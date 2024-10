Limache celebró el 25º aniversario del concurso de pintura «Juan Francisco González»

Un cuarto de siglo cumplió el tradicional concurso de pintura «Juan Francisco González», iniciativa organizada por el Municipio de Limache, que promueve el talento artístico, destaca la trayectoria de pintores chilenos y pone en valor los atractivos de la comuna, para que más personas conozcan su valor patrimonial y natural. Artistas de todo el país se interesaron en participar.

El alcalde Daniel Morales destacó que "este es un patrimonio muy importante de la región de Valparaíso y también a nivel nacional. Es un concurso que se ha mantenido durante 25 años vigente. Esto ha trascendido y lo que hemos hecho es profundizar el interés y la difusión de este concurso. Por eso hoy día estamos cumpliendo 25 años. Son 25 años de consolidación de un evento que reúne artistas de todo Chile (…) este no es cualquier concurso, es el certamen de Juan Francisco González que se desarrolla en Limache, él es uno de los cuatro maestros de la pintura chilena”.

En una ceremonia se premió a los ganadores de la vigesimoquinta versión. El primer lugar de la versión 2024 fue para el artista de San José de la Mariquina (región de Los Ríos, provincia de Valdivia), Carlos Rivera y su obra «CCU».

“Yo sabía del concurso hace muchos años y por distintos motivos no lo hice, pero ahora finalmente me animé y fue un buen resultado (…) pinté la ex fábrica CCU. Siempre es un motivo de felicidad y orgullo, estos premios son un aliciente para los artistas porque cuando un artista recibe un premio es señal de que lo está haciendo bien y eso es un aliciente porque ser artista es difícil”, señaló el ganador.

Por su parte, María Victoria Cisternas, directora de la Casa de la Cultura de Limache, indicó que "este año hubo una gran convocatoria, llegaron 60 cuadros y eso es bastante bueno (…) llegaron cuadros de muy lejos del sur y muy lejos del norte, y eso quiere decir que la convocatoria llegó a todo Chile. Por eso es un concurso nacional”.

El segundo lugar lo obtuvo la artista quillotana Natalia Rojas y su obra «Limache Otoñal»; mientras que el tercer lugar fue para Tomás Molina y su obra «Puente Los Patos». La selección estuvo a cargo de un destacado jurado integrado por la artista plástica Lilian Rivera, el escultor y pintor, Iván Cabezón y el director de la Escuela Municipal de Bellas Artes de Valparaíso, Francisco Olivares.

Natalia Rojas, compartió detalles de su trabajo, diciendo que "la técnica es una técnica más ancha, de más luz, de chorreo en comparación a mis otros cuadros anteriores. Tuve guagua y decidí hacer algo más abstracto y con una técnica más libre (…) yo pensé que no iba a salir con nada, participé para no perder la opción y aquí estoy”.

CONMEMORACIÓN DE LOS 25 AÑOS

La ceremonia de premiación y conmemoración de los 25 años del concurso pictórico, se realizó en calle Covadonga, lugar de Limache donde Juan Francisco González habitó por varios años. Su nieta, María Angélica Roa, participó de la ceremonia que, desde hoy, recuerda a través de una placa que en ese lugar vivió su juventud uno de los primeros pintores modernos de nuestro país.

“Fantástico, esto es maravilloso. Hay dos ciudades que los recuerdan con cariño: Limache, primero, y Melipilla, donde él tuvo su casa. Estoy muy agradecida de la invitación y del cariño”, dijo la nieta.

Las obras son exhibidas en la Casa de la Cultura, ubicada en Palmira Romano Sur 340, de 9:00 a 13:30 horas y de 15:00 a 17:00 horas. La entrada es gratuita.

