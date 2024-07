María José Hoffmann hace un llamado a lograr candidaturas únicas para la Gobernación Regional, Valparaíso y Viña del Mar

Camino hacia Limache, en plena precampaña, considerando que aún hay plazo para inscribirse -o bajarse- de la carrera electoral de octubre, la exdiputada y exsecretaria general de la UDI, María José Hoffmann, busca seguir sumando apoyos y convenciendo a quienes dudaron cuando su nombre fue anunciado como carta de la UDI y después de Chile Vamos a la Gobernación Regional de Valparaíso.

En entrevista con Puranoticia.cl, una de las figuras más influyentes de la derecha en Chile analiza el panorama electoral en Viña del Mar, Valparaíso y en su propia elección, y confiesa que aunque falten sólo 10 días para el cierre del proceso de inscripción de candidatos, aún busca lograr candidaturas únicas en estas tres plazas.

“Estos días van a ser claves para para poder definir si somos capaces de enfrentar con unidad los malos gobiernos de izquierda, o si somos más bien una derecha o una oposición modo caníbal que no es capaz de ponerse de acuerdo ni entender la responsabilidad que implica ponerse de acuerdo, valga la redundancia”, dijo.

-Pero, ¿hay avances?

Hay muchas conversaciones donde hay avances, hay retrocesos, pero insisto en esto: somos todos responsables de no repetir el fracaso de la última municipal. Y si no lo entendemos así, bueno... después no nos quejemos.

-¿Cómo se puede hacer eso? En Valparaíso, aparentemente, hasta ahora pareciera que para allá van…

Nosotros desde Chile Vamos siempre, siempre hemos pedido una sola cosa: criterios objetivos para medir a los mejores candidatos. No cupos ni comunas específicas, sino que quién tiene el mejor candidato. Y esa falta de mecanismo es la que ha impedido poder concordar candidatos únicos. Aquí el único criterio tiene que ser los más competitivos y en eso esperamos que estos días exista la suficiente madurez y sentido de responsabilidad, de entender que con la derecha, con la posición desunida, no tenemos ninguna opción de gobernar.

-¿Quién es el candidato de Chile Vamos en Valparaíso? ¿Es Leonardo Contreras?

Sí, es Leonardo Contreras, va en cupo de Renovación Nacional, pero también tengo que ser objetiva, hay otros dos candidatos, tanto del PDG como del Partido Republicano, que también tienen un buen perfil. Es una comuna emblemática que puede servir de ejemplo para el resto del país, donde ahí tenemos que buscar criterios objetivos para que vaya un solo candidato a enfrentar al sharpismo.

-Los republicanos dicen que Rafael González marca más en las encuestas y en el PDG refutan eso afirmando que esas encuestas son engañosas. ¿Cuál es su visión sobre quién es el más competitivo en base a la información que hay hasta el momento?

Para que las encuestas sean creíbles y aceptadas por todos y tienen que ser concordadas entre todos. Esa es la mejor manera de darle tranquilidad, en este caso, a los tres candidatos. Creo que ese sería el mejor mecanismo, pero estamos a contratiempo y es difícil que terminemos usando esta herramienta. Pero al menos yo, sobre todo si aspiro a representar a la región, es importante que vayamos en unidad. Básicamente tiene que ver con que hayan criterios objetivos y para eso tiene que haber acuerdos entre todos los partidos que se someterían a un proceso así. He visto varias encuestas, he visto la competitividad que tiene Rafael, he visto también el crecimiento electoral que han tenido tanto Leonardo como Juan Marcelo, por lo tanto, los mejores candidatos no solo se miden con una sola encuesta, sino que con el potencial electoral, esa es la clave de un buen candidato: Quién sube, porque a veces hay candidatos que son muy conocidos y que se quedan estancados o que no son capaces de seguir creciendo. Por lo tanto, el problema siempre es el mismo, la falta de voluntad de tener acuerdos y mecanismos objetivos.

-Quedan 10 días para la inscripción de las candidaturas. ¿Se ve la posibilidad de llegar a acuerdos en llevar un candidato en cada lado?

Estas horas son claves para tomar esa definición. Quedan efectivamente pocos días, pero yo al menos no pierdo la esperanza y sí sé que hay muchas, muchas conversaciones entre los distintos dirigentes de los distintos partidos, bastantes conversaciones.

-En Viña del Mar se vio un avance: Rodrigo Vattuone acaba de bajarse y brindar su apoyo a Iván Poduje.

Sí, lo primero que quiero es valorar el gesto que ha tenido Rodrigo Vattuone de dar un paso al lado, reconociendo la competencia que tiene Iván Poduje y sobre todo la proyección de crecimiento. Esos son los tipos de ejemplos que necesitamos estos próximos días. Y en esto hago un reconocimiento especial al gesto que ha tenido Rodrigo durante estos últimos días. En segundo lugar, claro, también en las encuestas que nosotros hemos visto, hemos comprobado la alta competitividad que tenía Iván Poduje, sobre todo porque no solamente es un candidato que representa a la oposición, sino que también tiene una proyección hacia el centro, dado su pasado concertacionista. Y es una persona que despierta simpatía en personas no políticas, que no consumen solamente sólo política y que ve en él una esperanza de ser un muy buen gestor, esas competencias le estarían dando hoy día una gran ventaja. Pero insisto, acá también debiera existir un mecanismo similar al de Valparaíso para poder, en el fondo, llevar un candidato a unidad y no hacerle el favor a la izquierda. Yo espero que en esto el Partido Republicano también tenga la disposición para llevar a un candidato único.

-Iván Poduje se ha visto envuelto en fuertes polémicas con representantes del Partido Republicano nombrando a Chiara y Antonio Barchiesi como “hermanos veneno”, ¿Qué le parece ese lado de Iván, si era lo que ustedes esperaban?

No es mi estilo, yo soy muy frontal, pero evito evito referirme así. Yo no soy nadie para calificar las declaraciones, no me gusta personalizar, pero también entiendo a veces que cuando hay figuras que vienen del mundo independiente, que están disponibles a dar un paso, que son competitivas, se genera una molestia que puede ser entendible. No avalo ningún tipo de declaraciones de enfrentamiento, preferiría que todos tuviéramos un tono distinto, pero también cuando uno ve el despliegue de Poduje en Viña del Mar, sorprende que se insista con a veces candidatos que no son tan competitivos. No quiero descartar que existan posibilidades de acuerdo en esa comuna. La información y las encuestas que nosotros manejamos es que es el candidato más competitivo y va a contar con el apoyo de Chile Vamos.

-En su propia elección a la gobernación, ¿ha podido hablar con Luis Pardo, por ejemplo, quien fue bien crítico tras su salida de la terna de Chile Vamos?

Sí, la fuerza electoral de Renovación en la región es importante, es relevante y me parece legítimo que hayan tenido una propuesta de un buen candidato, pero hemos tenido conversaciones muy sinceras con Luis Pardo y no tengo ninguna duda de que en los próximos días vamos a estar trabajando codo a codo como corresponde en nuestra coalición de Chile Vamos. Las dos entendemos la responsabilidad de gobernar y por lo tanto eso nos obliga también a superar y limar asperezas que además nunca han sido personales, porque fuimos compañeros en el Congreso cuatro años y además cuatro años en la comisión de Educación, nos tenemos un cariño y esto no tiene que ver con un tema personal, sino que con la legítima aspiración de cada uno a querer ser candidatos únicos de nuestro sector. Ya sabemos cómo termina la historia, pero sé la grandeza que tiene Luis para poder entender que además sus candidatos, nuestros candidatos de Chile Vamos, necesitan la unidad y el apoyo de todos.

-¿Se ha podido reunir con otros diputados, como por ejemplo Andrés Celis, Andrés Longton y otros?

Sí, he tenido conversaciones con todos ellos. Te insisto, nunca han habido diferencias personales, sino que distintas estrategias políticas. Y no puedo, no puedo dejar de nombrar el apoyo prioritario que tuvo la diputada Flores. Y por supuesto que lo quiero rescatar, pero sé que todos los parlamentarios de la región, de nuestro sector, son muy conscientes y responsables del espíritu unitario que necesitan nuestros alcaldes, que necesitan nuestros concejales y que por supuesto que también necesito yo como candidata única del sector.

-¿Como candidata única del sector? ¿Hay avances de aquello? Hasta ahora Francesco Venezian y Manuel Millones continúan en campaña…

Las conversaciones siempre están abiertas, nunca se cierran hasta el día de la inscripción.

-¿Qué tan factible es? La posición de tepublicanos se ve bastante dura en sus determinaciones de no ceder mucho en Viña, Valparaíso y la Gobernación, y en el caso de Manuel Millones, no sé si él está dispuesto a bajarse para poder tener esta candidatura única.

Con respecto a republicanos, creo que no contribuye mucho que yo a través de un medio hiciese comentarios, estas cosas para que resulten tienen que ser en privado y yo respeto eso. Y con respecto a Millones, bueno, el mismo criterio. Es legítimo que él pueda aspirar a ser competitivo, pero ya hay una elección anterior, ya hay una prueba anterior de que eso no fue así y espero también en esto la mayor sensatez.

-En caso de poder lograr algún acuerdo para llevar a un candidato único, ¿qué alternativas propone a los otros candidatos?

La verdad es que yo básicamente estoy concentrada en seguir siendo la más competitiva y estas son conversaciones a nivel macro entre los partidos. Y efectivamente, bueno, parte de la conversación implica ceder, no solamente en esta región, sino que también en otras regiones. Eso es parte de negociaciones de las que yo no soy parte.

-Cuando usted fue nombrada como carta de Chile Vamos, hay quienes cuestionaron que usted utilizaba esta plataforma electoral como un trampolín para el Senado. ¿Va a ir como candidata a senadora si pierde?

La verdad no me he puesto en ese escenario, creo que me desconcentra del objetivo principal. Yo soy una mujer creyente y competitiva, estoy al mismo tiempo haciendo todos los esfuerzos y no estoy pensando en el escenario, para ser súper realista, del próximo año. Mi interés hoy día es representarlos y ganar la gobernación, es ahí donde estoy concentrada y estoy preparada en los distintos escenarios, vaya como candidata única de la oposición, vaya en competencia, y eso significaría que tengo que poner mi esfuerzo para ser la que pase a segunda vuelta, y estoy trabajando para eso.

-¿Ha podido hablar con Manuel Millones para lograr aquello?

No, pero tenemos muchos amigos en común y proyectos políticos bastante parecidos. Y él sabe del interés de que él también pueda ser parte de esta campaña. Siempre hemos intentado tener buenos acercamientos en lo político y en lo humano, pero últimamente no hemos conversado. Pero no descarto que lo podamos hacer también en los próximos días.

-¿Él podría ser parte de su campaña?

No, yo no diría eso, porque eso es una decisión de él. Tampoco lo diría a través de los medios, porque sería un poco soberbio de mi parte. Pero sí, por supuesto que siempre ha estado a la disposición para que él sea parte, pero no me parece que tenga que hacerlo a través de ningún medio de opinión pública.

-La seguridad es un tema que preocupa, especialmente en los últimos días, con lo ocurrido en la Región Metropolitana y acá también. ¿Cómo ve lo que está haciendo el gobierno en la Región de Valparaíso?

Es una vergüenza que tengamos un gobernador que no sea capaz de levantar la voz ni que sea parte de las conversaciones, de los espacios donde se toman decisiones. Las propuestas que fueron anunciadas son con un criterio, una vez más, centralista. Los gobiernos del Frente Amplio le han hecho mucho daño a las regiones y me sorprende que el gobernador Mundaca, siendo parte de esa coalición, haya asumido un rol de lealtad frente al gobierno y por lo tanto de complicidad con sus malos resultados y no de golpear la mesa a nombre de la región. Él debiera estar exigiendo no solamente el estado sitio, tal como lo han hecho otros parlamentarios socialistas, él debiera estar exigiendo que existan mayores medidas para la región y también poder evaluar un estado de sitio, de excepción o de excepción constitucional para combatir la delincuencia en la región. Realmente me ha sorprendido el silencio y lo poco que se ha pronunciado ha sido incluso por medidas que su sector ha rechazado en el Congreso permanentemente. Entonces, por algo nosotros no tenemos confianza, la ciudadanía no tiene confianza, porque si ya nos falló en materia hídrica, en materia de seguridad, está aún más al debe. Le quedan todavía seis meses de gobierno, de gobernanza regional y es vergonzoso que no sea capaz de levantar la voz por nuestra región.

-¿Cree que es por el tema de los apoyos que necesita para poder ser candidato por el Frente Amplio?

Desconozco las conversaciones al interior de la extrema izquierda. Lo único que sé es que él tiene hoy día una responsabilidad, un mandato ciudadano del cual no ha sido capaz de hacerse cargo. No solamente está fuera de las conversaciones, de las decisiones relevantes en la región, sino que haya un sentimiento de masacre en nuestra región y necesitamos que una autoridad con el respaldo ciudadano que él tiene sea capaz de agarrar el auto, partir a La Moneda, golpear la mesa y exigir medidas para nuestra región. Nosotros no hemos visto eso, no sé a qué responde, sólo veo a una ciudadanía que exige y además da la impresión que pareciera de que incluso no hay una buena comunicación ni relación, y no me interesa la relación humana, pero relación política con la delegada presidencial, donde tienen, digamos, funciones complementarias. Creo que también esa mala relación influye en que la región esté aún más desamparada. Este es un tema que me indigna, es por lejos el tema que más le importa a la ciudadanía y va a ser la causa que me va a permitir triunfar en primera o en segunda vuelta.

-¿Cree que la Delegada debiese renunciar, como piden algunos parlamentarios?

No me gusta andar pidiendo renuncias. Creo que es una decisión del Presidente, pero sin duda que es una persona que está completamente desafectada, que intenta defender cifras que no existen. Y eso es lo que más me preocupa, la falta de conciencia del momento que estamos pasando. Uno puede entender mala gestión, o uno puede entender que a veces no existan las capacidades, pero lo que no puedes entender es que ni siquiera existe la conciencia del miedo con que viven los habitantes de la región de Valparaíso de que hayan asesinatos, acribillamiento, descuartizaciones, ajustes de cuenta entre bandas, porque nadie puede pensar que 47 balazos a una persona hace menos de una semana es simplemente un asesinato. Ella no ve que el crimen organizado está instaladísimo en la región y bueno, es parte de entender cómo estamos.

-¿Qué rol tendrá Evelyn Matthei en su campaña?

Ella va a ser un pilar fundamental en mi campaña. No solamente quiero asumir compromisos como futura, si Dios quiere, por su humildad, si Dios quiere, como futura gobernadora, sino que también lo que podemos hacer juntas. Ella se ha destacado como lo hace a nivel nacional, tiene que ver desde mi punto de vista, principalmente con la lucha que ha dado en el combate a la delincuencia en una comuna puntual. Eso ha sido lo que a ella le ha permitido brillar y sintonizar con la ciudadanía. Por lo tanto, no solamente quiero cuidar y mantener ese estilo, sino que ella es muy relevante en los compromisos que yo pueda asumir también si es que soy electa. Yo aspiro a gobernar la región, ella aspira a gobernar Chile y creo que juntas podemos hacer cosas muy interesantes para la región.

