¿Marco Enríquez-Ominami asoma como candidato por la V Región? Expresidenciable reconoce que "me lo han pedido”

“Estuvimos en la población Sol de Julio, en Quillota, para entregar cámaras de seguridad que permitan a los vecinos enfrentar con más herramientas los problemas de seguridad en su barrio. Chile tiene que cambiar, y lo vamos a lograr juntos”. Así dice el posteo en la cuenta de Instagram de Marco Enríquez-Ominami (@marcoporchile) el 24 de marzo pasado, cuando estuvo en la zona interior de la región de Valparaíso haciendo entrega de estos equipamientos para mejorar la seguridad del lugar.

Lo anterior dio pie para que muchos pensaran que el expresidenciable busca posicionarse para una futura candidatura parlamentaria por la zona, por lo que Puranoticia.cl decidió preguntarle directamente. Y aunque dijo que por ahora no, la respuesta no fue ciento por ciento definitiva, dejando la puerta abierta a una opción de ese tipo o, bien, a posicionarse, pero más adelante, en la próxima Elección Presidencial.

Hay que recordar que “ME-O” postuló para llegar a La Moneda en cuatro oportunidades: la primera en 2009, luego en 2013, 2017 y 2021 y, se está tomando su tiempo para definir qué hará. Según dijo a Vía X en febrero, “cada candidatura es una cicatriz, entonces un nuevo desafío de cambiar Chile lo voy a pensar en su mérito, sabiendo que ya tengo experiencia acerca de los costos de ser candidato”.

Pero Enríquez-Ominami no quiere hablar de eso ahora, dice que es muy pronto, que no está obsesionado con las candidaturas. Cuenta que hoy está bastante ocupado con varias cosas: preparando tres libros; dos documentales para la televisión francesa y alemana; trabajando en dos universidades, una francesa y una argentina, una privada y una pública; dirigiendo un diplomado sobre comunicación política para una universidad pública; además de estar coordinando el Grupo de Puebla, con líderes de más de 20 países y; junto a todo esto, tiene una consultora y una productora audiovisual que hace videos institucionales y consultorías. Sin embargo, también reconoce seguir preocupado por el devenir del país y de la Quinta Región, de sus liderazgos y de lo que ocurre con su gente, de acuerdo a las conversaciones que sigue teniendo en sus recorridos por Chile.

“Fui a Quillota hace poco en una gira por todo Chile, en Los Andes, San Felipe, Puente Alto, San Bernardo, El Bosque, entregamos cámaras de televigilancia a juntas de vecinos para ayudar al tema de la seguridad, que es uno de los grandes temas de Chile. Entregamos ocho cámaras, que significan 300 conexiones a vecinos y vecinas para que puedan vigilar sus calles. Lo hicimos en Quillota, estoy muy contento de haberlo hecho y lo haría de nuevo”, cuenta, con tono entusiasta por la labor realizada, y mientras viaja en el auto...

-¿Está interesado en ir como candidato por la región de Valparaíso en la próxima Elección Parlamentaria?

Tengo un gran, gran recuerdo de la Región, del distrito donde fui Diputado, por el que tanto peleé. Ahí salió la ley llamada «Ley Dicom», eliminé el cobro por aclaraciones que se transformó en un decreto. De ahí salieron muchas leyes de derechos civiles, muchas causas. Tengo un gran cariño por Quillota, La Calera, Hijuelas, La Cruz, Petorca, Cabildo, La Ligua, con su localidad Valle Hermoso, Papudo, Zapallar, Quintero, Puchuncaví. Tengo un gran amor por la región y al equipo le exigí que donáramos las cámaras al inicio en esas comunas que tanto quiero. No estoy pensando en candidaturas, me lo han pedido. Hoy mismo estuve en San Antonio y me preguntaron si sería candidato, en El Quisco, igual. Donde esté, me preguntan. Si voy a Iquique, me preguntan si seré Gobernador de Iquique; si voy a Antofagasta, si seré senador por Antofagasta. Y un largo etcétera... No tengo aspiración de ninguna candidatura, no tengo obsesión con las candidaturas, agradezco que piensen tanto en mí.

-¿Es una posibilidad que no descarta el ser candidato por la región de Valparaíso, considerando que se "liberan" tres cupos senatoriales en 2026?

No estoy pensando en candidaturas hoy. No tengo hoy ninguna decisión ni pienso en candidaturas. Creo que al país no le interesan las candidaturas. Valoro mucho la pregunta e interés, pero no creo que es una pregunta que se haga la gente de la zona. No lo veo, he recorrido mucho Chile y es una pregunta que me hacen con mucha legitimidad los medios de comunicación, pero no la gente. La gente no está buscando su futuro Diputado, Senador o Presidente.



-¿En qué tareas está hoy, entonces, y qué lo mueve en la política hoy por hoy?

Yo hoy estoy preparando tres libros; dos documentales para la televisión francesa y alemana; trabajo en dos universidades, una francesa y una argentina, una privada y una pública; dirijo un diplomado sobre comunicación política para una universidad pública; a su vez, participo de una conferencia en la universidad pública de México; también coordino un grupo de influencia, acción y reflexión progresista, llamado «Grupo de Puebla», que reúne a líderes de más de 20 países y; a su vez, coordino un grupo de académicos, juristas y parlamentarios junto al «Grupo de Puebla»; pero además me toca trabajar en Chile, recorrer mucho mi país y también soy dueño de una consultora y una productora audiovisual que hace videos institucionales y consultorías. Como ves, no me queda un minuto del día, no estoy pensando en candidaturas, pero ¿qué me mueve? No renuncio al cambio, no renunciaré nunca a que Chile tiene que cambiar, se requiere cambio y para eso siempre estaré luchando. No renunciaré nunca a que mi país sea más justo y más grande.

-¿Ese "no renunciar" implica en un año más emprender el desafío de una Presidencial, por ejemplo?

Agradezco mucho que las encuestas me ubiquen como una opción, pero creo que nadie está pensando en eso. Hay un Presidente al que le quedan casi dos años. Toda esa popularidad que algunas encuestas indican la pongo a disposición de que se aprueben los pasos mínimos que el Gobierno no ha dado: crear empleo y ordenar el país, porque las reformas ya no se van a aprobar. Creo que Chile tiene que cambiar y, si sirve de algo, esa popularidad la pongo a disposición. Yo no necesito ningún cargo público, me va muy bien en la vida, me va más bien estupendo en la vida, y ya veremos.

-¿Qué le parece el actual debate presidencial y político, y la gestión del actual Gobierno? ¿Está conforme?

Me parece anticipado. Entiendo la ansiedad frente al vacío de liderazgo, pero no creo que hoy día eso resuelva el problema de un 90% de los chilenos que tiene miedo a ser asaltado, y el problema de los salarios. No es un debate presidencial el que va a resolver el tema del sueldo de los chilenos. Y sobre el Gobierno, tengo una crítica: creo que es un Gobierno que se equivocó. Lo que no haces el primer año, no lo haces nunca. Por eso sugiero que un Gobierno con buenas intenciones, mejores que las del Gobierno anterior, corrija todo el rumbo y dé un giro, que se dedique a crear empleo, a subir los salarios y, a su vez, ordene el país. Si hace esas dos cosas, habrán cumplido con lo mínimo, por lo menos. No habrá sido un Gobierno de reformas, ambicioso ni trascendental, pero si un Gobierno hace eso, por lo menos cumple con el mínimo de lo mínimo.



-¿Sabe de la polémica en Quillota entre el actual alcalde Calderón y el exalcalde Mella? Como conocedor de la zona, ¿qué le parece aquello? ¿Y cómo observa la región de Valparaíso en cuanto a sus necesidades y lo que espera que ocurra en las elecciones de Gobernador y Municipales de este año?

No quiero comentar las polémicas entre autoridades, no quiero ser árbitro, quiero construir el cambio. Y sí creo que en la región tenemos un serio problema: está mal dibujada, mal pensada. La costa nada tiene que ver con el interior, hay un serio problema de servicios públicos y de agricultura responsable. La región de Valparaíso es potentísima, estratégica para Chile y que no recibe la retribución que se merece. Hay un tema, que es de leyes, pero también de mucho liderazgo. Por eso voy a apoyar en toda la región a los que estén por el cambio, un cambio muy serio en esta elección, que haya un cambio tranquilo. Eso quiere decir que haya gente nueva, pero también con experiencia, gente sobre todo transparente y no corrupta, con convicciones.

¿A quiénes apoya en la región?

Esos apoyos los voy a anunciar pronto, pero no todavía. Todavía hay primarias en algunas comunas de Chile y voy a esperar eso. Soy independiente, no tengo partido y, por lo tanto, tengo la libertad de apoyar a quien quiera, de cualquier parte.

¿Qué le parecen las administraciones actuales del gobernador Mundaca, y en las alcaldías de Valparaíso y Viña del Mar, con Sharp y Ripamonti?

Ya me pronunciaré, no se preocupe. Tengo peticiones de muchos líderes para que los apoye, y lo haré en su minuto y entraremos a la coyuntura.

