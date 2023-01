Luis Castillo Opazo, uno de los 13 condenados indultados: "Donde exista desigualdad va a haber insurrección"

El 30 de diciembre, el presidente Gabriel Boric decidió otorgar un indulto presidencial a 13 personas. 12 de ellas eran presos en el contexto del estallido social, además de Jorge Mateluna, condenado en un criticado juicio por un asalto a un banco en 2013 y ex miembro del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) en su juventud.

Uno de los liberados fue Luis Arturo Castillo Opazo, de 37 años, quien cumplía una pena de 4 años de cárcel por los delitos de desórdenes y robo en lugar no habitado, hechos ocurridos en noviembre de 2019. En su estadía en la cárcel, donde primeramente estuvo en La Serena y posteriormente en Copiapó, mantuvo una huelga de hambre como medida de protesta.

Tras salir del penal emitió declaraciones mientras era acompañado del concejal de Copiapó, Wilson Chinga (PC): "Soy preso político rodriguista. Acabo de obtener mi libertad. Llegué hace cuatro días de los módulos de la máxima seguridad de La Serena a Copiapó. Me dieron mi libertad. Nunca claudiqué, nunca transé, nunca me quebranté, siempre me mantuve firme y fuerte", sostuvo.

En esa línea, hizo un llamado a los demás presos del estallido, señalando que "salgan de las trincheras, que sigan luchando, no bajen los brazos, manténganse firmes. A todos mis hermanos que siguen presos no claudiquen, mantengan las convicciones intactas, porque donde exista miseria va a haber rebelión, donde exista desigualdad va a haber insurrección, porque los insurrectos no nos calmamos, no descansamos, los insurrectos damos la vida por la causa".

"Sigan así, firmes, que los presos comunes no debiliten a los presos políticos. Manténganse firmes, edúquense en las cárceles, no se sometan, un libro en la cárcel es un arma de lucha. Hasta la victoria final, hasta que cambiemos todo", cerró Castillo, y agradeció a la gente que lo apoyó.

El registro fue compartido por el secretario general de RN, Diego Schalper, quien aseguró que el presidente Boric "retrocedió kilómetros. El error es enorme. Además de dinamitar la mesa de seguridad, dejó en entredicho a moderación post plebiscito; y arrinconó al socialismo democrático, partiendo por Carolina Toha. Mal cierre de año".

