apropiarse del vehículo, y les robaron un par de motosierras y los teléfonos celulares a los trabajadores. Luego de amarrarlos de pies y manos, se llevaron la camioneta, la que usaron junto a otro vehículo, previamente sustraído para bloquear el acceso al molino Grollmus.

Entre las 17:30 y 18:00 horas, los agresores accedieron violentamente al predio donde se ubica el molino en la comuna de Contulmo, ubicado en kilómetro 1.220 de la ruta P-700, y de propiedad de Edward Helmuth Wilfred Grollmus Schröeder. Terreno en que también se emplaza la casa que compartía la víctima con su hijo Christian Pablo Grollmus Fritz, un museo y bodegas.

Los atacantes rodearon la casa familiar y abrieron fuego en contra del inmueble. Ataque que fue repelido por Christian Grollmus con una escopeta de 12 milímetros y una pistola 9 milímetros; secundado por su padre, con una escopeta calibre 36.

En medio de la balacera, los atacantes prendieron fuego a la leñera, el molino y el museo de la familia, los que resultaron completamente destruidos, al igual que los vehículos de los ocupantes de la casa: una camioneta propiedad del padre y un station wagon, del hijo.

En paralelo, otra facción ingresó a una vivienda contigua y redujo violentamente a Carlos Enrique Grollmus Thiele (de 79 años), a quien usaron de escudo para protegerse de los disparos que provenían del inmueble principal. Luego, agredieron al adulto mayor con golpes de pies y puños y, uno de los imputados, le disparó con una escopeta, a corta distancia, en la pierna izquierda, herida que puso en riesgo su vida y que obligó a la amputación de la extremidad.

Asimismo, durante el ataque, los imputados redujeron a la víctima Ramón Nonato Cid Gutiérrez (de 75 años), quien se encontraba en las cercanías, al interior de un automóvil, esperando a un hijo. En el momento que lo sacaron del vehículo y arrojaron al suelo, el hijo de la víctima, Christian Rodrigo Cid Ferreira, intervino, pero uno de los agresores le disparó con una escopeta de 12 milímetros en el rostro, provocándole un trauma ocular y pérdida de la visión del ojo derecho, entre otras lesiones por impacto de perdigones.

Al tomar conocimiento de los hechos, carabineros de la Tenencia de Contulmo se desplazaron hacía el sitio a bordo de una camioneta y un vehículo blindado, teniendo que continuar a pie por los cortes en la ruta que hicieron previamente los imputados. Al llegar al lugar, la policía hizo uso de sus armas de fuego, por lo que los atacantes escaparon en las camionetas en que se movilizaban.

PURANOTICIA