Katherine Salosny va por la Alcaldía de Algarrobo: "Soy candidata de todas maneras"

Hace más de tres años se radicó definitivamente en Algarrobo, pero desde antes tenía una conexión con la comuna y balneario que la llevó incluso a instalarse con un restaurante y decir “adiós” –aún no está segura de si definitivo o no– a la televisión que por 40 años –como dice ella– le permitió entrar en los hogares de Chile.

Katherine Salosny Reyes, luego de pensarlo bastantes meses tras la propuesta del presidente regional de la Democracia Cristiana (DC), Roy Crichton, dijo "sí" a un nuevo desafío en su vida: ser candidata a Alcaldesa por Algarrobo, transformándose en la carta única del sector por la comuna. Irá como independiente en el cupo de la DC, junto a su equipo de confianza, con quienes ha iniciado proyectos en la comuna en la que decidió vivir, y buscará ganar la Municipalidad que quedó a la deriva tras la polémica salida del exalcalde José Luis Yáñez.

En entrevista con Puranoticia.cl, la comunicadora, actriz, empresaria y exanimadora del matinal «Buenos días a todos», de TVN; y «Mucho gusto», de Mega, contó cómo partió todo y por qué.

“Voy como candidata única del conglomerado por Algarrobo, en el cupo DC e independiente. La candidatura se oficializa ahora en julio, cuando uno va a firmar, pero soy candidata de todas maneras", asegura, de entrada. "Estoy enamorada de este lugar. Mi mamá vive hace casi 10 años acá en Algarrobo y yo tengo una historia de conexión con el mar de Algarrobo súper potente desde chica, porque veníamos para acá, yo venía a nadar acá, después me fui a vivir Argentina, allá fui proyecto olímpico de natación y cuando volví en el año '78 no habían estas piscinas semiolímpicas y todo, y volví a conectarme de nuevo con el mar de Algarrobo. Yo nado mucho porque es mi deporte base y, bueno... después, con el tiempo, también me construí mi casa en Tunquén, tenemos el restaurante con mi socio y después de la pandemia elegí ya definitivamente venirme a vivir acá. A lo largo de los años siempre, de alguna forma u otra, la gente me ha ido proponiendo esta posibilidad, el algarrobino, algarrobina, y para mí era algo súper utópico", dice Salosny, tras salir de una clase de yoga.

¿Lo habías pensado en algún momento o surgió sólo a partir de lo que le decían?

Siempre hablo de que estando en televisión uno ejerce un rol social. O sea hay una responsabilidad cuando uno está en pantalla, te metes a la casa de todas las chilenas y chilenos. Este año cumplí 40 años en los medios, lo mismo en la radio, y siempre he tenido ese componente social y yo creo que tiene algo parecido con lo que significa un liderazgo en una comunidad como es Algarrobo o cualquier otra comunidad. Entonces me fui convenciendo ya cuando me vine a vivir definitivamente acá, empecé a tomarlo en serio y sobre todo cuando viene la propuesta ya directa. Creo en las sincronías, las cosas llegan en el momento en que tienen que llegar.

¿Cuando le habla el presidente regional de la DC?

Sí, pero yo no lo conocía de antes. Esto fue hace ya varios meses, no recuerdo cuántos. Yo venía también armando otros proyectos con otra persona, con Pamela Torres. Ella trabaja directo conmigo, y quería armar un proyecto cultural junto a otro gran amigo mío, que es músico y que también vive acá. Entonces empezamos a armar un proyecto y a hablar de las cosas que faltan. Entonces sincrónicamente aparece Roy. La otra persona del proyecto que estábamos haciendo con Pamela se tuvo que retirar porque tuvo que hacer su gira, entonces como que nos quedamos ahí un poco tambaleando con este proyecto que estábamos armando y Roy nos hace esta propuesta. Nos juntamos los tres frente al mar y me sedujo la posibilidad de entrar como independiente en el cupo de la DC, con todo el apoyo detrás de un conglomerado que, claro, me permite emprender este camino que es poderoso, es bonito, es de mucha responsabilidad. Hay que hacerlo con harta pasión, con alto amor, sobre todo por las cosas que han pasado también acá en la zona. Soy una enamorada de Algarrobo y de verdad uno todos los días se enamora un poquito más. Pero también hay que devolver la confianza para poder avanzar todos juntos.

¿Cuáles son las cosas que tú consideras que debiesen ser prioridad en caso de que salgas electa?

Estamos armando un lineamiento serio y responsable y tiene que ver con un muy buen equipo, que es fundamental. La salud, por cierto, la seguridad, el medio ambiente son muy relevantes. Hay una deuda también con la cultura acá importante y el tema de educación también es tremendamente relevante. Hay otros proyectos macro que yo sueño, que prefiero no comentarlos todavía, no quiero hacer promesas. Estamos en una línea que identifique a Algarrobo, eso es lo que a mí más me interesa. Para eso es importante escuchar y tengo una agenda importante para juntarme con dirigencias, con la gente, el ciudadano, con la zona rural y con la zona urbana, y es harta pega y muy estimulante.

¿Cómo aprovechará el conocimiento público que tiene para esta candidatura? Lleva 40 años en televisión, ¿cerró las puertas a ese mundo o no del todo?

Yo estoy fuera de la televisión, siento que no tengo cabida en la televisión hoy. Siento que es una industria que está en crisis en este momento, no entiendo mucho cuál es el lineamiento desde las líneas programáticas que tiene la televisión, pero esto de ser conocida claro que ayuda. O sea, yo patuda entré en los hogares de las chilenas y chilenos durante 40 años, que no es menor, y ejerciendo siempre un rol social y también de entretención; y hoy día hoy día ese rol se ejecuta desde otro lugar. Sin duda que hay un hay un reconocimiento, porque ganarse la confianza del público tampoco es fácil. El público es quien te instala y te deja 40 años, y siendo mujer, porque no es fácil también el tema de ser mujer en televisión. Es la gente, yo tengo un público súper duro, saben lo que pienso, conocen mi historia, entonces hay harto respeto y ganarse esa confianza es mi gran piso. Desde ahí yo estoy partiendo en este proyecto precioso, y con un equipo que me avala porque, ojo, esto si no es con un equipo no se puede.

A nivel país hay graves problemas con la seguridad. ¿Cómo lo espera abordar en Algarrobo?

Se ha hecho una pega súper interesante bajo la dirección de Verónica Cueto, que es directora del Departamento de Seguridad de la Municipalidad. La destaco a ella porque varias veces he tenido contacto en la radio Mirasol por el lineamiento que hay con la PDI, con Carabineros, con los navales también. Es importante porque nosotros tenemos un horizonte acá que es infinito, y ahí hay un orden que se ha establecido que ha tenido excelentes resultados. Por cierto que es importante implementar más seguridad con microplanes de seguridad en barrios concretos, específicos, ojalá con lectura de patentes, con una nueva conectividad también, porque acá hay un problema con la conectividad. Y todo va unido, también con el turismo y a su vez con la cultura. Invitar a los que vienen de afuera a que venga a disfrutar de este espacio donde también hay que avanzar, hay que restablecer nuevas normas, hay que reconectar. Es pega en ese sentido, y hay que impulsarla. Esto es una ciudad náutica y hay que impulsar toda la belleza que significa Algarrobo, con sus quebradas, con sus playas, bueno, lo que queda de playa, pero algo queda, pero con su mar que es tan generoso y amable para lo náutico, para nadar, para recrearse con los humedales, con los santuarios que hay acá. Hay lugares que son maravillosos en la zona rural que se pueden potenciar de una manera. Hay que buscar una mejor conectividad también por los tacos que propician situaciones, y no olvidarse del medioambiente que también hay que cuidarlo. Hay mucho lugar abandonado y eso también propicia microtráfico de droga, hay miradores que están completamente abandonados donde nosotros como barrio, por ejemplo, hemos hecho la denuncia y arreglamos ciertos lugares entre todos. Nos hemos tomado de alguna forma esos espacios y hacemos almuerzos de barrio, nos juntamos como amigos y nos vamos conociendo.

En la municipalidad el último alcalde que fue electo, José Luis Yáñez, resultó detenido por un millonario desfalco. ¿Qué te parece esa situación y cómo pretendes combatir justamente la corrupción en el Municipio si es que tú llegas a ser Alcaldesa?

Es una mezcla de emociones todo lo que ocurrió acá. Yo también lo vi por la televisión porque fue muy mediático. Lo vi en las calles, lo palpé en la gente, el dolor, la pena, la desazón, porque es un ciudadano de acá querido de Algarrobo, nacido y criado acá, entonces había y hay un dolor, una tristeza, rabia también, por el gran desfalco. Pero también uno piensa esa imagen de él engrillado es muy dolorosa para la comunidad y yo creo que hay que esperar que la justicia haga lo suyo, es lo que corresponde, y no quiero ir más allá porque no es mi rol juzgar a alguien que está en un proceso que es delicado, que es complejo. Me da mucha pena también por su familia es de acá, que toda la gente lo conoce, pero es eso, hay una herida abierta todavía en Algarrobo. Para mí, estar siempre bajo el marco legal es fundamental y el Concejo Municipal también tiene que tener ahí un rol fundamental y estamos trabajando en un sistema para que sea desde la transparencia a la ciudadanía y que se vea y se publique qué es lo que se hace, cuáles son las platas que llegan, qué es lo que se hace con esa plata. Es fundamental transparentar desde un equipo que está trabajando desde la más absoluta honestidad, gente en la que yo tengo plena confianza para así recuperar la confianza de la gente. Es una tarea importantísima poder administrar un municipio que perdió mucha plata por esta situación.

¿Cómo hacerlo? El impacto a las arcas municipales y las desconfianzas pueden trabar algunos proyectos. ¿Se va a indagar respecto de las responsabilidades que puedan haber en otros departamentos relacionados a lo que ocurre con el Alcalde?

Sí, la verdad es que no me corresponde pronunciarme en un supuesto. Porque primero tengo que estar ahí y, por cierto, que si ocurren tenemos que abordar como equipo todo ese escenario que ha sido tan nefasto para quienes habitan acá la comuna, y lo que se deja de hacer precisamente porque esas platas ya no están, entonces hay que mirar de qué se trata, cómo se recibe todo esto. No te puedo dar una respuesta tan concreta todavía pero sin duda que es algo que hay que abordar. Hay otra cosa que es preocupante y que a mí me interesaría poder subsanar y tiene que ver con el funcionario público, en la municipalidad creo que son 600 personas más o menos porque yo siento que hay un pesar con todo lo que pasó, y primero hay que tener contenta a la gente que habita tu casa, se funciona desde adentro hacia fuera. Es importante que la gente del servicio público se motive, se anime, esté contenta en su rol, en lo que le corresponde hacer subsanando un poco estas heridas, viendo qué es lo que ha pasado, sin duda eso para mí también es primordial. Hay también una herida gigantesca ahí.

¿Qué gatilla su retiro de la televisión? ¿Cierra esas puertas o están entreabiertas?

Ese es un tema largo, porque yo nunca me retiré de la tele. A mí me siempre la tele me sacó. La industria es la que saca a las mujeres, sobre todo porque estamos más viejas, porque tenemos más arrugas, porque no estás dispuesta a operarte las pechugas o a ponerte más pechugas o porque no eres tan flaca o no tienes hijos o tienes un discurso más feminista. Mira, nosotras tenemos fecha de caducidad desde que llegamos a la televisión, desde que somos jovencitas. Ahí, la raja, pero después ya cuando vas cumpliendo años -y esto lo sabemos todas mis colegas y es algo conversado entre nosotras- cuando te vuelven a llamar y te vuelven a instalar es por el público. La industria tiene que buscar la encuesta y la encuesta te arroja a ti como en primera línea, entonces el público es el que hizo esa pega y obligadamente te tienen que poner. Eso es muy bonito, yo lo agradezco y lo he agradecido siempre, pero para las mujeres es difícil. Entonces ya, vuelves a estar en la tele y tú dices ‘ok, lo aprovecharé’, y mira a los 40, mira a los 50, así fue pasando el tiempo y yo dije ‘qué bien’, pero siempre con esa sensación de ‘voy a aprovechar el momento ahora porque todo tiene fecha de término’. Los hombres envejecen en pantalla, engordan, se les cae el pelo, andan con el pelo blanco, no tienen que ponerse arriba de tacos, es maravilloso, estoy totalmente a favor de eso, pero quisiera que fuera igual para nosotras, y no es así.

¿Es su candidatura una forma de decir adiós definitivamente a la televisión?

A mí la televisión, el oficio, me fascina, y amo mi carrera y no reniego de nada de lo que haya hecho con mi carrera, y siempre a la televisión la voy a querer porque es parte de mi identidad y es donde yo me construí. Uno nunca puede cerrarse a alguna posibilidad, pero en este minuto mi proyecto es este. Vamos a ver qué pasa más adelante, tengo confianza en que todo sea un resultado positivo.

