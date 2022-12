Los detalles tras la declaración de ex Ministro Lucas Palacios en el caso de la Caleta Sudamericana

El exministro de Economía, Lucas Palacios, declaró en calidad de testigo en el caso Caleta Sudamericana de Valparaíso.

Esta citación fue en medio de la presentación de una medida prejudicial, interpuesta por los pescadores afectados, quienes acusan abandono luego de haber sido removidos del muelle en el año 2013.

El extitular de la cartera, lideraba el ministerio de Economía cuando los trabajadores se movilizaron en 2021 a causa del término del contrato con la caleta el Manzano de Quintero. En aquel momento, Palacio estuvo en contra de la indemnización solicitada por los pescadores.

En dicha instancia, los trabajadores esperaban como una posible solución la construcción de un nuevo muelle durante el periodo de gobierno Sebastián Piñera, lo cual no ocurrió.

El exministro, quien también se desempeño como subsecretario de Obras Públicas, indicó que esa decisión no le correspondía a su cartera. "Como ministro de Economía no me correspondía a mí firmar ningún documento que garantizara la construcción de un muelle , porque eso le corresponde al Ministerio de Obras Públicas".

Y agregó que, "yo me comuniqué con el Ministerio de Obras Públicas para que firmaran ese compromiso de construcción del muelle".

Por su parte, Felipe Olea, abogado representante de los pescadores, dijo que existe un abandono de las instituciones encargadas de acompañar a estos trabajadores, ya que no se han hecho cargo del problema.

"Los ministerios encargados de materializar la caleta, y quienes debían acompañarlos en este proceso para que la pesca artesanal como actividad cultural no desapareciera, no han hecho nada”, dijo el abogado.

"No han mejorado en nada el desprecio que tuvieron las autoridades que les precedieron. Nadie se hace cargo de los pescadores artesanales", afirmo Olea.

Cabe recordar que en este proceso judicial, además del testimonio del exministro de Economía, se consideraran declaraciones tanto del directorio actual como antiguo de la Empresa Portuaria de Valparaíso.

