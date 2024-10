Leonardo Contreras y los motivos para no apoyar a Rafael González en Valparaíso: "Reporta el mayor nivel de rechazo ciudadano"

Fuertes críticas recibió al interior de Renovación Nacional (RN) el candidato a Concejal por Valparaíso, Leonardo Contreras, quien junto a la directiva Distrital del partido en la Ciudad Puerto le entregaron su apoyo a Juan Marcelo Valenzuela, carta del Partido de la Gente (PDG) a la Alcaldía porteña; esto, en desmedro de respaldar a Rafael González, el representante del Partido Republicano y de toda la oposición a dichos comicios.

Fuentes de la tienda señalaron a Puranoticia.cl que el abogado de profesión "ha hecho del transfuguismo su forma de operar en política". En ese sentido, recordaron que Contreras "fue uno de los primeros en irse de RN a Amplitud, el proyecto encabezado por Lily Pérez, que fue candidato a diputado y sacó el 0,54 % de los votos”.

"Luego intentó ser presidente regional de RN, perdiendo ante el ex diputado Alfonso Vargas. Intentó, sin resultados, ser candidato de la oposición a Alcalde en Valparaíso y apenas vio frustradas sus intenciones, apoyó a Manuel Millones, carta que corre por fuera del pacto Chile Vamos a la Gobernación", agregaron.

En cuanto al actual apoyo que le da al candidato del Partido de la Gente, afirman que "sólo tienen por objeto asegurar la derrota de la oposición y lograr el triunfo de la izquierda. Él sabe que el candidato del PDG no va a ganar. Con su apoyo al candidato del PDG, lo único que logra es poner en peligro el triunfo de la oposición en Valparaíso”.

Frente a estas duras críticas recibidas desde fuentes cercanas de RN, Leonardo Contreras entregó su versión a Puranoticia.cl señalando que "Chile Vamos está representado en la región por sus dirigentes territoriales. Los parlamentarios pueden legítimamente tener su posición y es respetable, ante las decisiones de la mesa nacional de ceder Valparaíso".

También sostiene que el "maltrato y mal comportamiento del Partido Republicano con los candidatos de Chile Vamos, en especial con la UDI, ha restado fuerza a la candidatura de (Rafael) González desde un comienzo, siendo más los miembros de nuestros tres partidos que están con el candidato (Juan Marcelo) Valenzuela, por lo que resulta falso que Chile Vamos tenga un acuerdo o apoyo con la candidatura de González, pues las bases ni las instancias formales de los partidos RN, UDI y Evópoli no han sido consultadas, independiente del apoyo que le hayan dado los parlamentarios Andrés Celis y Andrés Longton al Partido Republicano".

Dicho esto, luego precisó que "desde que bajé mi candidatura, señalé que no estaba convencido de votar por González, porque tenía la convicción de que los extremos le han hecho mal a Valparaíso y el Partido Republicano representa la otra cara de la moneda en la política local. En segundo lugar, no me he sumado personalmente a ninguna campaña, solo participé de una instancia formal de mi partido, convocada legalmente y respondí las consultas de la prensa sobre el particular".

El militante de RN desde el año 2003 desmintió que se haya sumado a Amplitud, el partido formado por la ex senadora Lily Pérez señalando que "resulta absolutamente falso, pues hasta el 14 de julio de 2017 ejercí mi profesión (...) sin participación política activa. Con posterioridad, renuncié voluntariamente a dicho cargo para asumir desafíos laborales en el área privada con proyectos que lidero hasta el día de hoy, generando más de 250 puestos de trabajo en el área de la producción, el turismo culinario e inmobiliario en la ciudad de Valparaíso".

"El año 2017 se me ofreció por parte de RN ir como candidato al Consejo Regional por Valparaíso II, situación que en último momento no se concretó por razones administrativas. Enterada de aquello, la ex senadora Lily Pérez me invitó a formar parte de la lista de Amplitud a la Cámara de Diputados, lo cual acepté con gusto y fue una gran experiencia, ya que nunca antes había tenido la posibilidad de ser candidato y reconozco que fue una experiencia enriquecedora", agregó.

Luego, precisó que el 2017 fue contactado por el senador Francisco Chahuán, quien le pidió integrar una Directiva Distrital, acordada sin elecciones en el Distrito 13. Así es como volvió a militar en el partido. "Con esto neutralizaba cualquier oposición en el único distrito en que nunca tuvo mucho respaldo, con el fin de liderar una directiva regional, como pasó anterior a su candidatura a la presidencia nacional del partido que logró el año 2021", añadió el candidato al Concejo porteño

"Hasta el mes de julio de 2024 me tocó liderar una candidatura a Alcalde por Valparaíso, donde lamentablemente decidimos omitirnos, quedando desde el 26 de julio nuestros militantes en libertad de acción. A la fecha no ha habido más que un consejo distrital donde se ha planteado la posibilidad de apoyar a otros candidatos. Incluso en el mes de agosto, en Consejo ampliado celebrado en la ciudad de Valparaíso, planteé la posibilidad de pronunciarnos derechamente por un apoyo a quien en ese momento tenía mayores posibilidades de ganar, quien era Rafael González, y el mismo consejo rechazó dicha opción, optando por la libertad de acción, hasta tener mejores y más antecedentes", dijo.

Contreras sostuvo también que "resulta totalmente falso que esté apoyando a Manuel Millones. Estoy desplegado apoyando la candidatura de María José Hoffman en Valparaíso de manera absoluta, con la convicción, como he indicado en otros medios de comunicación,que tiene el liderazgo y capacidades para pasar a segunda vuelta y vencer a Mundaca en segunda".

Volviendo a Valparaíso, contó que "el día 1 de agosto tomé contacto con Rafael González para integrarme a su trabajo de campaña, ofrecimiento que fue ignorado. He asistido a una serie de actividades con Rafael, yo como candidato a concejal y con los candidatos a Cores de RN, a las cuales asistió acompañado con sus candidatos del partido de Kast, siendo nuestros candidatos literalmente basureados por Republicanos. A pesar de ello he continuado invitando de forma exclusiva a Rafael a diferentes actividades para darlo a conocer, lo cual ha sido muy complicado por el nivel de rechazo de su figura, de todas formas el candidato no se ha presentado a dichas invitaciones realizadas con anticipación y de forma cordial y amistosa".

"A la fecha no he indicado mi apoyo formal a ningún candidato, solo indiqué que sería respetuoso de las decisiones del partido y que los extremos no le han hecho bien a Valparaíso, además que el termómetro en la calle indica un mayor nivel de conocimiento de Valenzuela por sobre González, siendo este último candidato quien reporta el mayor nivel de rechazo de los ciudadanos", sostuvo Contreras.

"Mantengo una gran relación con la presidenta distrital de RN Carolina Aránguiz, quien además es Presidenta de la Asociación de Funcionarios Municipales más grande de la Municipalidad de Valparaíso. Su liderazgo ha dado crecimiento al partido, sumando otros liderazgos locales a RN, que en el pasado estuvo secuestrado por funcionarios de los parlamentarios terminando con un partido deshecho. Cuestionar sus capacidades de manera anónima, poniéndome a mí, que estoy dedicado a mi campaña a Concejal por Valparaíso, como artífice al apoyo a Juan Marcelo Valenzuela resulta, no solo falso, sino una manifestación del machismo intrínseco que vive como un cáncer al interior de RN aún", añadió el candidato porteño.

En ese sentido, expuso que "Aránguiz lidera un grupo mayoritario de militantes, donde figuran dirigentes de toda la ciudad, tanto del comercio comolíderes gremiales, y ha ganado las elecciones mayoritariamente, al igual que lo hice yo anteriormente compitiendo con Alex Vattuone y Marianela Antonuccia quienes vencimos en elecciones internas en los últimos años. Del mismo modo indicar que fui el consejero general más votado, por segunda elección consecutiva al interior del partido el distrito de Valparaíso, dejando en el camino a Marcelo Platero duplicando incluso su votación".

Finalmente, comentó que "los órganos intermedios llamados a tomar las decisiones sobre candidaturas en RN son el Consejo Distrital y Regional y sus decisiones solo pueden ser ratificadas por el Consejo General, tal como establecen los Estatutos de RN, donde no se asumió ninguna posición respecto de las candidaturas en la región ni en la comuna de Valparaíso, así como tampoco los parlamentarios nos han convocado a ninguna reunión para organizar el trabajo, de modo que la libertad de acción continúa. Lamento que un parlamentario, sin dar su nombre, envié la información publicada por Pura Noticias, considerando el tenor de sus dichos y lo dañino de los mismos, por lo que iniciaré acciones legales en contra de quienes resulten responsables".

PURANOTICIA