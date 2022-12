Los graves perjuicios económicos para comerciantes y lancheros de Valparaíso si se suspende el show pirotécnico de Año Nuevo

Mientras los espectáculos de fuegos artificiales de Año Nuevo 2023 en Valparaíso y Viña del Mar se mantienen con probabilidades de 50% y 50% de realizarse o suspenderse, pues todo dependerá de las pruebas que realice en la pirotecnia el Instituto de Investigaciones y Control del Ejército, Puranoticia.cl conversó con diversos representantes del comercio y el turismo de ambas ciudades, quienes analizaron la incertidumbre que ha generado el no saber si habrá show de Año Nuevo en el Mar.

Se espera que la certeza llegue en las próximas horas. Mientras, el gremio del comercio y el turismo de las ciudades Puerto y Jardín sólo tienen en mente que los espectáculos se lleven a cabo, pues de no hacerlo arriesgan importantes pérdidas económicas; esto, tomando en cuenta que la semana previa al show es considerada como una de las más importantes del año para estos rubros productivos.

La realización de estos dos shows quedó en suspenso luego que la Dirección General de Movilización Nacional (DGMN) confirmara que el material pirotécnico se encuentra vencido en tres años, recordando que la normativa chilena sólo autoriza usarlo con un máximo de dos años de caducidad. Es por este motivo que, a 9 días del evento, tanto Valparaíso como Viña del Mar no cuentan con los permisos para llevarlo a cabo.

PERJUICIO DE US$ 80 MILLONES

Esta situación reviste la máxima preocupación para la Cámara Regional del Comercio y la Producción (CRCP) de Valparaíso, que estima que esta fiesta significa un ingreso cercano a los 80 millones de dólares para la región de Valparaíso, además de impactar fuertemente en la generación de empleos formales relacionados a la actividad.

José Pakomio, presidente de la CRCP de Valparaíso, señaló que "indudablemente es muy compleja la situación que nos aqueja. Estamos muy preocupados porque a la fecha no hay certeza que el espectáculo pirotécnico de Año Nuevo se realice. (...) Estamos a pocos días de Año Nuevo y nuestra región no puede darse el lujo de perder un evento tan importante como éste que, de alguna forma, es parte esencial del impulso que necesita la actividad económica y turística local".

Esta opinión fue compartida por Rodrigo Rozas, presidente de la Cámara del Comercio y el Turismo de Viña del Mar, quien en conversación con Puranoticia.cl precisó que en la Ciudad Jardín que "son aproximadamente 45 millones de dólares los que ingresan a la ciudad en término de gastos, desde prácticamente la última semana del año".

La preocupación es mayor al momento de pensar en emprendedores y pymes, básicamente los que están relacionados al turismo, la gastronomía y los servicios, pues son ellos los que han debido realizar grandes esfuerzos para reactivarse económicamente tras superar el periodo más fuerte de la pandemia del coronavirus.

"Una suspensión a última hora de este evento sería, sin dudas, un gran golpe, y muy duro, el cual no todos podrían superar", añadió Pakomio.

En tanto, Héctor Arancibia, presidente de la agrupación Comercio Unido de Valparaíso, manifestó en diálogo con Puranoticia.cl que "todos sabemos que estos fuegos artificiales en el mar son una tradición, y no solamente porteña sino que ya a nivel nacional. Hay gente que ya tiene hecha reservas con bastante anticipación y, según tengo entendido, la capacidad hotelera de la ciudad está sobre un 80%. Por lo tanto, la suspensión de los fuegos artificiales traería graves consecuencias y graves daños económicos, sobre todo en el turismo, gastronomía y hotelería".

"No sé en qué pie estará esto y la forma en que lo podrán solucionar, pero tienen que tratar de buscar una solución para tan alicaída economía, sobre todo en estos rubros del turismo, la gastronomía y la hotelería", añadió el dirigente.

Desde la Cámara del Comercio y el Turismo de Viña del Mar subrayaron también que "lamentablemente hay un grado de preocupación por el gremio turístico, entendiendo que los fuegos existen, pero lamentablemente sin autorización por la DGMN. El futuro del verano y de los ingresos para la ciudad, obviamente que podrían ponerse en una posición no muy positiva si es que no llegara a haber fuegos artificiales".

LANCHAS DEL MUELLE PRAT

De igual forma, uno de los rubros que más golpeados se vería en la eventualidad que se suspendiera el show pirotécnico de Año Nuevo en el Mar, serían los lancheros del Muelle Prat de Valparaíso, quienes básicamente esperan todo el año para que llegue el 1 de enero, por lejos, la mejor fecha en materia económica.

Patricia Belmar, lanchera del «Doña Fresia del Carmen« y de la «Flota Belmar», afirmó a Puranoticia.cl que "no nos han informado de nada. Preguntamos y nos dijeron que iban. No nos han dicho que hay problemas y que no habrá fuegos. Eso nos afectaría un 1.000 por ciento porque nuestra temporada empieza desde el Año Nuevo. Es el mejor día del año y nos afectaría enormemente".

Para graficarlo en números, un adulto que desee reservar un espacio en una lancha para ver el show de fuegos artificiales de Año Nuevo desde la bahía, debe pagar la suma de $50.000. Considerando que las embarcaciones de la entrevistada tienen capacidad para 90 personas, el perjuicio económico asciende a $4.500.000 por lancha.

Juan Jara, otro lanchero del Muelle Prat de Valparaíso, contó a este medio que sus embarcaciones tienen una capacidad para 45 personas y que el pasaje cuesta $40.000. De esta manera, el perjuicio económico en su caso sería de $1.800.000 por lancha.

"Nos afectaría mucho porque ya hay hartos colegas –me incluyo– que ya tenemos hartos pasajes vendidos. Sería una pena porque es una tradición y yo creo que eso deberían haberlo visto antes los que están a cargo de los fuegos y no esperar a última hora. Tenemos hartos colegas que tienen hartos pasajes vendidos. Si no se pueden realizar, tendríamos que devolver el dinero", señaló el lanchero.

Cabe recordar que una vez que se lleven a cabo las pruebas del Instituto de Investigaciones y Control del Ejército, y sólo si cumplen con el estándar de seguridad requerido, podría autorizarse la realización de estos espectáculos en Valparaíso y en Viña del Mar. De lo contrario, si el testeo a la pirotecnia resulta negativo, la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas actuará con responsabilidad y pensando en la seguridad de las personas, motivo por el cual los eventos se suspenderán.

