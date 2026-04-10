Mantienen prisión preventiva para uno de los hijos de Julia Chuñil y los otros dos quedaron en libertad

El Juzgado de Garantía de Los Lagos resolvió que Javier Troncoso, uno de los hijos de Julia Chuñil, continúe en prisión preventiva, mientras que sus hermanos Jeannette Troncoso y Pablo San Martín quedaron en libertad.

En paralelo, un exyerno de la víctima enfrenta cargos por homicidio calificado y permanece bajo la medida cautelar de arresto domiciliario nocturno.

El Ministerio Público acusa a Javier Troncoso de ser autor de parricidio, robo con violencia e intimidación frustrado, maltrato relevante, trato degradante e inhumación ilegal, por lo que seguirá privado de libertad mientras avanza la investigación.

En cambio, el juez estimó que Jeannette Troncoso y Pablo San Martín actuaron como encubridores y no como autores, lo que, al ser hermanos del imputado principal, los exime de responsabilidad penal. Hasta ahora permanecían bajo arresto domiciliario total, medida que fue levantada.

Durante la audiencia, la fiscal Tatiana Esquivel y la abogada Daniela Ávila informaron un hallazgo clave: una bolsa con 60 restos óseos humanos encontrada en el terreno de la casa de Chuñil. Este material está siendo analizado en la Universidad Austral para determinar su identificación.

Los hechos investigados corresponden a la noche del 8 de noviembre de 2024, cuando Julia Chuñil Catricura fue asesinada en el sector rural de Huichaco, comuna de Máfil. La causa también incluye actos posteriores de ocultamiento del cuerpo y otras conductas delictivas.

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