Lo bueno, lo malo y lo feo de los dos años de Gobierno, según Diputados de Valparaíso

"Recibimos en marzo de 2022 un país que tenía muchos nudos críticos, que estaba desestabilizado. Recibimos un país en condiciones muy difíciles, con problemas de orden público prácticamente todas las semanas y yo creo que hemos normalizado el país".

Con estas palabras, el presidente Gabriel Boric hizo una evaluación de lo que han sido sus dos años de Gobierno, aniversario cumplido este lunes 11 de marzo.

A partir de esta situación, Puranoticia.cl conversó con algunos parlamentarios que representan a la región de Valparaíso, tanto del Distrito 7 de la zona costera, como del Distrito 6 de la zona interior, quienes evaluaron la gestión del Ejecutivo.

En primer lugar, el diputado Andrés Celis comenzó diciendo que "no cabe duda que el presidente Boric vive en otro planeta o, bien, escucho mal la pregunta, o está confundido frente a lo que se le preguntó, porque hoy el crimen organizado ha aumentado; el narcotráfico también está en vías de crecimiento; las listas de espera en los hospitales también son más altas; en el tema del crecimiento, Chile está creciendo al mínimo; si nos vamos al empleo, la informalidad es lo más característico".

Asimismo, planteó que "así podemos seguir en otras materias como la educación, cuyos resultados han sido muy malos, por no decir paupérrimos; la reacción a las emergencias han sido tardías; las ayudas a las emergencias han sido absolutamente insuficientes; y no es que lo diga un diputado de oposición, sino que lo dice cerca de 70% del país".

El legislador de Renovación Nacional (RN) también apuntó a que "es más: hasta las personas que confiaban en tener un Gobierno feminista creen que éste ha sido el Gobierno menos feminista. Estamos ante un Gobierno que en dos años se ha dedicado más a destruir que a contribuir y a construir".

Luego, el diputado Luis Sánchez comentó que "hoy se cumplen dos años desde que asumió el presidente Boric. Un Gobierno que inició su gestión acompañado de la esperanza de quienes votaron por él y que hoy está en caída libre por la mala gestión, poca seriedad, conflictos internos en su sector y nula gobernabilidad".

El parlamentario del Partido Republicano profundizó sus críticas diciendo que "en el Congreso hemos visto un Gobierno empecinado en empujar su ideología a contrapelo, a pesar de la resistencia de una parte muy relevante de los legisladores".

"Por eso se les entraban proyectos como las Reglas de Uso de Fuerza y pierden votaciones como la reforma tributaria. Manteniendo ese estilo, seguro los próximos años seguirán siendo un fracaso", concluyó el legislador de oposición.

OFICIALISMO VALORA, PERO...

Este recorrido parlamentario de Puranoticia.cl continuó con el diputado Tomás de Rementería, quien sostuvo que "creo que el Gobierno ha ido de menos a más. Partió muy enquistado en sus propias ideas, muy poco abierto a otras fuerzas".

En ese sentido, el legislador del PS ejemplificó sus palabras diciendo que "el Socialismo Democrático era secundario, pero se ha ido consolidando con la entrada de ministros como Tohá, Elizalde, Van Klaveren, que han podido establecer una política menos atada a ciertas convicciones ideológicas y más a un pragmatismo de la realidad".

"Yo creo que todavía nos falta, que tenemos que avanzar, sobre todo a nivel regional. Creo que deberíamos tener un gabinete regional más potente políticamente, donde los he visto con un déficit importante en ese tema", cerró.

Posteriormente, el diputado Tomás Lagomarsino analizó estos dos años de Gobierno indicando a este medio que "el balance es de dulce y agraz, en el sentido de que se han podido normalizar algunos elementos de nuestro país, como disminuir la inflación y sacar algunos temas adelante".

No obstante, el parlamentario del Partido Radical sostuvo que "todavía falta mucho en gestión y, a la vez, las iniciativas del Ejecutivo no han podido avanzar en el Congreso todo lo que el Presidente busca".

Su mirada concluyó hablando de la sobreideologización en algunos temas, "como la indicación que ingresó la semana pasada el Ministerio del Interior, referente a las reglas del uso de la fuerza, que fue claramente un sinsentido que desvió la atención de un tema muy sensible como es la seguridad; o el mismo tema de la Ley de Incendios, donde se pierde la racionalidad".

Por último, el diputado Nelson Venegas señaló a Puranoticia.cl que "veníamos saliendo de una pandemia con una conflictividad social muy grande y lamentablemente no ha sido fácil sacar la agenda adelante, sobretodo porque existe una mayoría opositora en el Congreso. Yo siento que el Gobierno ha hecho gestos para ceder en sus posiciones, incluso desfondando sus propias posiciones políticas. Sin embargo, la derecha le ha negado la sal y el agua, y ha hecho una oposición que no ha tenido ninguna capacidad de ceder y, por lo tanto, el Gobierno muchas veces no puede hacer nada, y al final se le termina responsabilizando al Gobierno por no hacer nada".

Sin perjuicio de eso, Venegas enfatizó que "se han sacado cosas adelante: se ha terminado con el proceso inflacionario y eso nos permite proyectar en términos económicos mucho mejor para el futuro".

Donde sí se mostró abiertamente divergente fue respecto a la conducción a nivel regional, diciendo que "considero que falta un liderazgo. No existe una agenda, no existe un plan que sepamos en esta región cuál es el enfoque de desarrollo que vamos a tener; cómo vamos a sacar la productividad adelante; como vamos a generar las condiciones de empleo y seguridad. Entendemos que la Delegada ha debido enfrentar situaciones complejas (...) pero siento que de una u otra manera debería ya haberse forzado un plan estratégico que señale hacia dónde nos orientamos como región y cuáles son nuestros próximos desafíos".

Cabe hacer presente que el presidente Gabriel Boric le advirtió a sus ministros que "no hay espacio para la autocomplacencia"; esto, en el marco en el "segundo tiempo" del Gobierno, el cual se inició este lunes 11 de marzo con un despliegue de los secretarios de Estado y del propio mandatario a lo largo de todo el territorio nacional.

