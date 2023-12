La huelga continúa en los cementerios de Valparaíso: Trabajadores rechazaron la última propuesta de la Corporación Municipal

Los trabajadores de los cementerios municipales de Valparaíso rechazaron la última oferta realizada por la Corporación Municipal, encabezada por su director Eduardo Riquelme, en el contexto de la negociación colectiva que mantiene en huelga a los trabajadores desde el pasado viernes 15 de diciembre, con escasos acercamientos.

Ivo Vuskovich, su presidente, acusa que “esta última propuesta es idéntica al borrador que nos quisieron imponer cuando nos hicieron la desconocida la semana pasada. La Corporación Municipal nos quiere pasar gato por liebre, sembrando mentiras para provocar la desunión de los trabajadores, pero esta contundente votación en contra de su propuesta, es muestra que no se saldrán con la suya. No nos quieren porque no bailamos al ritmo del alcalde y sus secuaces; no nos quieren porque nosotros somos trabajadores de verdad".

Al mismo tiempo, hicieron presente que los cementerios no se encuentran cerrados por culpa suya, pues ha sido la misma Corporación Municipal la que ha decidido poner cadenas en los accesos, coartando el ingreso incluso de los turnos éticos que fueron dispuestos con motivo de la huelga.

Por su parte, el abogado del ente sindical, Felipe Olea, señaló que “la Corporación, en una decisión política, está estirando las negociaciones hasta ahogar económicamente a los trabajadores, en circunstancias que de no encontrar acuerdo pasarán estas fiestas prácticamente sin remuneraciones. Por lo que si honestamente quieren destrabar un acuerdo, debemos reunirnos esta misma tarde".

Los trabajadores insisten que la diferencia actual para llegar a un acuerdo nada tiene que ver con un supuesto bono que exigiría la directiva sindical, a la que habría aludido el director de la Cormuval, Eduardo Riquelme, y que una declaración de tal naturaleza es una muestra de falta de ética de parte de la administración, afirmando, que la diferencia para llegar a un acuerdo no le cuesta más que $1 millón mensual a la Corporación Municipal; por lo que aseguran que lo que falta es exclusivamente voluntad política.

