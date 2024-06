La historia extraoficial que habría motivado la bajada de Kathy Salosny en Algarrobo: habría tenido encima al núcleo del ex Alcalde UDI

Sorpresa generó en el mundo político de la región de Valparaíso la decisión que adoptó Katherine Salosny de bajar su candidatura por la Alcaldía de Algarrobo. Esto, considerando que encuestas realizadas en esta comuna de la provincia de San Antonio la dejaban muy bien aspectada con miras a arrebatarle el Municipio a Chile Vamos, básicamente por el alto conocimiento que tienen de su persona, el bajo nivel de rechazo que genera y, principalmente, el alto grado de corrupción que perciben en la entidad edilicia.

Pese a todos estos factores que la dejaban muy bien posicionada con miras a la Elección Municipal del domingo 27 de octubre, finalmente la ex animadora de televisión decidió anunciar que declinaba su candidatura, argumentando "motivos exclusivamente personales" que le impiden continuar en la contienda electoral por esta comuna.

"Desde mi espacio, seguiré trabajando por el desarrollo de Algarrobo. Agradezco profundamente el apoyo y cariño recibido durante mi breve paso por la carrera electoral, y espero poder contribuir al bienestar de nuestra comuna desde otros ámbitos", señaló la ahora ex candidata del oficialismo, en cupo de la Democracia Cristiana (DC) a la Alcaldía de Algarrobo, que trae consigo más dudas que certezas.

Consultadas algunas fuentes de Puranoticia.cl al interior de la DC y el Consejo Regional (Core) de Valparaíso, que han expuesto sus particulares visiones de la situación, todo parece indicar que la conclusión a la que se arriba menesterosamente, es que hubo algo más que no se ha querido contar de manera pública, incluso más allá de que la propia Katherine Salosny indicara a este medio, una vez más, que la decisión la tomó ella, descartando algún conflicto con el partido o que inclusive haya sido bajada: "No es así. Me bajé yo", dijo escuetamente la comunicadora ante la consulta de este portal informativo.

¿Pero qué sería ese misterioso "algo más" que dieron a conocer fuentes del partido y el Core bajo el compromiso de que no se revelara sus identidades? Aquí surge la figura del presidente regional de la DC en Valparaíso, el core Roy Crichton, de quien ya dijo Puranoticia.cl el sábado 8 que, tras reunión con Kathy Salosny en El Quisco, se confirmó que declinaba su candidatura, con una fuerte discusión de por medio.

Todo habría comenzado con una decisión adoptada por Roy Crichton de instalar a dos ex trabajadores de la Municipalidad de Algarrobo en la campaña de Katherine Salosny: la ex concejala de la UDI Sandra González, quien habría sido la jefa de campaña de la hoy empresaria, luego de trabajar de la mano con la administración del ex alcalde José Luis Yáñez (hoy en prisión preventiva por el millonario desfalco en el Municipio) y posteriormente con el actual alcalde Marco Antonio González, de Renovación Nacional.

La segunda persona en cuestión sería familiar de alguien cercano a la UDI, también ligado al partido que posicionó al ex alcalde José Luis Yáñez en el poder. Vale recordar la ya famosa fotografía donde se ve a «Pepa» junto al ex jefe comunal firmando un documento que lo convertía en militante de la UDI. El familiar habría sido el jefe de redes sociales de Kathy Salosny en su corta aventura electoral.

Estos antecedentes resultan "clave", según explicó la fuente consultada, pues la ex concejala trabajó para José Luis Yáñez y luego, por un breve plazo, para la administración RN, lo que la convierte en una "operadora del Municipio de Algarrobo" y quien después llegó al equipo de Salosny. El segundo sujeto apuntado también es del lote ligado a la UDI, muy cercano al ex Alcalde. Entonces, de un momento a otro, la candidata de la DC y todo el oficialismo tenía a parte del núcleo de Yáñez infiltrado en su campaña.

La misma persona consultada por este entramado que derivó en la bajada de Salosny de la carrera municipal en Algarrobo, afirmó que "ella no sabía" y que "se dio cuenta después, cuando ya era muy tarde". Y es que junto a reconocer que a la ex candidata "le faltó ojo político y conocer la sutileza de los lotes", confesó que cuando detecta que hay dos operadores de la UDI metidos en el círculo de hierro de su campaña, se habría contactado con el presidente regional de la DC, Roy Crichton, generando esta reunión en El Quisco, la cual habría terminado en esta discusión y la oficialización de su bajada.

De igual forma, se puso el énfasis en que todo el movimiento hacia el equipo de Salosny habría sido impulsado por Roy Crichton, recordando que fue justamente él quien la invitó a iniciar una campaña con miras a la Elección Municipal de octubre. "Él la invita y le pasa un equipo, compuesto por estas personas", dijo, aunque advirtió que la comunicadora no se habría dado cuenta hasta casi los últimos días, y sólo a raíz de una investigación que ella misma habría solicitado para que le explicaran lo ocurrido. "Y cuando entiende todo, pelea con Roy", señaló la fuente.

Con este antecedente, surge inmediatamente otra pregunta: ¿Por qué Roy Crichton habría incluido a dos cercanos al imputado José Luis Yáñez en la campaña de una candidata de su partido que, además, estaba muy bien aspectada para la elección? Esta respuesta la dio otra fuente de Puranoticia.cl al interior de la DC, quien afirmó que todo obedecía a la fuerte amistad que tiene Roy Crichton con Percy Marín (RN).

Cabe recordar que tras la salida de José Luis Yáñez producto del millonario desfalco en la Municipalidad de Algarrobo, actualmente el alcalde de Algarrobo es Marco Antonio González, militante de Renovación Nacional y quien competirá por ser elegido mediante voto popular para continuar en el cargo en el periodo 2024-2028. Bajo este contexto, Percy Marín –y también su esposa, la diputada Camila Flores– se habrían comprometido a ayudarlo para que en diciembre continúe en el puesto.

Para ello –según indican nuestras fuentes– Marín apeló a su amistad con Crichton, quien habría ideado un mecanismo para que Salosny quedara expuesta al tener a dos operadores de la cuestionada gestión de Yáñez en el núcleo de su campaña. Esto –presuntamente– a cambio de algún favor político que, hasta el momento, se desconoce en qué consistiría, pero que tendría que ver con la aspiración de Crichton de llegar a la Cámara de Diputados el 2026.

"Es muy probable que haya sido así porque ellos tienen una trenza. Con ellos me refiero a Percy Marín, a Roy Crichton y hasta Rodrigo Mundaca. Ellos se guían por intereses personales y eso es lo que pasa. Eso creo que es efectivo", señaló la fuente consultada por este medio en la DC, que también contó del core Crichton que es un político muy tradicional y que estaría "muy preocupado" de su candidatura a Diputado. De paso, afirmó que también podría tener "algún acuerdo" con el gobernador Rodrigo Mundaca y que todo obedecería a un tema de "intereses".

Respecto a la bajada de Katherine Salosny de la carrera por Algarrobo, dijo que no se habría entendido con Roy Crichton, a quien incluso tildó de "mentiroso", recordando de paso lo que fue la candidatura de Guillermo de la Maza en Valparaíso, quien llegó segundo en las Primarias oficialistas. De la ex animadora de televisión dijo que es una mujer seria y que "no le gustaron estos métodos políticos" que habría empleado Roy Crichton en todo este entramado político.

Puranoticia.cl también tomó contacto con Gianni Rivera, histórico militante DC en la región, quien se refirió a la candidatura de Kathy Salosny, diciendo que "la información que tengo es la que ella comentó: que serían razones personales (...) He preguntado harto porque me interesa conocer qué fue lo que pasó allá, porque ella estaba muy bien aspectada para ganar, entonces para nosotros es bien complicado, porque se trataba de un Municipio que íbamos a recuperar".

El ex Gobernador Provincial de Marga Marga también expuso que "por parte nuestra, bajada no fue. He escuchado que ella se bajó porque estaba molesta por malos tratos, pero eso lo desconozco. Pero de que nosotros la hayamos bajado es imposible. Eso no tendría sentido que haya sido así, porque estábamos hablando de una candidata que iba a ganar, entonces no se me pasa por la mente".

Y en efecto, encuestas como Signos dejaban bien posicionada a Salosny en su aventura electoral: presentaba un 100% de conocimiento en la comuna, un 22% dijo que votaría por ella (aunque Marco Antonio González tiene un 26%), es la que menos rechazo generaba entre todos los candidatos (5,6%) y sus atributos destacados eran, principalmente, positivos, como que "con ella, la comuna va a mejorar".

Entre las conclusiones de la encuesta Signos, se indica que estos datos "anticipan muy buenas opciones de crecimiento, de la mano de una buena estrategia de campaña". Esto, considerando que por la ex animadora de televisión votarían personas que se definen de centro e independientes (el 23% de la comuna se define de centro y el 34% independiente). Además, por Marco Antonio González votarían más las personas que se definen de derecha; por Marcela Mansilla, de izquierda e independientes; y por Verónica Cueto los independientes y de derecha. "Esto indica que Cueto le disputa votación de derecha al Alcalde" y que "Salosny puede rescatar la votación de la Democracia Cristiana en la comuna", según consigna el sondeo.

En base a todo ello, Puranoticia.cl conversó con María José Arredondo, directora de ElectoraLab, consultora que desarrolla la Encuesta Signos, quien explicó que "existía rumores que Katherine Salosny no marcaba bien, así que salimos a ver si efectivamente pasaba eso y no, porque ella efectivamente marcaba muy bien. Tenía un 95% de nivel de conocimiento –porque no se puede hablar de 100% en estadística–, y además, lo que me llamó la atención es que ella tenía atributos positivos de lo que la gente hablaba de ella, además de un bajo rechazo".

"Ella, según la encuesta, llegaba segunda si las elecciones fueran este domingo, pero el actual alcalde González tiene un techo, con una alta taza de rechazo para un Alcalde en ejercicio. Entonces, viendo eso, uno podría pensar que Salosny era una candidata muy competitiva, pero ella en ese contexto se baja y, además, ella estaría en periodo de reflexión, según entiendo", añadió la experta.

Finalmente comentó que "a mí me causa mucha extrañeza que una candidata tan competitiva como Katherine Salosny se baje y que, además, hasta el momento, no haya dado ninguna razón de fondo, más allá de decir que es por "motivos personales". Pero hasta hace dos semanas ella se veía muy contenta. Entonces me causa extrañeza y además en un Municipio con alto nivel de corrupción".

Más allá de la versión oficial que han contado desde la DC y la propia Katherine Salosny, o de la historia extraoficial que acaba de ser expuesta por Puranoticia.cl en base a situaciones que nadie con nombre y apellido quiso salir a afirmar, lo cierto es que en un análisis político serio puede sostenerse que la comuna costera no va a contar en la papeleta con una de las candidatas que más opciones tenía de poder competirle al actual Alcalde de la comuna y así convertirse en la nueva Alcaldesa de Algarrobo, buscando dejar atrás los oscuros años que derivaron en el bullado desfalco de más de 1.000 millones de pesos de sus arcas financieras, hechos que tienen al ex jefe comunal, José Luis Yáñez, tras las rejas, imputado e investigado, al igual que su ex pareja, la encargada de la Tesorería, Belén Carrasco.

