Los escenarios abiertos y las más reñidas disputas que arroja la danza de encuestas electorales en Valparaíso y Viña del Mar

Restando un poco más de tres semanas para que los chilenos se vuelquen a las urnas para elegir a sus nuevos alcaldes, concejales, consejeros regionales y gobernadores, en el país hay una verdadera lluvia de encuestas, las que están tomando el último pulso respecto a lo que será el proceso del 26 y 27 de octubre.

Es así como Puranoticia.cl presentó un detallado resumen de lo que dicen estos sondeos en el marco de la elección de Gobernador Regional de Valparaíso donde, si bien, Rodrigo Mundaca aparece con ventaja en todos ellos, lo cierto es que la actual máxima autoridad regional no tiene asegurada la victoria en primera vuelta, y su eventual contrincante en el balotaje es aún una absoluta incógnita.

Pues ahora este medio se concentró en lo que será la Elección de Alcaldes tanto en Valparaíso como en Viña del Mar, considerando que se trata de las dos comunas más pobladas de la Quinta Región, con más de 600 mil habitantes en ambas ciudades. El sondeo previo, en general, muestra que tanto en la Ciudad Puerto como en la Ciudad Jardín el escenario está completamente abierto y, por ende, todo puede pasar.

FRENTEAMPLISMO VS SHARPISMO

Si la Elección Municipal en Valparaíso fuera este domingo, los resultados de la encuesta Signos revelan que la pelea estará palmo a palmo entre el oficialismo en el Gobierno y el oficialismo en el Municipio, es decir: frenteamplismo versus sharpismo.

Por estrecho margen, la concejala del Frente Amplio, Camila Nieto, se quedaría con la victoria con el 18,3% de los votos; superando al 18,1% que conseguiría Carla Meyer, ex Dideco y candidata elegida por el alcalde Jorge Sharp para sucederlo en el cargo.

El tercer en discordia, tampoco tan alejado de las dos primeras posiciones, es la carta del Partido Republicano y ex vicepresidente de Santiago Wanderers, Rafael González, quien sacaría un 14,3% de los sufragios según la mencionada evaluación.

Más atrás y casi sin opciones entrarían Juan Marcelo Valenzuela (PDG), con 5,2%; la concejala Zuliana Araya (independiente), con 4,3%; la hija de Don Elías, Marcela Figueroa (independiente), con 4,2%; el abogado Rodrigo Díaz Yubero (independiente), con 2,1%; y Alexis Oliveros (independiente, pero respaldado por el Partido Social Cristiano), que se quedaría también con el 2,1% de los sufragios.

Tal como ocurre en los sondeos con miras a la Elección de Gobernador, los indecisos serían clave al momento de definir al nuevo Alcalde de Valparaíso; esto, ya que según Signos, los que no conocen a todos los candidatos y los que tienen dudas entre dos o más candidatos suman 28,6%, porcentaje más que suficiente para inclinar la balanza para uno u otro competidor por administrar la Municipalidad porteña.

EMPATE TÉCNICO

Al revisar la encuesta Panel Ciudadano, de la Universidad del Desarrollo (UDD), los resultados muestran que la carta republicana Rafael González y la concejala frenteamplista Camila Nieto obtendrían ambos un 20%, es decir un empate técnico.

No obstante, al evaluar encuestas pasadas, se logra apreciar que el candidato del Partido Republicano ha ido bajando en su intención de voto conforme fueron avanzando las semanas, desde el primer sondeo realizado en junio. Mientras González bajó del 25% al 20%; Nieto subió del 17% al 20%.

Aquí, la "delfín" de Sharp se quedaría con un 13% de las preferencias, porcentaje que Carla Meyer ha mantenido inalterable desde julio, según Panel Ciudadano.

A diferencia de la encuesta Signos, este sondeo muestra a Juan Marcelo Valenzuela apareciendo con un 10% de los votos, aunque manteniendo el cuarto lugar, pero aún con posibilidades de dar la pelea para quedarse con la Alcaldía porteña.

Por su parte, Zuliana Araya registra un 5% de las preferencias; Rodrigo Díaz Yubero suma 4%; Marcela Figueroa anota un 2%; y Alexis Oliveros sólo un 1%.

Por su parte, los que votarían nulo, no votarían o no saben por quién hacerlo suman un 25%, cifra que también podría ser clave a la hora de inclinar la balanza para uno u otro.

VICTORIA REPUBLICANA

En tanto, la encuesta Partner, realizada de manera online entre el 3 y el 12 de septiembre, muestra que Rafael González se estaría quedando con la Alcaldía de Valparaíso a fin de mes, quedando el Municipio en manos del Partido Republicano gracias al 24,83% que estaría obteniendo el abogado de profesión.

La pelea –al igual que lo expresado en la encuesta Panel Ciudadano, de la UDD– sería con la concejala frenteamplista, y también abogada de profesión, Camila Nieto, quien registraría un 20,28% de los sufragios en la Elección Municipal porteña.

Más atrás aparece la ex Directora de Desarrollo Comunitario de la casa edilicia, Carla Meyer, quien según Partner obtendría un 12,40% en los comicios; superando por poco al representante del Partido de la Gente, Juan Marcelo Valenzuela (10,77%).

A diferencia de los otros sondeos, el abogado Rodrigo Díaz Yubero esta vez conseguiría quedarse con el 7,18% de las preferencias; mientras que Marcela Figueroa sacaría 1,59% de los votos y Alexis Oliveros sólo sumaría 0,78%.

Cabe hacer presente que en este sondeo no se incluyó a la concejala Zuliana Araya.

Por su parte, los que dicen que aún no tienen decidido por quién votar llegan a 14,79%, cifra que aunque es menor que las otras mediciones, también puede dar por ganador a cualquiera de los que puntean esta encuesta, principalmente entre González y Nieto.

LA SOLIDEZ DE RIPAMONTI

Observando lo que muestran las encuestas en torno a lo que podría pasar en Viña del Mar, Signos revela que la actual alcaldesa y militante del Frente Amplio, Macarena Ripamonti, se estaría quedando con la victoria de manera categórica, mejorando incluso la votación obtenida el año 2021 cuando superó a Andrea Molina.

La encuesta Signos revela que la cientista jurídica de profesión se quedaría con el 39,7% de las preferencias en los comicios, logrando incluso un mejor desempeño que hace más de tres años cuando obtuvo el 38,50% que la catapultó a ser la nueva Alcaldesa de la Ciudad Jardín, reemplazando a Virginia Reginato.

Más alejado aparece la carta independiente, auque respaldado sorprendentemente por toda la oposición, y en cupo de Chile Vamos, Iván Poduje, quien fracasaría en su intento por quedarse con la Alcaldía de Viña, quedándose sólo con el 30,8% de votos.

El candidato Manuel Díaz, en tanto, llega tercero (o último) con 3,1%.

Llama la atención que, a pesar de haber sólo tres candidatos, un 9,8% de los consultados por la encuesta Signos indicara que no conoce a todos los postulantes a la Alcaldía de la Ciudad Jardín. Los que tienen dudas entre dos o más candidatos suman 12,8%, cifra que algo de daño podría llegar a hacer a la actual Alcaldesa.

¿APLASTANTE VICTORIA DE PODUJE?

Finalmente, la encuesta Partner da un resultado que no está en los pronósticos de nadie: el polémico y deslenguado Iván Poduje se quedaría con la victoria municipal, gracias al 57,5% que aseguró que votaría por él los días 26 y 27 de octubre, devolviéndole de esta manera la Alcaldía viñamarina a Chile Vamos (UDI incluida).

Acá, Macarena Ripamonti llegaría en segundo lugar, con un 33,46% de las preferencias, cifra muy lejana de la que obtendría su contrincante, según Partner.

En tanto, los que dicen que aún no lo tienen definido son un 5,60%, mientras que los que aseguran que no irán a votar llegan a 1,60%; cifras que incluso sumándola y poniéndolas a favor de Ripamonti, no le alcanzarían para acercarse a Poduje.

Manuel Díaz, del Pacto Izquierda Ecologista, sólo conseguiría 0,74% de los votos.

¿QUÉ DICEN LOS EXPERTOS?

Puranoticia.cl conversó con la la doctora Angélica Pacheco, magíster en Ciencias Políticas y académica de la Escuela de Arquitectura, Comunicaciones y Diseño de la Universidad Viña del Mar (UVM), quien indicó respecto a los comicios en Valparaíso que las encuestas "confirman que está totalmente abierta la elección, a pesar de que por primera vez tienes a dos candidatas fuertes mujeres, que es un atributo súper relevante para una ciudad puerto, que no contempla figuras fuertes de mujeres liderando el proceso del Municipio, por ejemplo. No se ha ocupado a favor, creo yo, ese atributo en ninguna de las dos candidatas. Se ven muy fragmentadas las diversas izquierdas y centro-izquierdas y es posible que se esté posicionando más algún nombre más fuerte de la derecha. Sin embargo, es muy abierto el escenario en Valparaíso y va a depender de esas dos semanas donde, ojalá, las elites pongan la pelota al piso para abordar los temas que realmente son urgentes para la ciudadanía".

En tanto, el académico de la Facultad de Artes Liberales de la Universidad Adolfo Ibáñez (UAI), Fernando Wilson, sostuvo a Puranoticia.cl respecto a la elección en Viña del Mar que "es un tema bastante debatible. Me atrevería a decir que Macarena Ripamonti ciertamente es una candidata competitiva, nuevamente... pero no llegaría tan lejos de decir que 'está lista' porque si no, no estaría exponiéndose a los actos de campaña que está desarrollando, donde corre el riesgo de tener acusaciones ante Contraloría por mal uso... es decir, si estuviera lista, no necesitaría hacer eso. Por el otro lado, valorar a un candidato como Iván Poduje es bastante complejo, considerando que es una figura atípica en términos de los liderazgos locales. La parte entretenida que tiene esta elección es exactamente su impredictibilidad".

