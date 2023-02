Lo bueno, lo malo y lo feo de Viña 2023: la mirada política de lo que dejó el Festival

«Bueno», «aceptable», «regular» y «deslucido». Estos fueron los cuatro términos que utilizaron los entrevistados por Puranoticia.cl para hacer un balance de lo que fue la versión 62 del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, el cual se desarrolló entre el domingo 19 y el viernes 24 de febrero en la Quinta Vergara.

Los concejales René Lues (DC) y Sandro Puebla (Ind.-PS); y los diputados Andrés Celis (RN) y Tomás Lagomarsino (Ind.-PR), dialogaron con este medio para hacer una evaluación político-mediática de lo que fue el denominado «Festival de Festivales», el cual estuvo antecedido de una seguidilla de críticas y polémicas.

LAS POLÉMICAS PREVIAS

Cabe recordar que la primera gran polémica vino de la mano con la demora en conocer a los últimos artistas confirmados para el certamen. Sin embargo, la gran controversia vino de la mano con la ausencia de la orquesta en la Quinta Vergara, cuestión que sólo fue subsanada luego del "remezón" que generó la decisión en el público.

Posteriormente, otra de las situaciones que marcó la previa a Viña 2023 fue la cancelación del show de Maná, debido a problemas de salud de su cantante, Fher. Esto, a su vez, generó una reprogramación del segundo día de Festival, confirmando en lugar de la banda mexicana a las argentinas Tini y Emilia, cuya música está enfocada principalmente a un público adolescente-juvenil, cuestión que no gustó al comediante Daniel Alcaíno, quien decidió bajarse del evento con su personaje Yerko Puchento.

La última gran polémica se registró tan sólo 48 horas antes del inicio del show. A diferencia de años anteriores, se suspendió la tradicional comida con la que terminaba la Gala del Festival de Viña, dando paso a un evento distinto, denominado «Noche Cero». Si bien, se esperaba que el público estuviera cerca de sus artistas favoritos, lo cierto es que las rejas imposibilitaron que pudieran apreciar de cerca los looks de los famosos que desfilaron por la alfombra roja dispuesta en la Av. Perú.

"LA PEOR VERSIÓN"

Esta serie de polémicas fueron analizadas por el concejal René Lues, quien en conversación con Puranoticia.cl analizó que "la de este 2023 es, por lejos, la peor versión del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar en toda su historia, la más deslucida, mal organizada y más restringida de la parrilla programática respecto de su target etario".

A su juicio, todo esto tiene su origen en la "negociación obligada" por los canales, en febrero de 2021, durante la administración Reginato, en torno a la primera prórroga producto de la pandemia del Covid, donde se eliminaron a esta y la próxima versión (2024) actividades tradicionales como el lanzamiento de la competencia, la selección de las canciones, la oficina de prensa, la producción del afiche, la Gala del Festival, la Gala Vecinal, la gira de promoción, eventos municipales apoyados por rostros televisivos, spot promocionales, plan de medios, entre otros.

El edil de la Democracia Cristiana (DC) precisó que todas estas actividades "le daban el carácter de evento social y ciudadano, mucho más allá de un mero programa de televisión en el que ha ido transformándose en el tiempo, particularmente en esta versión 2023"; a lo que agregó que "por eso no hubo ambiente de Festival, como era tradicional en Viña del Mar en los años anteriores".

No obstante a sus críticas, el concejal Lues consideró que lo mejor del Festival de Viña del Mar 2023 fueron las presentaciones de Christina Aguilera y Karol G, además de unas "muy buenas canciones" que ofreció la competencia en ambos géneros musicales: internacional y folclórico.

"AL DEBE"

En la misma sintonía, el diputado Andrés Celis evaluó con Puranoticia.cl lo que fueron los seis días de certamen, del cual dijo que "fue un Festival regular porque lo que tiene que buscar es difundir, transmitir y promocionar la imagen de Viña del Mar, y creo que en eso quedamos al debe porque el show fue muy dirigido a un segmento de música, como la música urbana, y eso hizo que el Festival se viera en menos países y su repercusión fue menor en aquellos países donde en general antes se transmitía".

Respecto a lo peor de Viña 2023, el parlamentario RN criticó la "cero intención", por parte del Municipio de la Ciudad Jardín, de hacer respetar el contrato; mientras que afirmó que lo mejor fue que "volvió después de dos años y que el Festival es un aliciente importante para mover todo lo que es la economía local, el turismo y el comercio... genera una buena cantidad de empleos".

Por su parte, el diputado Tomás Lagomarsino comentó a Puranoticia.cl que "creo que después de prácticamente un largo tiempo sin realizarse el Festival de Viña del Mar, me parece que estuvo dentro de los rasgos aceptables. Ahora, tampoco diría que fue el mejor Festival de Viña de la historia, pero tampoco diría que fue el peor. Estuvo en un rango bastante aceptable".

En cuanto a lo peor de Viña 2023, indicó "la bajada de Maná y lo que sucedió en torno al comediante Yerko Puchento; además de los problemas de asientos y filas"; mientras que a su juicio lo mejor fue el show del comediante Fabrizio Copano.

CRÍTICAS A ORGANIZACIÓN

Quien sí valoró positivamente el certamen fue el concejal Sandro Puebla, quien expuso que "en general, creo que el espectáculo en sí mismo fue bueno", aunque sí reconoció que le habrían gustado más noches como la penúltima, cuando fue el turno de Christina Aguilera y Polimá Westcoast, además de Fabrizio Copano en el humor. "Creo que fue una noche muy redonda", aseveró el edil.

Sin embargo a su positiva evaluación, el integrante de la Comisión Festival en el Concejo Municipal sostuvo que "más allá del espectáculo mismo, creo que la organización queda al debe, sobre todo en lo que dice relación con ir consultando con el Municipio las propuestas y cambios que se le han ido introduciendo".

CONTRATO CON CANAL 13 Y TVN

Uno de los temas que se abordó en el marco de las polémicas previas al inicio de Viña 2023 decía relación con la revisión del contrato de concesión con Canal 13 y TVN. Bajo este contexto, el concejal sostuvo que "yo creo que el contrato actual permite que la Municipalidad tenga mucho mayor poder de decisión en torno al evento. Para lo que se viene creo que en la próxima licitación debe primar la calidad de la organización".

El edil independiente pidió también "una participación activa del Municipio en la organización y buscar que la calidad de los artistas cada día sea mejor, aunque eso signifique una menor recaudación de ingresos para el Municipio, porque no puede volver a pasar lo del 2018, donde se entregaron las llaves de la Quinta Vergara como un sólo todo a cambio de dinero para tapar el forado financiero que tenía la Municipalidad en ese momento".

Como contraparte, el concejal René Lues manifestó que "soy partidario de respetarlo rigurosamente y que ambos canales organicen la última versión que resta de la licitación que ganaron en el 2018. Pero eso implica, por supuesto, revisar los eventuales incumplimientos contractuales en que hayan incurrido y cursar las multas respectivas, conforme a lo estipulado en las bases. La idea en todo caso es que para la próxima versión se mejoren todos los aspectos que no funcionaron, no se repitan los errores cometidos y se cumpla el objetivo de hacer cada año un festival mejor".

Similar opinión fue la entregada por el diputado Celis, quien llamó a respetar el contrato porque "los incumplimientos –según mi opinión– más bien se deben a negligencia municipal que a un incumplimiento de los canales frente a una exigencia del Municipio. Es el Municipio el que ha dejado hacer de manera negligente por parte de los canales, obligaciones que eran vinculantes para ellos".

Finalmente, el diputado Lagomarsino planteó sobre el tema que "creo que eso amerita una reflexión más profunda y no una cuña más ligera. Yo espero que la Alcaldesa y el Concejo Municipal puedan hacer una evaluación pormenorizada de todos los aspectos del Festival de Viña, de este magno evento que acoge nuestra ciudad, y de esta forma impulsar mejoras para los próximos certámenes".

"SIMBOLISMOS" DE LA ALCALDESA

Las críticas de los entrevistados también apuntaron a la alcaldesa Macarena Ripamonti. El más duro fue el diputado Andrés Celis, quien comentó que "me da la impresión que no ha leído el contrato de concesión, que no lo conoce y que sólo trató de hacer símbolos con el Festival, pero con símbolos no vive el hombre, con simbologías Viña del Mar no crece, no avanza".

En ese sentido, precisó que "por ejemplo, el invitar a personas que habían sido afectadas por el incendio en Viña del Mar me parece bien, pero me gustaría que aparte de eso hubiese un rol más protagónico y que liderara lo que es la reconstrucción en la parte incendiada de Viña del Mar, que según antecedentes que tengo, va muy lenta. Entonces, ella busca a través de los símbolos el realizar tareas. Invita a representantes de los damnificados y con eso cree que está cumpliendo con su rol de la reconstrucción".

El concejal Lues, en tanto, condenó la "casi nula injerencia del Municipio y, en particular, de la Alcaldesa que, por acción, omisión, ignorancia o simplemente negligencia, no hizo valer las amplias facultades que las bases le otorgan en la organización del Festival y prefirió dejar hacer a los canales y éstos a la productora, sin exigir el cumplimiento del contrato en aspectos muy importantes, transformándose aquello para mí en lo peor de esta versión".

Por último, el diputado Lagomarsino destacó que "fue una Alcaldesa bien presente y que no me cabe duda que aprovechó todo el impulso del certamen para mejorar en las encuestas, tanto a nivel regional como nivel".

PURANOTICIA