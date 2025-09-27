Macabro drama familiar en Chiguayante: Dos hermanos baleados y madre desaparecida, se sospecha de parricidio

Un presunto parricidio está siendo investigado por la Fiscalía ECOH y la Policía de Investigaciones (PDI) en la comuna de Chiguayante, región del Biobío, luego de que dos hermanos fueran baleados al interior de su vivienda.

Las víctimas, una mujer de 39 años y su hermano de 35, recibieron impactos balísticos en la cabeza. La mujer falleció en el lugar, mientras que el hombre permanece en riesgo vital internado en el Hospital Regional.

El fiscal adjunto del Biobío, Matías Arellano Troncoso, confirmó que la PDI se encuentra realizando peritajes en el domicilio y que “la madre se encuentra desaparecida”.

“Buscamos dar con el paradero de la madre, no solo para constatar el estado de salud en que se encuentra sino también para determinar las circunstancias en que se produjo el hecho”, dijo el persecutor.

