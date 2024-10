Limache cuenta con su primer bus eléctrico: transportará a alumnos de colegios municipales

Un hito en la historia de Limache se concretó con la llegada a la ciudad del primer bus eléctrico, el cual se incorporó a la flota de transporte municipal y trasladará a niños de colegios municipales. El móvil fue financiado con recursos municipales.

El alcalde Daniel Morales participó de un viaje de prueba, donde expuso que "esto abre un camino para que más buses eléctricos lleguen a Limache. La compra de este vehículo significó también instalar una electrolinera de carga rápida para el móvil (…) lo que estamos haciendo es preparar nuestra flota de vehículos. Entregarlo para el uso de nuestros estudiantes entendiendo que estos son vehículos de nueva generación para una nueva generación de limachinos”.

Valeria Ahumada es alumna del colegio Brasilia y participó de un viaje de prueba, del que dijo que"el bus me parece super inclusivo porque es apto para silla de ruedas. Eso me parece bien Limache sabe que la Municipalidad en inclusiva (…) me llama la atención la inclusión porque yo vivo con un tío en silla de ruedas y trasladarlo en mucho”.

El bus está en marcha blanca y algunos estudiantes ya han tenido la posibilidad de conocerlo y viajar en él. Alumnos del colegio Brasilia fueron los primeros en vivir esa experiencia. El móvil tiene características particulares: aire acondicionado, cargadores para teléfonos, sensores y alertas de movimiento, cámaras de seguridad y es inclusivo al tener rampla de acceso e indicaciones en Braille.

El alumno Manuel Véliz comentó que“me gustan estos puntitos para las personas ciegas (…) Han hecho mucha contaminación con la gasolina y el petróleo, han hecho mucho daño a la naturaleza”.

Mia Vilches, también del colegio Brasilia, sostuvo que "este bus es muy cómodo, sirve para las personas mayores, si no cargaste el celular puedes cargarlo, es muy amigable, eléctrico y muy bueno con la naturaleza”.

Limache sumará un segundo bus eléctrico. Por primera vez, el Gobierno Regional de Valparaíso aprobó recursos para la compra de un móvil sustentable, el que debiese llegar a la comuna el próximo año y sumarse también a la flota de buses que traslada estudiantes de colegios municipales de forma gratuita.

PURANOTICIA