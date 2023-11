Llaman a la unidad de todos los sectores para encarar la delincuencia en la región de Valparaíso

El diputado Andrés Celis hizo un llamado a las autoridades de los distintos partidos políticos a trabajar en conjunto para enfrentar la crisis de delincuencia y el aumento de comercio ambulante en la región de Valparaíso tras conocerse que la tasa de victimización en el comercio alcanzó un nuevo récord en el primer semestre de este año, donde Valparaíso y Viña del Mar son las zonas más afectadas, según resultados de la encuesta de victimización del Departamento de Estudios de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Chile (CNC).

Las ciudades con mayor nivel de victimización, y que superaron el promedio nacional en los primeros seis meses del año fueron Valparaíso-Viña del Mar, llegando a un 69,9%.

En este contexto, Celis manifestó que esta unión es de sentido común y resaltó la importancia de reunirse con ediles de la región para hablar sobre seguridad.

"No puede ser, por ejemplo, que yo nunca me haya reunido con el alcalde de Valparaíso o con la alcaldesa de Viña del Mar para hablar del tema de seguridad. No puede ser que hoy día, en la encuesta que hizo el Comercio a nivel nacional, casi alcance un aumento de 70% de víctimas en Valparaíso y en Viña del Mar".

Además, agregó que ”para eso se necesita romper el tema ideológico y juntarlos a todos, Republicano, partido Comunista, y da exactamente igual. Me parece que tenemos que volver a esa lógica que era de antes, de poder reunirnos y sumar todas las ideas, revisar todos los recursos que hay y trabajar por un tema que en verdad no tiene colores políticos y ver todos los puntos que hoy día están afectando a todas las comunas de la región".

El diputado no dejó atrás a las provincias de San Antonio y Marga-Marga, manifestando que ”la crisis de la delincuencia también está afectando al litoral central y el interior de la Quinta región y, como parlamentarios debemos hacer algo al respecto, porque cada día se producen más delitos, homicidios y aumenta el comercio ilegal. Aún estamos estamos a tiempo de accionar y no reaccionar cuando ya sea tarde, no es momento de esperar hasta lamentar la decadencia de las ciudades de nuestra región".

Finalmente, el parlamentario del distrito 7 puntualizó que "hoy día la calle Valparaíso está absolutamente muerta. San Antonio y Valparaíso están absolutamente destruidos, tomado por la drogadicción y el crimen organizado y, según mi punto de vista, la única forma es que nos olvidemos de juntarnos por sectores, limitándonos a izquierda por un lado y la derecha por otro. Por favor, este es un tema que nos une a todos y lo menos que debemos hacer es dejarnos afuera, yo, por lo menos, estoy dispuesto y lo digo de verdad".

