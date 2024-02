Los intendentes de Piñera: Raúl Celis y Jorge Martínez hablan del legado del expresidente en la región

El expresidente Sebastián Piñera tuvo dos intendentes durante sus dos gobiernos: El abogado, exdirector jurídico de la Universidad de Playa Ancha y exconvencional RN Raúl Celis y el Licenciado en Ciencias Jurídicas y exvicerrector de la sede Viña del Mar de la Universidad Andrés Bello, Jorge Martínez. Ambos recuerdan con admiración y especial afecto a quien los liderara durante los cuatro años que ambos estuvieron en sus cargos, coordinando la Región de Valparaíso y representando al Poder Ejecutivo en la zona.

"Mi sentimiento es de mucha tristeza por el fallecimiento de una figura estelar de la política chilena a partir de la democracia en 1990. Una figura estelar tanto para la derecha, como para la política nacional. El fallecimiento del Presidente Sebastián Piñera junto con el retiro de la vida pública del Presidente Lagos, a mi juicio deja huérfano a la política de sus dos principales referentes como lo eran ambos", dijo Celis, intendente desde 2010 a 2014, en el primer mandato de Piñera.

En marzo de 2018, cuando Sebastián Piñera asume su segundo mandato presidencial tras la alternancia con Michelle Bachelet, nombra a Jorge Martínez como intendente en la Región de Valparaíso, quien ejerció hasta 2021. Para él, el fallecimiento de Piñera "son esas cosas que uno no espera, todos sabemos que vamos a fallecer en algún minuto, nacimos para eso, pero no espera que sea de forma tan imprevista. Se vienen a la mente miles de conversaciones, imágenes, temas que duelen muchísimo y que de a poco hay que ir entendiendo que ya no está físicamente, pero que su legado -la historia siempre termina siendo justa- cada vez se va a ir conociendo y entendiendo más. Su persona, su tipo de liderazgo, sus características personales, que es de muy pocas personas... ser estadista se da cada muy pocas generaciones, yo conozco dos, Ricardo Lagos y Sebastián Piñera, habiendo otros buenos presidentes entre medio, pero tener una visión de país, un sueño, contagiar ese sueño y mirada de que es posible, sobre todo en lo que a mí más me motivó que era el superar la pobreza a través del desarrollo, era absolutamente verosímil".

¿Cómo era trabajar con él?

Celis conoció a Sebastián Piñera desde mucho antes de ser nombrado intendente. "Fue más estrecha cuando él fue candidato a senador por Valparaíso, el año 2001, y finalmente bajó su candidatura. Luego mantuvimos un contacto hasta que me nombra intendente, y después de 2014 también mantuvimos el contacto a través de la Fundación Avanza Chile. La relación fue menor en su segundo gobierno pero volvió a activarse durante la convención constitucional, de hecho la última conversación que tuvimos fue hace 15 días", recuerda. "Era una persona sumamente exigente y daba el ejemplo, exigiéndose él de manera, yo diría, en los límites de la responsabilidad. Casi sin descanso. Esa ética de trabajo y de hacer las cosas bien creo que es una de las principales características que él deja como legado. La pasión por el trabajo de manera incansable y por hacer las cosas bien, no a medias o desordenadamente. Nunca tuve problemas en mi relación con Sebastián Piñera, al revés, él me daba bastante libertad para actuar de acuerdo a como yo lo estimada, por ejemplo respecto de los incendios del 14 de febrero de 2012", añadió Celis.

Por su lado, Martínez, relata que él no era amigo del expresidente antes de trabajar con él, pero que durante su estadía en la intendencia lograron tener una cercanía que recuerda con cariño. "En cuatro años no te puedo decir que pasó a ser el mejor amigo de mi vida, porque para mí siempre fue el Presidente de la República, pero tuvimos una relación porque él tenía esa virtud de confianza, de cercanía, de 'yo soy el Presidente pero llámeme, mándame un WhatsApp, yo le contesto' y se genera un vínculo. Ésta es una región muy complicado y Chile fue muy duro con el estallido y la pandemia, que fue terrible, pero en la región tuvimos desde la sequía hasta Quintero y Puchuncaví, los puertos, los pescadores y los territorios insulares. Él siempre cuando pasaban estas cosas me llamaba y me decía 'cuénteme', una frase que no se me va a olvidar. Era que le relatara lo que pasaba y qué opinaba yo, más allá de los hechos, él quería saber mi opinión, 'cómo se debería solucionar esto', me decía. Él me escuchaba con mucha atención y normalmente me decía 'ya, lo voy a analizar y le respondo' y a los pocos días a veces me respondía él, me llamaba un ministro o alguien del equipo, y me decían 'el Presidente dice que lo haga', o a veces él mismo me citaba a La Moneda porque eran temas demasiado complejos. Citaba a ministros y comenzaba las reuniones con una frase que me llamaba mucho la atención: 'Por favor, no me vengan a contar lo que yo ya sé, cuéntenme lo que no sé', es decir vamos al centro del problema, sus causas y soluciones. Esa verticalidad para ver los problemas me marcó".

Hitos en la zona

Durante su estadía en la Intendencia Regional, Celis rememora el trabajo de reconstrucción de Juan Fernández tras el terremoto y maremoto, "que fue muy difícil por la distancia y exigió que la Armada nos colaborara intensamente con naves y eso permitió recuperar construcciones, construir el Cesfam y la escuela, donde también trabajó Desafío Levantemos Chile", y la conclusión del Centro Cultural ExParque: "Iba a tener un tercio de su superficie, como consecuencia del terremoto, y finalmente se hizo de manera íntegra durante ese periodo, no recortándose en 2/3 su presupuesto. Recuperamos la Biblioteca Severin, el Museo de Historia Nacional, el Gobierno Regional dio los fondos para el Museo del Grabado de la Universidad de Playa Ancha, recuperamos el Palacio Vergara, es decir, gran parte del patrimonio cultural fue recuperado durante ese periodo. En materia deportiva, los estadios Sausalito y Elías Figueroa, en caminos la recuperación de la subida Alessandri, la vía Gastón Hamel que permitió una nueva conexión con Reñaca, una inmensa recuperación patrimonial en la zona interior de iglesias, la conclusión del embalse Chacrillas, la recuperación del Teatro Municipal en Villa Alemana, en Santa María gran parte de la infraestructura de gobierno se construyó durante esa época, y así se podrían nombrar una enorme cantidad de obras como el Palacio Baburizza, el Polideportivo de Playa Ancha, el nuevo Gustavo Fricke, el biprovincial Quillota Petorca, una docena de Cesfam, etc.".

Una en particular quiso destacar, por las características del proyecto. "Sin duda la recuperación de los ascensores de Valparaíso que fue en contra de todas las evaluaciones económicas y de todas las opiniones de su grupo de asesores. Conté con la oposición íntegra del segundo piso y sin embargo las conversaciones con él, además de su compromiso con Valparaíso y querer genuinamente recuperar esta ciudad que fue la principal del país en el siglo XIX, permitieron que se adquirieran estos ascensores privados independientemente de que no haya sido un buen negocio económico, por decirlo de alguna manera. La Iglesia San Francisco fue nuestra principal frustración, se nos quemó dos veces y la segunda cuando la teníamos prácticamente lista. Había un programa "Puesta en valor del Patrimonio" que lo llevaba la Subdere que, creo yo, nuestra región fue la más favorecida en Chile dentro de ese programa. Pudimos recuperar muchos edificios patrimoniales".

En el caso de Martínez, menciona los trabajos que se hicieron para combatir la sequía. "Para él era un temazo. Se hicieron muchos estudios, mucho vínculo con Israel, muchas reuniones con empresas, el aumento del embalse los Aromos, las canalizaciones, las tres secciones, conocía en detalle toda la problemática de las tres cuencas del río más importante que tenemos en la región. Tenía como meta no afectar a las personas, los animales y la agricultura en ese sentido, algo que era muy difícil. Reunión que teníamos en Valparaíso, lo primero que preguntaba era por la sequía. En segundo lugar, se trabajó mucho en el tema de Quintero y Puchuncaví, y nuevamente lo más importante eran las personas y si algo no está regulado había que hacerlo. Fijó plazos a un Comité de Ministros y Subsecretarios para que las normativas de determinados gases que en Chile no estaban regulados, lo estuvieran. Un plazo para terminar plantas que contaminan. Él preguntaba '¿esto afecta o no a la salud de las personas? Si afecta el argumento de quien llegó primero, si antes estaban las industrias y después las poblaciones, es absolutamente irrelevante, estando ahí no se puede afectar la salud de las personas'. Y yo creo que se logró un gran avance en eso. Ya se cerró una planta de Codelco y hay otra con restricciones. El cambio que se hizo ahí fue radical y fue por decisión del Presidente Piñera".

Pero había un tema en particular que era sumamente duro, y Piñera estuvo pendiente de eso, dice Martínez. "Vino muchas veces a campamentos, estuvimos allí, vio la realidad de cómo estaban además en zonas incendiables. Formó un equipo con gente que ni siquiera era del gobierno, especialistas, para poder ver cómo podíamos erradicar los campamentos e ir construyendo en zonas fuera de peligro. Se hizo un avance grande, cerca de 8 mil casas el primer año, pero después vino el estallido social y la pandemia. El plan del Presidente era reducir a la mitad los campamentos, que era una tarea enorme, y se estaban poniendo los recursos, mentes y equipos a trabajar y el primer año partimos muy bien, luego se siguió avanzando, no se dejó, pero el estallido social cambió todo y la crisis de salud también. Y no son los únicos temas, también estaba mejorar la calidad de los Cesfam, los hospitales, mejorar los hospitales cabecera de la región, el nuevo hospital de San Antonio y Casablanca, y muchas otras cosas".

Anécdotas de Piñera

Entre las anécdotas que recuerdan, Celis cuenta que "hay muchas historias, algunas se pueden contar y otras no. Recuerdo en una actividad a la que llegamos en Reñaca Alto adelantados una hora porque nos dieron mal la hora de inicio de la actividad, y nos quedamos conversando. Hablamos de asuntos que no tenían nada que ver con la política sino que con nuestras vidas personales, y dentro de los comentarios él hizo referencia a una serie de apoyos económicos que él daba a diversas instituciones de caridad. Yo le manifesté 'Sebastián, ¿por qué tú te empeñas en parecer mucho más duro de lo que eres, si en términos prácticos me consta que tú ayudas a muchas personas desde un punto de vista económico?' No me respondió directamente esa pregunta, pero se debía a que no quería demostrar debilidad, para él reconocer ese tipo de actos era una señal de debilidad y como era tan exigente en hacer el trabajo bien, no debía demostrar debilidades y simplemente la satisfacción de colaborar la dejaba en su fuero interno".

Además, menciona el periodo en que trabajaron juntos su candidatura a senador por Valparaíso, tras terminar su periodo en Santiago y los motivos por los que bajó su campaña. "Nuestra finalidad de traerlo a candidato por la zona fue recuperarlo, él pasaba por un momento bajo en política, había dejado el Senado en Santiago, había tenido problemas con el episodio de la radio Kioto, y a nuestro juicio una candidatura a senador por Valparaíso podía recuperarlo como figura de Renovación Nacional y como eventual candidato presidencial. Lamentablemente se produjeron diversas presiones que recibieron los candidatos a parlamentarios de RN desde el equipo del candidato a la presidencia en ese entonces y más que bajarse por voluntad propia, lo hizo porque la propia gente del partido al verse huérfana de apoyo por el candidato presidencial de la época lo fue dejando solo al punto que él prefirió renunciar a esa opción, no sin antes negociar varios cupos para parlamentarios de RN".

Por su parte, Martínez relata un episodio que vivieron en una visita de Piñera a la zona. " Yo intenté ser muy eficiente con un presidente muy eficiente, y puse todo mi empeño, y él tuvo muestras de afecto que me quebraron porque no las esperaba. Un día estábamos revisando una obra muy grande en el interior, había mucha gente, el Presidente aterrizó en helicóptero y lo fui a recibir como dueño de casa de la región, llegaron ministros, los pilotos, mucha gente. Y el Presidente les dijo 'venga, vengan'. Nos acercamos todos, me mira y dice 'un, dos tres, cumpleaños feliz...'. Alguien le tiene que haber dicho, pero no era el minuto, estábamos en otro tema, con mucha gente importante y él antes de partir se preocupó de cantarme el cumpleaños, antes de cualquier otra cosa. Un Presidente que hasta de eso está preocupado es una persona que tiene capacidades muy especiales. Conmigo fue extremadamente gentil siempre".

Estallido social

Un momento que marcó a Chile entero y, por cierto, al expresidente, fue el periodo denominado "estallido social", tanto por lo que ocurrió en las calles, como las decisiones del exmandatario entonces -que derivaron en una acusación constitucional por la forma en que la policía actuó frente a los manifestantes- y la salida democrática que derivó en los plebiscitos para una nueva constitución. "A mi juicio Sebastián Piñera era un experto en enfrentar situaciones adversas. Claramente sus mejores cualidades se veían en situaciones difíciles, allí emergía su gran capacidad de liderazgo y de formas buenos equipos y así ocurrió con el terremoto y la reconstrucción del año 2010, con el rescate de los mineros, con el enfrentamiento de la pandemia, y evidentemente en todo personaje público hay aciertos y errores, es imposible que todo sea perfecto y hay materias que son opinables, como la reacción que él tuvo con posterioridad al 18 de octubre. Creo que falta tiempo todavía como para poder afirmar si esa decisión fue la más adecuada para el futuro del país... tuvo una virtud que permitió una salida institucional a un problema social gravísimo. Si fue la más acertada, creo que la historia y el tiempo lo dirá", dijo Celis.

Martínez lo recuerda así: "Fue un periodo social muy complejo que terminó en un estallido muy complejo, muy violento, muy delictual. No digo de toda la gente, sino sólo los que quemaban y saqueaban, pero aún así las obras en la región quedaron, los puentes, túneles, los hospitales, los liceos Bicentenario quedaron. Algún día cuando se haga un recuento de las obras durante el gobierno de Sebastián Piñera van a ser muchas páginas. La primera gran crítica que hubo en el estallido social fue de los primeros días de Estado de Excepción Constitucional cuando hubo Fuerzas Armadas en la calle, que fue una semana, pero después el estallido siguió y ahí la crítica vino del electorado tradicional de derecha porque le pedían al Presidente sacar a todas las Fuerzas Armadas a la calle, y eso era parar la violencia con más violencia. Y el Presidente, yo lo escuché, dijo 'vamos a parar la violencia con democracia', cosa que ahora suena refácil, pero en ese minuto escucharlo de él soñaba como un sueño. Y ahí vino el acuerdo de noviembre. Pero fue muy duramente criticado".

Además, se refirió a la polémica frase de Piñera en ese tiempo, cuando dijo "estamos en guerra contra un enemigo poderoso", diciendo que "fue absolutamente desafortunada que después él trató de explicar en qué sentido lo dijo, porque si mirábamos a Carabineros, estábamos absolutamente sobrepasados, y la capacidad para proteger a la región frente a un levantamiento popular era muy difícil. La única opción era sacar a las Fuerzas Armadas y entrar en un conflicto bélico interno, una revolución y eso era muy difícil de entender y a eso se refería probablemente el Presidente cuando da esa frase, que en ese contexto era desafortunada".

Finalmente, destaca que "Piñera fue dos veces presidente y su gran legado fue cambiar la mirada de la derecha a una mirada social, mucho más abierta a temas importantes para la ciudadanía, como el Matrimonio Igualitario, las pensiones y miles de otros temas que no eran propios teóricamente de las derechas antiguas. Pero gran parte de su legado que él transformó este tipo de temas en temas de Estado más allá de un determinado partido".

