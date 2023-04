Lamentan que Viña del Mar no haya sido priorizada en plan «Calles sin violencia», pese a tener cifras de delitos similares a Valparaíso

Si bien, la confirmación de Valparaíso como una de las primeras 10 comunas elegidas por el Gobierno para implementar el plan «Calles sin violencia» fue bien recibida, lo concreto es que también se generó algo de preocupación por no aparecer en este primer listado otras ciudades con cifras preocupantes de delincuencia, como por ejemplo Viña del Mar, Quilpué, Cartagena o San Antonio.

Tal fue el caso del diputado Andrés Celis (RN), quien destacó como una "decisión acertada y lógica" que Valparaíso haya sido incluido en la lista de las primeras comunas que el Gobierno intervendrá, aunque manifestó que "en la región tenemos otras que han sido golpeadas fuertemente por el narcotráfico y el crimen organizado", como Quilpué, Viña del Mar, San Antonio y Cartagena, de las cuales dijo que "espero que sean consideradas por el Gobierno en los próximos anuncios".

En la misma línea, el diputado Tomás Lagomarsino (Ind.-PR) aseguró estar "estupefacto, dado que el Gobierno no ha incluido a Quilpué. Esto es inaudito, producto justamente de que es esta comuna donde se han centrado muchos hechos de violencia en la última semana, particularmente el asesinato de la suboficial Rita Olivares y el acribillamiento de cuatro personas, donde se encontraron más de 100 casquillos".

PLAN «CALLE SIN VIOLENCIA»

El plan «Calle sin violencia», que fue una de las primeras medidas adoptadas por el Gobierno tras el crimen del suboficial mayor Daniel Palma el miércoles de la semana pasada, incluye 30 comunas a nivel nacional donde se concentra un tercio de la población nacional y, además, el 50% de los delitos más violentos.

La iniciativa pretende combatir la presencia de pandillas, el crimen organizado y el tráfico de drogas. El plan también pondrá énfasis en la impunidad penal, presencia de armas, deterioro barrial, además de incivilidades e infracciones.

Uno de los ejes de «Calles sin violencia» será la persecución penal efectiva para esclarecer homicidios y delitos asociados. En este foco se habla de la creación de un grupo especializado entre el Ministerio Público y la PDI. En la región Metropolitana, por ejemplo, habrán grupos de primera respuesta en las cuatro fiscalías; mientras que la policía civil destinará un grupo conformado por 10 funcionarios por comuna, los cuales estarán entrenados especialmente en investigaciones criminales.

Acerca del patrullaje policial efectivo, se indicó que se concentrará en aumentar el número de patrullajes de Carabineros en sectores altamente conflictivos; esto, para disminuir la percepción de inseguridad en las comunas intervenidas. Además, se establecerá una priorización en sectores y horarios donde se contemple una mayor probabilidad de ocurrencia de delitos de mayor connotación social, como homicidios.

En cuanto a la fiscalización de armas, desde Interior explicaron que tendrá como focos investigativos el tráfico de armas y la fiscalización intensiva de armas legalmente inscritas en las comunas donde se ejecutará la iniciativa de Gobierno.

DELITOS DE MAYOR CONNOTACIÓN SOCIAL

Luego que Valparaíso fuera incluido como una de las primeras 10 comunas donde se comenzará a ejecutar el plan «Calles sin violencia», llamó la atención que dentro de éstas no estuviera Viña del Mar, considerando que ambas tienen cifras similares en cuanto a los delitos de mayor connotación social en sus respectivos territorios.

Según cifras del Centro de Estudios y Análisis del Delito, órgano dependiente de la Subsecretaría de Prevención del Delito (Ministerio del Interior), en la comuna de Valparaíso se cometieron 10.811 delitos de mayor connotación social durante el 2022; mientras que en la vecina comuna de Viña del Mar hubo 10.861 el mismo año.

Uno de los delitos que más preocupa y temor genera en la ciudadanía es el de homicidio. Durante el 2022 en Valparaíso se cometieron 23 asesinatos; mientras que en Viña del Mar esta cifra llegó a 20 crímenes, lo que da cuenta de números similares.

Sumando los robos en lugar habitado y robos en lugar no habitado, la Ciudad Puerto registró durante el año pasado un total de 1.422 de estos delitos; mientras que la Ciudad Jardín anotó 1.537, lo que da cuenta de una cifra mayor en Viña del Mar.

Finalmente, en cuanto a los robos con violencia o intimidación, acá se nota una pequeña diferencia, con Valparaíso registrando 1.651 casos durante el año pasado y Viña del Mar anotando 1.233 de estos delitos de mayor connotación social.

UN SÓLO GRAN ESPACIO

Considerando que ambas comunas poseen cifras similares a nivel delictual, Puranoticia.cl tomó contacto con concejales de la Ciudad Jardín para conocer sus opiniones respecto a la decisión del Gobierno de no incluir a Viña del Mar entre las priorizadas para comenzar a ejecutar el plan «Calles sin violencia».

En ese sentido, el concejal René Lues (DC), si bien, destacó la iniciativa del Gobierno, lamentó que no se incluyera a su comuna: "Todo esto está muy bien y me alegro que Valparaíso haya sido incorporado como una de las 30 comunas que serán intervenidas en este plan, pero me sorprende que no esté Viña del Mar, cuyos índices delictuales en algunos ámbitos son parecidos e, incluso, superiores a Valparaíso y, además, es una comuna eminentemente turística, que por lo mismo, debe ser protegida".

El edil demócrata-cristiano precisó que durante el 2022, y según datos de la Subsecretaría de Prevención del Delito, los delitos asociados al comercio ambulante y clandestino en Viña del Mar fueron 1.692, mientras que en Valparaíso 1.124.

"Por lo tanto, a mi juicio, Valparaíso y Viña del Mar deben ser tratados como un solo gran espacio comunal y atendido de esa forma, pues lo que suceda en una de las comunas afectará irremediablemente a la otra, tanto por su íntima cercanía territorial como por la cantidad y configuración de sus poblaciones. Por ello, espero que el Gobierno mantenga y fortalezca este plan de seguridad e incorpore a Valparaíso - Viña del Mar como un espacio de intervención único".

CRÍTICAS A AUTORIDADES

En la última sesión del Concejo Municipal, el concejal Jorge Martínez (UDI) abordó las cifras de delincuencia que se registran tanto en la región de Valparaíso como en la propia Viña del Mar, emplazando de esta forma a la delegada presidencial regional, Sofía González; y al gobernador regional, Rodrigo Mundaca, a quienes instó a visitar el órgano comunal para que den cuenta del trabajo que están realizando.

"Yo me pregunto, ¿qué está haciendo la delegada Sofía González? ¿Qué está haciendo el gobernador Rodrigo Mundaca? ¿Cómo no ha venido acá el Gobernador y la Delegada a hablar con el Concejo Municipal, a citar una reunión a explicarnos qué están haciendo? No puede ser que Viña del Mar tenga los peores índices en delincuencia y seguridad y ni el Gobernador ni la Delegada hagan absolutamente nada al respecto y a nosotros no nos informen de las acciones que supuestamente están tomando, y que creo que son pocas o en algunos casos nulas", dijo Martínez.

En ese sentido, el edil gremialista le pidió a la alcaldesa Macarena Ripamonti, "que es cercana a la delegada González y al gobernador Mundaca, que me gustaría por favor que les dijera que vinieran a una reunión acá al Concejo Municipal, a explicar a la comunidad de Viña del Mar qué es lo que está haciendo la Gobernación y la Delegación respecto a estas cifras".

"Espero que ellos puedan responder por toda esta cantidad de delitos que están ocurriendo en nuestra ciudad y también en nuestra región", cerró el concejal UDI.

