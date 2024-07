Luis Mella inscribió candidatura como independiente por la Alcaldía de Quillota respaldado por 1.047 personas

Luis Mella Gajardo llegó hasta la Dirección Regional del Servicio Electoral en Valparaíso para inscribir formalmente su candidatura independiente para la Alcadía de Quillota.

El médico llegó respaldado, además, por el masivo apoyo de patrocinantes, un sistema de firma electrónica impulsado por el Servel, para que personas independientes y con domicilio en la ciudad puedan avalar la inscripción de una candidatura. En el caso de la Alcaldía de Quillota se requiere un mínimo de 338 patrocinios para postular, sin embargo, el exalcalde y su equipo lograron reunir la insólita cantidad de 1.047 adhesiones, lo que lo sitúa como el tercer independiente de la región de Valparaíso con más patrocinios, superado sólo por un candidato de Viña del Mar y una candidata de Valparaíso.

Una vez oficializado el trámite, la delegación quillotana que acompañaba al doctor se reunió en el Muelle Prat, para celebrar, tomarse fotografías y compartir el hito de inscripción mediante una transmisión en redes sociales. En ese lugar, el exjefe comunal aprovechó para agradecer y valorar el masivo respaldo que le brindó la comunidad con los patrocinios y también acompañándolo al Servel.

“Quiero agradecer muy sinceramente a todos los quillotanos, a esas 1047 personas que me patrocinaron y a toda la gente que, sin haber patrocinado, está con nosotros. Muchas gracias, de todo corazón, ya estamos inscritos y por lo tanto, dimos un gran paso. En los próximos meses nos encontraremos en las calles de Quillota y seguiremos demostrando que estamos en el corazón del pueblo quillotano, para cambiar las cosas, para llevar esperanza, para llevar tiempos mejores para todo Quillota”, comentó.

Primero en patrocinios por número de votantes

Respecto al impresionante número de patrocinios obtenidos para poder inscribir su candidatura, quien fuera el primer alcalde chileno convocado por la OCDE en 2016 para integrar su Red Mundial Champion Mayors, expresó que “es muy importante para mí, es increíble haber superado los mil patrocinios, haber triplicado el mínimo que nos exigía el Servel. Proporcionalmente al número de votante somos los que ocupamos el primer lugar en la región y eso es gracias al cariño y el afecto que la gente siempre me ha demostrado. Yo siempre lo he dicho: cuando un equipo penetra en el corazón del pueblo es muy difícil sacarlo de ahí. Por eso que estamos unidos, estamos juntos y vamos a llegar así al 27 de octubre para obtener un gran triunfo. Gracias por el apoyo y tengan fe y esperanza que muchas cosas que no están bien van a ir cambiando dentro de la Municipalidad y fuera de la Municipalidad”.

Durante la oficialización del trámite en el Servicio Electoral, Mella estuvo acompañado por un muy diverso grupo de autoridades, candidatos y vecinos, además, con una representación política muy diversa, que incluyó a independientes y militantes de colectividades como la Democracia Cristiana, el Partido Socialista, Amarillos por Chile, Demócratas, Partido Radical, Federación Regionalista Verde y la Unión Demócrata Independiente.

Al respecto, el doctor detalló que “estamos con concejales en ejercicio, con candidatos nuevos a concejales, con candidatos a Core también, con dirigentes vecinales y con gente de Quillota de todas las edades, que forman parte de este gran equipo, que comienza a trabajar apenas se inicie la campaña en los próximos días. Tenemos el comprobante de inscripción y por lo tanto, lo único que me resta es invitarles a participar en lo que va a ser una gran fiesta, donde el fuerte va a ser el contacto directo con la gente en los puerta a puerta, siempre llevando esperanza de que juntos podemos sacar adelante nuestra ciudad”.

Cabe recordar que, tras el cierre del periodo para la declaración de candidaturas, el próximo lunes 29 de junio, vendrá la campaña electoral, en un proceso escalonado durante agosto, septiembre y octubre. Las Elecciones Municipales tendrán lugar -hasta ahora- el domingo 27 de octubre, aunque el Gobierno espera que puedan realizarse en dos días.

