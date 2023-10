Diputados Lagomarsino y Celis denuncian en Contraloría "una mafia" al interior del Servicio de Salud Valparaíso-San Antonio

Los parlamentarios cuestionaron el uso de recursos en asignaciones de función crítica que según Celis "No se dan a los amigos, no se dan a los compadres, no se dan por simpatía, no se dan a un subdirector que ha llamado a 12 licitaciones que han fracasado o que está siendo auditado por la construcción de un SAR"