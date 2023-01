Las principales cartas de la centro-izquierda para competir en la elección de consejeros constitucionales en la región de Valparaíso

Restando menos de dos semanas para que los partidos y coaliciones políticas definan a sus candidatos de cara a la elección de consejeros constitucionales del próximo 7 de mayo, en la región de Valparaíso ya existe mayor claridad en torno a los nombres que suenan con mayor fuerza para representar a sus respectivas tiendas.

Si bien, desde Renovación Nacional (RN) aparecen los nombres de Juan Sutil, Carmen Ibáñez y Luis Pardo; la Unión Demócrata Independiente (UDI) ya proclamó a Edmundo Eluchans como una de sus cartas; en Apruebo Dignidad destacan los nombres de María Graciela Astudillo, Danilo Ahumada y Jorge Coulón; pero desde los partidos de la ex Nueva Mayoría no se tenían mayores detalles de posibles postulantes.

No obstante, fuentes de Puranoticia.cl en la centro-izquierda desclasificaron algunas de las cartas con las que las dirigencias del Partido Socialista (PS), Partido por la Democracia (PPD) y Democracia Cristiana (DC) han sostenido conversaciones para que asuman una candidatura al Consejo Constitucional y luchen por quedarse con uno de los cinco escaños que otorga la región de Valparaíso.

Mientras las tiendas debaten si competirán en una lista única o irán por carriles separados, desde la Democracia Cristiana comenzaron a sonar una serie de nombres de posibles candidatos, donde uno de los más fuertes es el del abogado Aldo Cornejo González, ex Alcalde de Valparaíso (2004-2008) y ex Diputado (1990-2002 y 2010-2018). Es justamente el conocimiento que tiene la ciudadanía sobre él que lo posicionan como una de las cartas más fuertes que tendría la falange a nivel regional.

Pero el ex jefe comunal porteño no sería el único, pues la DC también tiene en carpeta los nombres de dos ex consejeros regionales (cores): Juan Arriagada Arens y Roberto Burgos González, quienes no consiguieron la reelección en los comicios de noviembre de 2021, significando una de las más grandes pérdidas del partido en la región de Valparaíso, según indicaron en aquella oportunidad dirigentes locales a Puranoticia.cl.

Una de las cartas bajo la manga que se guarda la falange a nivel regional es el de Guillermo de la Maza Ramírez, histórico ex director regional de la entonces Oficina Nacional de Emergencias (Onemi), cargo que ejerció por 18 años, y donde debió enfrentar grandes tragedias como la explosión en la calle Serrano (2007), el terremoto en la zona centro-sur (2010) y el megaincendio de Valparaíso (2014), entre otras.

Las conversaciones de la DC con posibles candidatos también incluyen a Eduardo Cerda García, ingeniero agrónomo de 90 años, quien ejerció como Diputado por el entonces Distrito 10 de la región de Valparaíso (1990-1994 y 2010-2014), llegando incluso a ser Vicepresidente de la Cámara (1991-1992) y ex Alcalde de Cabildo (1960-1968).

La última carta mencionada por las fuentes de Puranoticia.cl en la Democracia Cristiana es el de Waleska Castillo López, ex directora regional del Servicio Nacional de la Mujer (Sernam) en Valparaíso, y ex candidata tanto a la Alcaldía de Quillota como a la Convención Constitucional. Su nombre cobra fuerza pensando en la paridad de género.

Pero la DC no es el único partido que trabaja a toda máquina para elaborar su lista de candidatos. Y es que el Partido Socialista (PS) también tiene a algunos nombres en carpeta con los cuales está conversando para asumir una candidatura de cara a la elección de consejeros constitucionales por la región de Valparaíso.

Uno de los nombres más fuertes es el del abogado Aldo Valle Acevedo, ex rector de la Universidad de Valparaíso (2008-2020) y vicepresidente del Consejo de Rectores de la Universidades Chilenas (2015-2020) quien, a pesar de no militar en el PS, dejó buenas sensaciones en la tienda luego de representarlos como candidato independiente a Gobernador Regional de Valparaíso, elección en la que perdió ante la aplastante votación conseguida por Rodrigo Mundaca Cabrera.

Al ex académico se suma otro nombre de gran trayectoria política en la zona: el del ingeniero mecánico Gabriel Aldoney Vargas, quien fuera Intendente Regional de Valparaíso durante los gobiernos de Eduardo Frei y Michelle Bachelet (1997-2000 y 2015-2018). Su nombre incluso es del gusto de la Democracia Cristiana, quien no tendría problemas en apoyarlo en caso que las respectivas cúpulas partidistas decidan ir en una lista conjunta para las elecciones del 7 de mayo próximo.

Apostando a la paridad de género, el socialismo de la Quinta Región también puso sus ojos en Katrina Sanguinetti Tachibana, ex Seremi de la Mujer y ex Directora Regional del Servicio Nacional de Turismo (Sernatur), además de Concejala de Valparaíso (2008-2012), quien fue destacada como "una muy buena carta" por parte de las fuentes consultadas por Puranoticia.cl en esta tienda de centro-izquierda.

Finalmente, la ronda de consultas de este medio incluyó al Partido por la Democracia (PPD), que entregó dos nombres que suenan con fuerza para asumir una candidatura al Consejo Constitucional en representación de la región de Valparaíso.

El primero de ellos es un nombre que siempre que hay una elección, suele ser sugerido por militantes de la tienda: se trata del médico Marco Antonio Núñez Lozano, quien fuera Diputado por el entonces Distrito 11 de la región de Valparaíso durante tres períodos legislativos consecutivos (2006-2018), cargo desde donde incluso logró llegar a la testera de la Cámara (2015-2016). Además, la posible carta del PPD fue Intendente Regional de Valparaíso durante el Gobierno de Ricardo Lagos (2001-2003).

Por último, la carta con la que apostarían pensando en la paridad de género es el de la periodista Marcela Varas Fuentes, quien alcanzara una alta notoriedad pública al ejercer como Concejala de Viña del Mar, cargo desde donde fue una de las impulsoras de la acusación por notable abandono de deberes en contra de la entonces alcaldesa Virginia Reginato. Además, la ex edil representó al PPD como candidata a la Alcaldía de la Ciudad Jardín, proceso en el que culminó en tercer lugar.

Cabe recordar que la totalidad de los partidos políticos del país deberán entregar oficialmente ante el Servicio Electoral (Servel) el listado con los candidatos con los cuales competirán en la mencionada elección para conformar el Consejo Constitucional.

