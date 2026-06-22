Más de 2,8 toneladas de droga fueron incautadas en operativos conjuntos en la región de Antofagasta

El trabajo conjunto entre el Ministerio Público, Carabineros y la Policía de Investigaciones de la región de Antofagasta en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado permitió la incautación de 2.840 kilos de drogas en distintos procedimientos desarrollados los últimos días, tanto en la frontera como en carreteras y ciudades.

El fiscal regional Juan Castro Bekios, junto al jefe de la Zona Antofagasta de Carabineros, general Cristian Montre Soto, y el jefe de la Región Policial de la PDI, prefecto inspector Freddy Castro Crespo, informaron sobre los operativos.

El persecutor señaló que se desarrollaron acciones investigativas y de control enmarcadas en la estrategia conjunta de combate al tráfico de drogas, tarea en la que también colaboran el Ejército y el Servicio de Aduanas, entre otros organismos.

"Esto no es algo azaroso. Es el resultado de la acción conjunta de todas las instituciones que conforman el Estado, que en esta región están decididas a dar una lucha frontal, coordinada y permanente contra las organizaciones criminales que pretenden penetrar nuestro territorio”, apuntó el persecutor.

En el primero de los procedimientos, oficiales de la PDI fiscalizaron en la ruta CH-27, a la altura del kilómetro 35 en San Pedro de Atacama, un furgón que transportaba más de mil paquetes de marihuana, con un peso total de 1.179 kilos.

Luego fue detectado un segundo vehículo que cumplía funciones para concretar el ilícito, manteniendo comunicación radial con el transporte principal y cuyo conductor ocultaba una importante suma de dinero en efectivo.

A partir de los antecedentes obtenidos por los detectives y luego de las coordinaciones con el Ministerio Público y el trabajo conjunto con la Brigada Antinarcóticos Calama, se gestionó la entrada y registro a un inmueble en Calama, donde fue hallado un segundo furgón que contenía 1.089 kilos de cannabis.

Como resultado del operativo se incautaron 2.269 kilos 480 gramos de cannabis, distribuidos en 2.074 paquetes, además de dos furgones, un automóvil, dos equipos radiales y $7.710.000 en efectivo.

El jefe de la Región Policial de Antofagasta, prefecto inspector Freddy Castro Crespo, destacó la relevancia de este procedimiento y el trabajo especializado que desarrolla la PDI en la zona fronteriza.

"Este procedimiento refleja el permanente compromiso de nuestros detectives en la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico. La labor desarrollada por nuestra Fuerza de Tarea Frontera Interna, junto al trabajo coordinado con la Fiscalía y las unidades especializadas de la PDI, permitió sacar de circulación más de dos toneladas de cannabis que pretendían ingresar a distintos mercados ilícitos del país", señaló.

LA LABOR DE CARABINEROS

Casi de manera simultánea, Carabineros de El Loa ejecutó tres procedimientos que derivaron en la incautación de otros 571 kilos de drogas.

El primero corresponde a la detección en una ruta secundaria próxima a Calama de una camioneta abandonada y con encargo por robo, la que estaba cargada con doce sacos contenedores de 318 kilos de marihuana.

Más tarde, la misma institución detuvo en la ruta B-75 al conductor de un vehículo que transportaba 32 kilos 500 gramos de marihuana.

Y finalmente, en el sector de Tocorpuri, carabineros capturaron a otros dos imputados cuando transportaban 115 kilos de clorhidrato de cocaína, 95 kilos de pasta base y once kilos de ketamina en dos vehículos.

El jefe de la Zona Antofagasta de Carabineros, general Cristian Montre Soto, destacó que estos resultados son reflejo del despliegue permanente que mantiene la institución en la frontera y en la segunda línea de control.

"Estamos desarrollando un trabajo constante en distintos puntos de la región, tanto en sectores fronterizos como en carreteras y en zonas urbanas, lo que demuestra el esfuerzo que realiza Carabineros en todo el territorio regional para enfrentar el narcotráfico y el crimen organizado", señaló.

La autoridad agregó que estos procedimientos son resultado de una estrategia que combina investigación especializada, análisis criminal y una fuerte presencia preventiva en terreno.

"Son el reflejo del trabajo que hoy desarrollan nuestros carabineros desde el ámbito investigativo y con coordinaciones permanentes con el Ministerio Público y las unidades especializadas. También influyen las labores preventivas a través de nuestros efectivos territoriales de frontera y de carretera", precisó.

RÉCORD DE DECOMISOS

El fiscal regional Juan Castro Bekios explicó que, con estas incautaciones, la sumatoria de toda la droga decomisada por las instituciones del Estado en los primeros cinco meses y 21 días de este año supera las 46 toneladas, lo que representa siete toneladas más de lo incautado durante todo el año pasado.

"Y desde octubre de 2023, que es el periodo en el que me ha correspondido ejercer como fiscal Regional, ya llevamos 112 toneladas de drogas incautadas, con un avalúo de más de 700 mil millones de pesos. Eso es trabajo mancomunado y coordinado, más inteligencia policial y acción conjunta de todos los órganos del Estado", manifestó.

(Imagen: PDI)

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