Las conclusiones de Leslie Briones, la carta RN contra viento y marea: "Más que derrota con sabor a triunfo, yo siento que triunfé"

Si bien, es muy difícil hablar de triunfos cuando no se cumple el objetivo trazado, la ahora ex candidata de Renovación Nacional (RN) por la región de Valparaíso al Consejo Constitucional, Leslie Briones Rojo, califica de esta manera lo que fue su desempeño electoral este domingo 7 de mayo, básicamente debido a la alta votación lograda en la zona interior de la región, donde logró imponerse a la maquinaria UDI liderada por Edmundo Eluchans y al conocido ex diputado y compañero de subpacto, Gonzalo Ibáñez.

Y es que de sus 37.157 votos a nivel regional, 22.897 sufragios fueron conseguidos justamente en el Distrito 6 (ver recuadro inferior), conformado por comunas del interior de la Quinta Región, logrando liderar al pacto «Chile Seguro» conformado por la Unión Demócrata Independiente (UDI), Evolución Política (Evópoli) y Renovación Nacional (RN). Además, la ex Seremi de Gobierno llegó en segundo lugar de la coalición de Chile Vamos, siendo superada solamente por Edmundo Eluchans, quien se quedó con el último escaño.

"Más de 37 mil votos en la región de Valparaíso es una cantidad considerable (ver recuadro inferior), sobre todo porque dentro de mi lista había personas que eran conocidas en la región, con una vasta trayectoria política y con mayores recursos. Sin embargo, logré posicionarme como segunda dentro de la lista y como primera en el Distrito 6. Obviamente que me hubiera gustado ganar, pero estoy muy contenta y tranquila por lo logrado", manifestó a Puranoticia.cl Leslie Briones, quien enfatizó en que "más que una derrota con sabor a triunfo, yo siento que triunfé".

Respecto a los motivos para haber conseguido esta votación, la abogada de 42 años indicó que lo atribuye a la forma en que planteó su campaña, vale decir, "de cara a la ciudadanía, en terreno, escuchando, siendo humilde y generando diálogo", pero también "levantando propuestas significativas" y "aclarando el proceso y qué me motivaba a estar en este camino". Bajo este contexto, asegura que el tránsito no fue fácil debido al desconocimiento y desconfianza del ciudadano.

CAMPAÑA "AUSTERA"

Otro punto que expresa con alegría al momento de hacer una evaluación de lo que fue su campaña constitucional dice relación con los dineros recibidos durante este proceso que la mantuvo con los dos pies en la calle: según el Servicio Electoral (Servel), Leslie Briones recibió aportes totales por casi $30 millones ($29.704.860), cifra que es prácticamente tres veces menor a la de su compañero de subpacto, el independiente en cupo RN Gonzalo Ibáñez, que recibió más de $95 millones ($95.527.591).

Consultada al respecto, la ex portavoz del Gobierno Regional durante la gestión de Jorge Martínez en la entonces Intendencia de Valparaíso, explicó que "para mí el dinero no fue un obstáculo para salir a la calle, conversar, reconocer sus necesidades y compartir mis sueños, que muchas veces eran los sueños de los mismos ciudadanos".

"Yo no tuve tantos recursos económicos para poder, quizás, tener una campaña mucho más ostentosa o que sonara en muchas más radios o que pudiera abarcar muchos más medios que hicieran sonar mi nombre y propuestas, sin embargo esta campaña tuvo mística y fue un compromiso de una red de personas que creyeron en mí", añadió, junto a confirmar que quedó con una deuda económica, la cual espera resolver una vez que se cumpla el trámite administrativo con el Servicio Electoral.

Considerando que Gonzalo Ibáñez recibió el triple más de dinero que ella, pero que esto no se reflejó en votos (35.837 de Ibáñez vs 37.157 de Briones), se le preguntó si cree que fue un error haber llevado al ex Diputado como carta del partido que preside Francisco Chahuán. Al respecto, su respuesta fue tajante: "Esa es una reflexión que debe hacer el partido". Ante la insistencia de conocer su opinión, afirmó que "con Gonzalo tuvimos una buena campaña entre los dos, entendiendo el sentido, que era poder sumar votos para poder elegir el máximo de los candidatos posibles en la lista".

DISTRITO 6

Como ya se dijo, el mejor desempeño de Leslie Briones Rojo se dio en las comunas del Distrito 6, donde su natal La Calera le dio un fuerte espaldarazo, al conseguir 2.775 votos, equivalentes al 9,65% a nivel comunal.

Esto lo atribuyó a que "La Calera es el lugar donde he crecido, donde he vivido toda mi vida y muchas personas me conocen y saben que lograr ser profesional para mí fue muy difícil, saben que he sido responsable, que he llevado el nombre de mi comuna adonde he estado; por lo tanto hay un reconocimiento al trabajo, al esfuerzo y al profesionalismo con que yo he enfrentado la vida".

También profundizó diciendo que "en algunas comunas 6 no gané, pero sí fui la primera a nivel del Distrito 6 en «Chile Seguro», incluso compitiendo con máquinas tan grandes como la UDI. Yo siento que fue un respaldo tremendamente grande, que me motiva, que me llena el corazón y me hace estar preparada para todo lo que venga, seguir trabajando, en la forma incansable, en la calle donde están las necesidades, con una escucha activa, que es importante para la ciudadanía".

¿Y SU FUTURO?

Justamente en torno a lo que viene, Briones sostuvo que "yo creo que es muy pronto para ponerse a pensar en una próxima elección", aunque sí reconoció que "yo siento que tengo una responsabilidad política, siempre. Y por lo tanto, eso significa estar disponible para poder enfrentar cualquier desafío de carácter electoral".

Es así como explica que lo hizo en esta ocasión, recordando que "muchas personas pensaron que, quizás, no obtendría los resultados que hoy tengo, pero tengo la confianza de saber que cuando me comprometo es para cumplir, y eso fue lo que hice y cumplí con quienes apostaron por mí en el partido, cumplí con quienes creyeron en mí y no caí durante toda la campaña, sino que me levanté todos los días con orgullo y felicidad de ser parte de quienes queremos construir un mejor país".

Para finalizar, la ex carta de Renovación Nacional que sorprendió a Chile Vamos, concluyó diciendo que "quiero que se hagan las cosas bien, que al Consejo Constitucional le vaya bien y que tengamos una nueva Carta Fundamental que le dé estabilidad y certeza a nuestro país, para que podamos seguir avanzando".

