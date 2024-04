Marcelo Catril sigue firme en su campaña por Viña, critica con dureza a Ripamonti y se expresa contra la "encuestocracia" política

Fue el 24 de octubre de 2023 cuando el ex sacerdote Marcelo Catril Mora confesó en conversación con Puranoticia.cl que estaba dispuesto a competir por la Alcaldía de Viña del Mar en la Elección Municipal de octubre de 2024, que lo haría en condición de independiente y que lo motivaba el contacto diario que tenía con la ciudadanía.

Casi seis meses después y con la carrera municipal algo más avanzada, este servidor social ha sumado el apoyo de Renovación Nacional (RN) para enfrentar este desafío, aunque sabiendo que el camino es difícil pues también esta tienda de Chile Vamos ha comprometido su respaldo al concejal y primera mayoría Carlos Williams Arriola.

Así es como las próximas semanas asoman como claves de cara al futuro electoral de quien era reconocido como "el cura de los cerros de Viña", pues debería despejarse por completo cuál será la carta con la que RN competirá en los comicios del 26 y 27 de octubre y, por ende, tener mayores claridades respecto a su futuro político.

Ya con los pactos claros, lo mismo que las ciudades donde habrá Primarias, hay más definiciones y claridades, aunque en Viña del Mar sigue siendo a medias en relación a Chile Vamos: ¿Actualmente usted sigue siendo candidato a la Alcaldía?

- Sí, soy precandidato independiente, con apoyo de Renovación Nacional. Estoy muy entusiasmado de poder servir a mi comuna.

Usted en octubre del año pasado confirmaba a Puranoticia.cl que estaba disponible para este desafío: ¿Cómo han cambiado las cosas desde entonces?

- Lo que ha cambiado son los escenarios, porque antes del incendio había mucho interés de las personas en el tema que propongo, que es la unidad de la centro-derecha y todos aquellos que tengan un pensamiento social-cristiano, para yo poder representarlos en transversalidad para nuestra comuna de Viña del Mar. Y nos damos cuenta que después de los incendios el escenario cambió un poco y hay varias personas que también tienen la intención de ir por sus partidos y ser apoyados. Pero yo mantengo mi postura de ir con esta independencia, apoyado ciertamente por un partido, aunque no milito en ninguno, pero ellos apoyan de manera específica mi candidatura. Y creo que por el tiempo que llevo trabajando en los cerros de Viña del Mar, en mi periodo de sacerdote y después fuera del sacerdocio, yo sigo trabajando por la gente más vulnerable de los cerros, a través de la organización «Puentes de Amor», y estoy entusiasmado de poder servir de mejor manera a la comunidad viñamarina.

En materia política, usted nos comentaba aquella vez que recibió ofrecimientos de distintos sectores políticos, pero los más encaminados fueron finalmente con Chile Vamos, específicamente con Renovación Nacional: ¿Cómo va eso?

- He hecho una presentación especial al partido. Ciertamente hay una inclinación por Carlos Williams en primera instancia, tanto por el porcentaje de votación que ha tenido como por su experiencia como Concejal, pero también aparezco yo como una respuesta innovadora de quien trabaja con la comunidad y en la comunidad. Yo llevo 22 años trabajando en los cerros, 22 años conociendo el corazón de las personas, y me he preparado para poder seguir sirviendo a las personas. Dentro de lo que la vida sacerdotal a uno le dio, también uno tiene la experiencia de seguir sirviendo y de corazón, trabajando y conociendo a cada persona del cerro. Eso es muy importante porque mi capital no son los votos, sino que es lo social, que es lo que puedo dar a conocer y poder trabajar con las personas, en equipo, en una nueva gobernanza, una gobernanza en red, que se pueda compartir con todos quienes tengan un pensamiento social-cristiano. Ellos bienvenidos a trabajar en un Municipio que sea para todos.

¿Qué piensa usted de que Chile Vamos haya decidido no hacer Primarias en Viña del Mar? ¿En lo personal le hubiera gustado que así fuera?

- Yo creo que las Primarias son para elegir al que más represente, no necesariamente al mejor. En política muchas veces se juega a la "encuestocracia" o a la "votocracia", y eso no significa que sean los mejores competidores en este momento. Pero creo que también hay que darle cabida a aquellas personas que tengan una vocación de servicio, una vocación nueva, una vocación que sea de mayor transparencia, con nuevas ideas y nuevos aires. En mi caso, buscando la unidad en primer lugar, Viña del Mar en segundo lugar y Viña del Mar en tercer lugar, antes que los intereses personales o intereses ideológicos de partidos que hemos visto últimamente. Viña merece un Viña completo, un Viña total, donde todos tengan participación.

¿Usted qué piensa de los otros nombres que han sonado para competir con Macarena Ripamonti por la Alcaldía? Por ejemplo están Carlos Williams, el arquitecto Iván Poduje, ahora ha sonado María José Hoffmann... ¿cree usted que son buenos candidatos? ¿Son buenos rivales?

- Más que rivales míos, son buenos candidatos en su materia específica. El señor Poduje es un extraordinario estratega en la planificación. No lo conozco mucho más allá de su participación en el Gobierno de Piñera en términos técnicos y que participó en la planificación que propuso el ex presidente Piñera dos días después del incendio, con una presentación extraordinaria, con puntos muy relevantes que él plantea. Pero creo que es una persona de mucha claridad en el futuro. Carlitos Williams lo conocemos mucho desde la comunicación. Y a Pepa Hoffmann la conocí el otro día, es una persona muy simpática, pero más allá de eso la hemos visto pulular en distintos lugares, en San Antonio, por ejemplo, cuando fue Diputada. Pero en la localía, al que más conozco es a Carlos Williams, con quien soy amigo y le tengo mucho aprecio.

¿Y cómo es competir por la Alcaldía con un amigo?

- Hay un tema muy importante, que son las propuestas que haga él y las que haga yo, y el espíritu que tenga él y el espíritu que tenga yo, de poder servir a la comunidad. Y eso lo va a decir la gente, porque a mí me pide la gente que yo pueda servir y me di cuenta que puede ser una gran alternativa el entregar mi vida al servicio, como ya lo he hecho en varias oportunidades, en distintas situaciones, y en ese sentido la gente me conoce.

¿Cual es su opinión de lo que ha sido la gestión de la alcaldesa Ripamonti en el Municipio, principalmente en lo que fue su manejo del megaincendio?

- Fue absolutamente tardío, fue una descoordinación que a mí me da mucha pena porque no se aprendió mucho del incendio en Forestal. Faltó la presencia inmediata de ella en el lugar y sobre todas las cosas hay una responsabilidad enorme en esto porque hay muchas personas que han muerto y a esas personas hay que hacerles justicia. Esas personas necesitan respuestas, las familias de todos aquellos que han muerto y lo digo de manera muy especial por mis amigos del Jardín Botánico de Viña del Mar, a quienes les aconsejé que hicieran una querella criminal por cuasidelito de homicidio. Les llevé a una persona abogado que conocía y que pudieran hacer acciones legales, porque morir la abuela, la madre, la hija y el hijo, eso no lo puedes recuperar con nada. Acá hay una responsabilidad directa del Jardín Botánico, que no hizo lo posible por rescatar a esas personas; y, por supuesto, quien está en el cargo de Presidenta del Directorio del Jardín Botánico, que es la Alcaldía, y ahí no se ha dicho ni avanzado nada.

¿Cree usted que la alcaldesa Ripamonti debiera ser condenada?

- Yo creo que debiera haber una condena social y también del Concejo Municipal y el Parlamento, porque no podemos echarnos la culpa entre todos y vivir echando culpa. Creo que a Macarena Ripamonti le faltó altura de miras para trabajar y estar desde el primer momento con la gente. Ahí fue que no tomó en cuenta a los dirigentes sociales que conocían el sector, y es necesario que ella lo hubiese trabajado directamente con los dirigentes sociales.

¿Cómo toma usted las críticas surgidas tras la presentación de esta querella? De hecho, la propia Alcaldesa dijo que había una acción política detrás?

- Yo he estado en otras dificultades con ella, por ejemplo cuando relacionó a las ollas comunes durante la pandemia con los narcos. Ella ahí no pidió perdón, sólo se refirió diciendo que la malinterpretaron. Después sale en el Festival pidiendo una ley. O sea, siempre pidiendo que otros den explicaciones, pero ella no. Aquí hay una responsabilidad. Todos sabemos que no se hizo el plan de emergencia y evacuación como se exige por ley a esta Municipalidad y a otras que no han cumplido. Y vimos todo lo que está pasando. Hay un copy/paste de algo que no se realizó. Viña del Mar tiene emergencias por tsunami, terremotos, incendios y ahora está la emergencia de evacuación por desastres de invierno y lluvia, y ahora pido que los temporales no hagan nada como en otros temporales, donde he visto casas destruidas por el viento y el agua, así que espero que eso no sea así.

Entonces, a su juicio, Ripamonti sí tiene responsabilidad...

- Creo que hay una responsabilidad enorme en el Municipio y eso hay que asumirlo. Ya hay varias querellas, hay personas que perdieron a sus familiares y ese es un dolor grande que no se puede mitigar con nada, pero sí hay responsabilidad de quien está a cargo del Municipio, que tiene cierta responsabilidad o la responsabilidad completa, la que tenga que decir un fiscal y que ojalá sea el Fiscal Nacional de Chile quien investigue de verdad esta negligencia.

¿En qué está hoy Marcelo Catril y cómo proyecta estos meses previos a la Elección Municipal?

- Yo estoy haciendo lo que me gusta hacer, que es ayudar a las personas, y lo estoy haciendo como siempre lo he hecho. En todo este tiempo del incendio hemos estado trabajando con la organización «Puentes de Amor» trabajando con las personas y seguiremos trabajando. Ahora estamos luchando contra el invierno. Estamos protegiendo a las personas con frazadas, estamos construyendo baños y forrando aquellas casas que no tienen forros en sus techos o paredes. Estamos ayudando en lo que más podemos desde nuestra pequeñez, porque las personas están pasando frío. No puede ser que personas que tienen artrosis o artritis estén durmiendo en un colchón, pero en el piso. Hay que ponerles un catre o una cama. ¡Dignidad!

¿Qué le ha dicho la gente respecto a su aventura política?

- Estoy muy entusiasmado, si es posible poder seguir, y me preguntan en qué puedo ayudar, y me respondieron que siendo Alcalde. Eso me dio muchas vueltas en el corazón y por eso sigo disponible y dispuesto para que las personas que quieran yo los pueda representar como el vecino elegido entre todos los vecinos en las elecciones de octubre.

En su organización tuvieron una reciente actividad, ¿cuénteme de qué se trató?

- Tuvimos este sábado una actividad con «Puentes de Amor» muy bonita, que fue «Tejiendo Amor». Desde Huechuraba, el colegio San Francisco Javier; y el Corazones Solidarios de Santiago vinieron con 50 frazadas tejidas a mano y otras 70 frazadas industriales que entregamos a todas partes con la presidenta de «Puentes de Amor», Johanna González, y todo el equipo de mujeres que recorrimos calle por calle y tratamos de llegar a todas partes. Nos enfocamos en los adultos mayores, en los más enfermos para entregar abrigo, porque hace mucho frío y nadie quiere morir de frío ni pasar frío. Esa es nuestra misión ante esta catástrofe: demos calor humano y también ese calor que necesitamos para forrar las casas, los techos, hacer los baños y que haya dignidad en las personas.

