Maltrato animal: formalizan a sujeto que colgó a su perro en Puerto Aysén

Un sujeto de 50 años fue formalizado por un caso de maltrato animal ocurrido el pasado 14 de septiembre en Puerto Aysén.

Según los antecedentes de Fiscalía, el hecho ocurrió en un sector de mallín aledaño a calle Karlström y Villa Lomas de Aysén, de acuerdo a un video en poder de la policía.

El fiscal jefe de Aysén-Cisnes, Pedro Poblete, señaló que “estos hechos habrían ocurrido en el transcurso de la semana pasada, en la víspera de Fiestas Patrias. En esa oportunidad, a través de una denuncia efectuada ante la Policía de Investigaciones, se pudo establecer presunciones fundadas de la participación del imputado en este tipo de delito”.

“Específicamente circulaban videos y capturas de imágenes en los cuales se podía apreciar a esta persona colgando a una de sus mascotas, un perro, producto de lo cual, con la ayuda de un médico veterinario, se pudo establecer la existencia de lesiones que mantenían estas mascotas siendo formalizado entonces por el delito de maltrato animal, fijándose un plazo de investigación por parte del Tribunal de Garantía de esta ciudad y decretándose medidas cautelares a su respecto”, agregó el persecutor.

El sujeto habría cometido maltrato animal en más de una mascota. Su detención se concretó el 20 de septiembre por parte de detectives de la PDI, ocasión en la que resultó lesionado en una de sus manos uno de los funcionarios, debido a la resistencia del sujeto.

El detenido quedó bajo la medida cautelar de firma mensual. Además, se decretaron 60 días para que se desarrolle la investigación.

