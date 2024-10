Manuel Millones recibe emotivo apoyo del Almirante Arancibia en su carrera por la Gobernación: "Eres una persona confiable"

El ex comandante en jefe de la Armada y ex senador de la UDI, Jorge Arancibia, brindó su respaldo a Manuel Millones en el marco de las elecciones del 26 y 27 de octubre, donde el consejero regional buscará convertirse en nuevo Gobernador de Valparaíso.

En un encuentro que estuvo marcado por el afecto y el respeto mutuo, el ex oficial de la Armada expresó su gratitud hacia la autoridad regional por tomarse el tiempo, en medio de un periodo tan crucial, para visitarlo y compartir su visión.

“Manuel, yo te agradezco que en estos tiempos tan complicados, previos a una elección que es crucial para nuestra región, tú te tomes el tiempo y vengas a hablar con este viejo marino. Tú eres un hombre de acá, de esfuerzo, que has tirado para arriba con compromiso por tu región”, dijo un emocionado Arancibia.

El ex Senador no escatimó elogios al recordar su larga relación con el Core, a quien ha visto crecer, tanto en lo personal como en lo profesional. Con admiración, destacó cómo Millones ha logrado superar los obstáculos con dedicación y esfuerzo, formando una familia y comprometiéndose de manera profunda con las causas de su tierra natal.

“Tú, Manuel, me das la confianza de que vas a comprometer el alma, como lo has hecho hasta este momento, por nuestra querida región. Eres una persona confiable, honesta, y eso es lo que necesitamos en el cargo de Gobernador”, añadió el ex jefe de la institución naval, al tiempo en que instaba a los votantes a reflexionar y dar su apoyo a un candidato que considera auténtico y comprometido.

Por su parte, Manuel Millones, visiblemente conmovido, agradeció las palabras de su mentor y amigo, recordando el camino recorrido y los valores que ha aprendido de figuras como Arancibia. “Usted me conoce tan bien, y me llena de orgullo que alguien como usted, que fue almirante, senador y embajador, vea en mí esa misma disciplina y esfuerzo. Yo quiero poner mi experiencia al servicio de nuestra gente, porque es lo que más amo”, expresó el candidato independiente, que competirá en cupo del Partido Social Cristiano en los comicios del próximo fin de semana.

El intercambio cerró con una última petición de Arancibia a los votantes: “No se equivoquen: voten por Manuel. Este no es un político más, es un hombre comprometido con la región desde siempre”.

Desde la campaña del Consejero Regional afirman que este respaldo de Jorge Arancibia "no sólo refleja el respeto y admiración que existe entre ambos, sino también el compromiso de Manuel Millones con la región, dejando claro que su lucha es genuina y basada en el esfuerzo y dedicación".

