María José Hoffmann y su carrera al Senado: "Ir con el alcalde Carter sería una competencia preciosa"

"Han sido días de profunda reflexión", comienza diciendo María José Hoffman (47), a propósito de todo lo que ha ocurrido en las últimas semanas en el país y en la Región de Valparaíso. Con visitas a terreno a los damnificados en Quilpué y al mismo tiempo en conversaciones con los partidos de derecha del país, en su rol de secretaria general de la UDI, la exdiputada por la zona analiza la gestión gubernamental y municipal por los incendios, el rol del gobernador regional, las polémicas declaraciones de la ministra Camila Vallejo y abre la puerta a una candidatura al Senado por Valparaíso. "Estoy disponible", manifestó, haciendo la distinción de que no depende de ella la decisión y que, tal como plantea para las elecciones municipales que se avecinan -y que son su principal foco hoy- lo más importante será la unidad del sector de derecha y poner a los mejores nombres en las papeletas este y el próximo año.

"Ha sido bien impactante el cariño popular que es algo que ya había empezado a sentirse en el ambiente antes del accidente, pero obviamente hoy más allá de quién administra su legado, tiene que ver con cómo nosotros, que fuimos su coalición política, somos capaces de interpretar lo que él hizo y proyectarlo. Y eso implica mucha responsabilidad en esta próxima elección de este año y por supuesto en la presidencial. Creo que la mejor manera de promover o proyectar el legado del Presidente Piñera es ganando la elección municipal y especialmente la presidencial", comenta sobre lo que ocurrió con el ex Mandatario tras su fallecimiento y las proyecciones para las próximas elecciones.

- ¿Cómo hacerlo?

- Estamos trabajando en eso, desde convocar a nuevos liderazgos hasta hacerle los homenajes que correspondan, que serán el 6 de marzo. Habrá otro encuentro el 16 de marzo, y así, vamos a estar permanentemente buscando reflotar no solamente las cosas buenas que hizo sino también las que quedaron inconclusas. Sé que para muchos el gesto que tuvo el Presidente Boric con el Presidente Piñera desde que falleció, principalmente, era como lo mínimo que uno espera de un Presidente. Pero la verdad es que conociendo al Presidente Boric a mí me parece que sí fue un gesto genuino, que sí hay que valorarlo en su justa medida, pero espero que esos gestos genuinos y oportunos -no oportunistas, al contrario-, de verdad, creo que sería bueno que él recogiera proyectos de ley que son importantes y que no son derecha y que no han sido priorizados por el gobierno sólo porque llevan la firma del Presidente Piñera. Proyectos importantes como la ley de inteligencia que sigue durmiendo en el Congreso, la creación del Ministerio Público, la gratuidad para los centros de formación técnica e institutos profesionales, hay muchos proyectos que el Presidente Boric de verdad cree y está arrepentido de cómo trató al Presidente Piñera y quiere rescatar el espíritu de unidad, implica una autocrítica tanto de nuestro sector como oposición como también de él. Una autocrítica que se traduzca en lo que planteamos en su minuto, que se retiren las querellas contra sus ministros, que es importante pero me parece mucho más relevante que rescate proyectos que están en el Congreso. Eso sería una buena señal. Porque si él pretende cometer el abuso que dijo la ministra Camila Vallejo al reinterpretar las palabras del Presidente Piñera...





- ¿Cómo se toma esos dichos?

- Me parece que estuvo al borde de una bajeza. Creo que la ministra Vallejo ha sido muy confusa en sus señales. Va los días previos a la despedida del Presidente Piñera, el Partido Comunista le da un tirón de orejas, entonces después no va al funeral porque está enferma, pero aparece en nuestra región. Ahora usa, en un acto al límite de la bajeza, al Presidente Piñera para presionar con la reforma de pensiones. No solamente es de mal gusto, sino además habla de la ignorancia de algunos ministros que quieren desconocer lo que el Presidente pensaba. Piñera siempre estuvo a favor de que el 6% fuera íntegramente a las cuentas individuales y que se respete la propiedad de los fondos y el derecho de las personas sobre su propio esfuerzo, él fue un gran promotor de esto. Lo que propone el Presidente que se aprobó en enero hace 4, 5 años, que fue su propuesta de pensiones, que eran 3 puntos a cuenta individual, 3 puntos a cuenta nominal, fue antes de la PGU, y lo que dicen los expertos es que al menos significa un 4% más o menos del promedio de cotización adicional. Es decir, nosotros ya estamos haciendo solidaridad a través de los impuestos, por lo tanto hoy ni siquiera debiéramos estar apostando a un 6%, sino al 3% de aumento de las cuentas individuales. Pero más allá del contenido, me parece que es un abuso por parte de la ministra reinterpretar o presionar a nuestro sector usando al Presidente Piñera. Han sido de los actos más bajos que le he visto en sus vocerías en estos últimos años. Espero que no insista, porque habla de la ignorancia de la posición del Presidente Piñera.

-Justamente ha estado en una polémica por su cambio como ministra enlace. ¿Qué le parece?

- La verdad no me importa qué ministra elija el Presidente, pero sí necesitamos una ministra que sepa, que conozca, que sepa las cifras y que tenga calle, sobre todo. A veces te da la sensación, en mis visitas a terreno, de que el Estado no está presente acompañando a las familias. En la discusión de que estas designaciones están más bien cuoteadas no voy a entrar, creo que es una definición del Presidente, es lamentable la falta de información que tuvo la ministra Maya Fernández, pero hoy si es alguien que va a llegar a hacer la pega, bienvenida sea, porque eso es lo que hace falta. En la región hoy día no hay gestión, la planificación no sólo es tardía, y en terreno he visto que la gente ni siquiera está tan enojada con el Gobierno que es lo que más me llama la atención, pero hay familias que aún no han sido visitadas por la Municipalidad de Quilpué. Ha ido gente de la Municipalidad de Petorca a sacarles su ficha. Entonces que llegue una ministra, que tenga jineta y que pueda hacer un poquito de gestión está bien, porque se rieron harto de las chaquetas rojas, muchísimo, y por Dios que se les extraña, sobre todo en tiempos de crisis.



GESTIÓN DE GOBIERNO Y MUNICIPAL POR INCENDIOS



¿Qué opinión tiene de que se haya convocado a los exministros de Piñera para ayudar en un plan de reconstrucción?

- Me parece una muy buena actitud, tardía, pero que el gobierno haya convocado a los ex ministros de Piñera para conocer y tener la experiencia necesaria es positivo. Creo que a partir de esa reunión pueden salir cosas buenas. He hablado con Karla Rubilar y Jaime Bellolio y les he pedido que por favor -y yo también voy a ayudar- de aquí a un par de semanas estén presente, porque también pueden terminar como siendo cómplices de ir a ayudar, poniéndoles el piso y no ver esa gestión. El problema es que este gobierno tiene problemas de gestión en todas las áreas, lo que pasa es que ahora con las emergencias se nota mucho más. Y problemas de lucas no tienen, porque no faltan recursos, y el ministro Marcel ya dijo que iban a ser entre mil y mil quinientos millones para la reconstrucción, y va a tener el apoyo de todo el mundo político, pero el tema acá no son los recursos, es la gestión.

-En redes sociales se le ha visto en Quilpué durante esta etapa post incendios. ¿Está dispuesta a ayudar al gobierno tal como los asesores de Piñera? ¿Y cómo ve el rol de las alcaldesas?

- Siempre disponible. No soy tan experta como ellos en estos temas pero sí siento que tengo un rol de poder levantar ciertas alertas y obviamente colaborar en lo que sea. Respecto de las dos alcaldesas y su respuesta ante la emergencia, son las dos municipalidades más lentas y negligentes de la región. La inexperiencia les ha jugado en contra a las dos alcaldesas. La manera lenta en la que reaccionaron las va a tener dando explicaciones por mucho tiempo y si tengo que elegir en base a lo que yo he visto, creo que incluso la alcaldesa de Quilpué ha ido más lento aún que la de Viña del Mar. Este es el minuto de la unidad, mis visitas han sido bastante silenciosas por el pudor de lo que significa cuando andan los políticos en este tipo de situaciones, ayudando a través de una excolaboradora que está trabajando mucho en Quilpué, que es Viviana Nuñez y quiero revalorizar el rol de la ciudadanía en esto, hay mucha gente ayudando silenciosamente.

- Mencionaba como objetivo la unidad con el foco en las presidenciales y municipales. ¿Qué cartas hay firmes? ¿Qué alcaldías les ocupan más? ¿Cómo lo harán con los candidatos a las presidenciales?

- En términos generales espero un vuelco importante en la región. Sufrimos una ola octubrista que golpeó fuertemente a la región y dejó a muchas personas que no tenían la capacidad y experiencia necesarias en cargos de alta responsabilidad política. Eso ha tenido sus efectos. La región se ha quedado atrás en proyectos de desarrollo tanto del gobierno central como el gobierno regional y las municipalidades y hoy cuesta encontrar cuáles son los proyectos para la región que no sean terminar las obras del gobierno anterior. Por ejemplo, ¿cómo va a ser posible que el estadio de San Antonio esté deteriorándose porque la alcaldesa del Frente Amplio no lo quiso recibir? Esas negligencias que vemos no sólo en San Antonio sino que en muchas comunas, las personas no las van a tolerar y las van a castigar en las urnas. Tengo un análisis muy crítico, pero no solo esperamos que haya un vuelco, sino también que se recupere el equilibrio y para eso estamos trabajando muy estrechamente con Chile Vamos, principalmente, y queremos coordinarnos también con el Partido Republicano. La única forma de derrotar a la izquierda, sobre todo en nuestra región, es llevando un candidato único del sector. Chile Vamos va a impulsar ese espíritu unitario y para eso tenemos que ser muy generosos y pragmáticos para buscar a las mejores personas.



"NO ESTOY MUY A FAVOR DEL PACTO POR OMISIÓN"



-¿Quiénes? ¿Qué pasaría con un pacto por omisión?

- Yo, por supuesto, quiero proponer desde la UDI a esas mejores personas, pero también uno tiene que tener la capacidad de reconocer los liderazgos que hay en otros partidos y apoyarlos. No estoy muy a favor del pacto por omisión, espero que podamos lograr algo un poco más contundente, porque el pacto por omisión es simplemente 'voy a tolerar que tú vayas, pero en verdad no me voy a involucrar', y nosotros necesitamos a toda la derecha, más Demócratas, Amarillos, detrás de ese candidato. Si es Republicano, de la UDI, Amarillo, ok, todos detrás, pero el pacto por omisión es muy frío. Estamos trabajando en eso, tenemos comunas con las que estamos conversando, hemos tenido algunas reuniones con Poncho Vargas, presidente de RN, estoy en permanente contacto con Gloria Hutt, de Evópoli. Por mi rol tengo que conversar con ellos por todo Chile, y estamos todavía en eso. Entre lo que pasó la semana pasada, febrero, los incendios, estamos cada partido buscando y levantando nombres. Mucha gente que habíamos llamado antes de que falleciera el Presidente me habían dicho que no, pero hoy el gran legado que nos dejó el Presidente Piñera es que como él convocó a muchas generaciones nuevas siento que ellos hoy se sienten más llamados a asumir protagonismos políticos y electorales, y eso va a ser muy bueno para nuestra coalición y sector. Sienten el deber de hacerlo cuando ven el ejemplo del Presidente Piñera.

- ¿Cómo lo harán con la figura de José Antonio Kast y la idea de ir unidos?

- Ya logramos avanzar y trabajar juntos en los últimos dos plebiscitos. El primero con un excelente resultado y en segundo, con una derrota, pero que también fue muy buena votación. Tenemos una coalición que es mucho más amplia que nuestros propios partidos. Esa experiencia, que además es humana, dio buenos resultados en cuanto se multiplicaron los puentes con ellos, con Demócratas, Amarillos, sectores independientes e incluso del PDG. Hay una conciencia opositora a este mal gobierno que está tomando forma. No tenemos el camino definido en el tema presidencial porque no corresponde tenerlo todavía, porque falta mucho.

- No sé si falta tanto para algo tan trascendental para ustedes.

- Pero es muy dinámico. No tenemos ese camino trazado porque hay muchos puentes que tender, una elección municipal de por medio, hay liderazgos evidentes, principalmente el de Evelyn Matthei por la UDI y José Antonio Kast por Republicanos, y vamos a ir viendo cómo esto decanta. Hoy lo importante es lograr un buen resultado en la municipal, donde nuestro sector está absolutamente en desventaja.

- ¿Cómo lo harán con los municipios que buscan recuperar pero que han tenido problemas, como Maipú?

- La exalcaldesa de Maipú no es candidata. Pero claro, está ese y otros casos y nosotros tenemos que replantearnos y estamos trabajando desde la UDI en elevar los estándares de transparencia también con nuestros candidatos. Esto es un problema que es absolutamente transversal, no es solo de la UDI o RN, es un problema de todos los partidos políticos. Hay muchos alcaldes que tienen una situación compleja y nosotros tenemos la obligación de elevar nuestros estándares éticos, poner más requisitos y por eso estoy recorriendo personalmente Chile y conociendo a las personas. Hasta los certificados de antecedentes son importantes y tenemos esa responsabilidad. Estamos trabajando desde agosto en el tema municipal, formamos un departamento permanente con Eduardo Cretton, exconstituyente, Jaime Coloma, gente joven y nuevos, además de la experiencia de los grandes liderazgos que ha tenido siempre la UDI en muchas regiones. El desafío en este tipo de comunas como Maipú, Viña, Quilpué, es ver cuál va a ser el mecanismo para hacer carne esto de ir unidos. Hay que buscar un mecanismo justo, conocido por todos, con reglas claras y que gane el "más mejor".

- ¿Cómo lo harán para recuperar Viña del Mar?

- Hay comunas desde la UDI y nuestro sector que queremos recuperar. Esta ola octubrista fue bien arrasante y más allá de que nuestro país es bien pendular y ahora podría venir un poco de vuelta, si no hay buenos liderazgos no se logra. La gestión de Macarena Ripamonti ha sido de las peores, pero si no hay un liderazgo claro al frente hay muchas posibilidades de que salga reelecta. Esta es una oportunidad para que surjan nuevos líderes y en Viña ha sido complejo para nuestro sector, no solo para nuestro partido, y estamos trabajando en eso. No voy a adelantar nombres pero hay varios que están sonando. De repente no hay que esperar tantos nombres rimbombantes, sino liderazgos que vengan haciendo la pega o que sean rostros nuevos.

- ¿Hablaron con Marcelo Catril? ¿Qué otros candidatos hay?

- Sí, de hecho hablé con él para que nos podamos juntar. Está él, está Jorge Bartolucci, que si no es candidato a concejal puede ser candidato a alcalde, el partido Republicano también tiene buenas opciones. Tenemos que ponernos de acuerdo, no pueden haber imposiciones de partido por mucho que hayan trayectorias. Por ejemplo, la UDI tiene una trayectoria de alcaldes fuertes en la región que nos encantaría recuperar, pero aquí nos vamos a jugar por los mejores nombres y yo estoy buscando esos mejores nombres que ojalá sean de la UDI, pero lo importante es que sea el mejor nombre como sector para derrotar a la actual alcaldesa. Ese es el pragmatismo que tiene que reinar en nuestro sector, sin soberbia, sin poner la pata encima. Estamos a mitad de febrero conversando, haciendo puentes, yo por supuesto que parto con RN y de ahí voy avanzando hacia el centro o hacia el Partido Republicano. Lo más importante es que hay ganas de estar juntos, unos más, unos menos, pero en las dos elecciones anteriores se derribaron varias barreras personales además de la conciencia frente a este mal gobierno nos pone una responsabilidad.

- ¿Qué pasará con Valparaíso, Quilpué, Villa Alemana, Concón?

- Una de las cartas fuertes de la UDI en la región de las comunas grandes es Viviana Nuñez, pero también hay una tremenda candidata que es Carolina Corti, y tenemos que buscar el mejor mecanismo, ya sea una primaria o encuesta, y definirlo juntos, porque ambas serían muy buenas candidatas en Quilpué. Yo estoy con Viviana, creo que es extraordinaria, fue concejal, conoce la comuna, he visto su desempeño, es una cabra joven, chora, pero Carolina Corti es una muy buena exgobernadora. Entonces, qué bueno tener ese problema bienvenida sea la competencia en donde podemos tener dos grandes mujeres sacando la cara en Quilpué. Eso se da en Quilpué, algo similar hay en Valparaíso, donde el PDG también ha tenido acercamientos porque tienen buenos candidatos, nosotros tenemos otros, hay nombres transversales como Samira Chahuán, nunca renunciamos a Carlos Bannen, pero en Concón es la comuna que tenemos más desordenada y ha sido así tradicionalmente.

NO REPETIR EL ERROR EN CONCÓN

- Ahí tenemos una responsabilidad mayor. No podemos cometer el mismo error de la elección anterior que fue llevar en nuestras filas a un nombre de izquierda lo que generó que hubiesen tres personas de derecha compitiendo por fuera.

- ¿Por qué hicieron eso? ¿Por qué llevaron a Valdovinos?

- A veces las primarias no son el mejor mecanismo y este es el mejor ejemplo. Por eso tenemos que ir viendo bien dónde conviene hacer primarias, dónde encuestas, dónde nos podemos poner de acuerdo. Todo el mundo dice que las primarias son dar la cara a la ciudadanía, pero Concón es el mejor ejemplo de que las primarias no sirven. Cuando tú además llevas a gente que tenía sus propios votos pero después en las primarias les fue pésimo porque la gente de derecha no lo sentía como un candidato propio. Y por eso se levantan tres por fuera. Esto hay que verlo caso a caso, ser muy responsable y anticiparse a lo que viene. En la región necesitamos un esfuerzo mayor y eso implica una cirugía mayor, mucha conversación, mucha generosidad y cuando el objetivo es el mejor candidato y no de quién es el cupo es cuando se logran los buenos resultados.

-¿Cómo lo harán esta vez? ¿Qué pasará con Luis Rivera, Ricardo Urenda?

- Hay que conversar con ellos. Entiendo que en el caso de Concón Luis no va a ir pero sería muy buen candidato a concejal. Me encantaría que quienes fueron como candidatos a alcalde fueran a concejal esta vez, pero hay que conversar. Hay nombres interesantes como Sandra Contreras, hay un joven muy entusiasta como Tarek Giacaman, la María José Aguirre, una extraordinaria mujer, entiendo que Gabriela Orfali también quiere ir, Ricardo Urenda hay que ver en qué está. Todos ellos pueden ser muy buenos nombres, pero el tema es que vaya uno. Chile Vamos no va a apoyar a nadie que vaya por fuera. Además, me imagino que Republicanos tiene otros nombres. Hay que conversarlo y poner los nombres sobre la mesa, medirlos.

- En la gobernación, Rodrigo Mundaca es un competidor difícil pues sacó muchos votos en la elección pasada y además hay varios candidatos de la derecha. ¿Lo ve como un desafío difícil?

- El mismo espíritu, buscar al mejor candidato. La trayectoria en la región de Manuel Millones es muy relevante pero no puedo negar también que Luis Pardo fue un diputado extraordinario. Entonces tenemos que buscar el mejor mecanismo, en este caso podría ser una primaria y la acompañaría de una buena encuesta, porque lo que está claro es que el actual gobernador ha tenido una pésima gestión, es una persona que me parece que no se involucra con la ciudadanía. Él fue muy monotemático en algunas cosas y hoy no le ha dado solución a ninguna de las causas que lo llevaron a la elección. Sé que es difícil, porque sacar a una autoridad en su primera reelección lo es, pero creo que no tiene obras, tiene poco que aportar en la región, la ridiculez con la que acaba de salir de que los incendios habían sido causados en comunas que eran de izquierda... no sé qué quiso decir con eso, y además es bien ignorante en el tema porque hay demasiadas comunas de izquierda acá, o sea, se podrían haber quemado la mitad o tres cuartos de la región si fuera por ser comunas de izquierda. Creo que fue un comentario no solamente poco acertado sino que también poco inteligente. Nos hemos llenado de liderazgos que hablan mucho pero hacen poco. Viven más preocupados del video y la foto y muchas veces se les olvida hacer la pega. Así que bueno, entiendo que está también el core Percy Marín, bienvenida la competencia, creo que la mejor carta es Manuel Millones pero me hace ruido también la figura de Luis Pardo, pues ha sido un gran líder y eso habla de la apertura que tenemos que tener para buscar los mejores nombres.

"ESTOY DISPONIBLE" A UNA SENATURÍA

- Hay una buena noticia porqueEs parte de este renacer que deja el Presidente Piñera en cuanto a convocar a personas y en este caso, alcaldes que están buscando dónde continuar su camino en el servicio público. Mientras más candidatos buenos haya, se mejora la competencia. Eso es algo clave en política y obviamente. Él es de Valparaíso y por supuesto las puertas de nuestro partido van a estar abiertas, sin duda.

- ¿Cómo se ve usted haciendo una dupla en una candidatura a senaturía con Carter?

- No puedo negar que tengo un fuerte compromiso con la región. La manera en que se concrete no depende de mí, pero estoy disponible. Creo que es importante, se necesita una voz fuerte, me he sentido muy honrada con las buenas votaciones que he tenido en nuestra región así que si Dios quiere estoy trabajando para buscar a las mejores personas. Ir con el alcalde Carter sería una competencia preciosa, tendríamos la posibilidad de doblar en nuestra región, pero eso es algo que no se ha concretado, estamos conversando, yo no he tomado mi decisión, entiendo que Rodolfo tampoco está 100% seguro, pero creo que es una buena noticia que tengamos figuras potentes porque nuestra región necesita figuras potentes.

- ¿Está la posibilidad de ir como senadora?

- El que se concrete no va a depender de mí, pero estoy disponible.

- ¿Cuándo tomará esa decisión?

- El próximo año. No tengo dudas que tanto Evelyn Matthei como Rodolfo Carter van a ser figuras clave para nuestro sector en el despliegue por Chile, no solo por nuestra región, pero estamos absolutamente enfocados en la elección municipal. Este año va a ser decisivo.

- Considerando la importancia de la gobernación regional, ¿no ha pensado ir por esos rumbos?

- Me encantan los cargos ejecutivos. Me he dado cuenta al mando de la UDI con Javier Macaya que como buena mujer me gusta mucho el mundo municipal, mi sueño es ser alcaldesa, pero hecho mucho de menos el Congreso, lo reconozco y me encantaría volver, pero eso no depende de mí. Fueron años preciosos, de mucho trabajo, creo que fui una diputada muy municipal, pero hoy mi misión es levantar la mejor lista para la UDI y para la derecha. Quiero ser un puente con Republicanos, con Demócratas. Este tiempo al mando de la UDI con Macaya me han permitido construir una espalda política que hoy tengo que poner a disposición de nuestra coalición. El haber estado en todas las elecciones de los últimos años es una experiencia que me obliga a poner a disposición ese capital político para tener los mejores candidatos para nuestro sector. Yo estoy disponible a ser candidata a lo que sea necesario cuando tengamos claro dónde soy necesaria. Puede ser una candidatura senatorial, la gobernación, una municipal, no lo sé.

-¿Alcaldesa Hoffman?

- Estoy enfocada en construir una alianza más grande que mi partido para que derrotemos a este gobierno y yo estoy disponible, pero no depende de mí saber hoy desde dónde será.

