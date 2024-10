La Esmeralda retornó a Valparaíso: Los detalles de su viaje número 68° de instrucción

El buque Escuela Esmeralda finalizó su 68° Viaje de Instrucción en el puerto de Valparaíso.

Previo a su llegada este sábado, la “Dama Blanca” efectuó una navegación costera desde el faro Punta Ángeles hacia caleta Higuerillas con sus velas desplegadas, para luego volver hacia el Molo de Abrigo.

La Unidad fue recibida por los pitos y sirenas de las naves en la bahía junto a embarcaciones menores que la acompañaron por la costa; además de centenares de personas, que llegaron al borde costero para seguir su paso; mientras que los familiares y amigos de la dotación los esperaron al interior del Molo para darles la bienvenida con globos y carteles.



La dotación, compuesta por 283 personas, de las cuales 94 son guardiamarinas y 34 marineros, además de cuatro oficiales de las otras ramas de las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad Pública, navegó durante seis meses, visitando 12 puertos y nueve países.

LA INSTRUCCIÓN



El primer puerto en que recalaron fue Balboa (Panamá), continuando con Curazao (Curazao), Cádiz (España), Brest (Francia), Portsmouth (Inglaterra), Lisboa (Portugal), Salvador de Bahía, (Brasil), Mar del Plata (Argentina), luego, en Chile, recaló en Puerto Williams, Punta Arenas, Lota, hasta llegar a su puerto base, en Valparaíso.

Tras su recalada, el comandante del buque, capitán de navío Fernando Méndez indicó que, “para nosotros el día de hoy es un honor poder estar recalando a nuestro puerto base de Valparaíso, después de un largo viaje de instrucción con 176 días de despliegue, lejos de nuestras familias; así es que es muy emotivo el día de hoy poder volver a verlos. Además, tengo dos miembros de mi dotación que fueron padres y que van a conocer a sus hijos hoy día”.

Asimismo, agregó que “estamos muy contentos porque navegamos casi 22 mil millas náuticas, representamos a Chile a lo largo del mundo, estuvimos en 11 puertos, pudimos celebrar los 70 años de la Esmeralda, así es que estamos muy contentos”, señaló el comandante Méndez.

Durante la navegación costera, el marinero 1º Martín Aguirre explicó que, “los casi seis meses de navegación han sido muy intensos, pude conocer a diferentes personas, muchas experiencias, aparte de las nuevas ciudades que nunca pensé en algún momento poder conocer”.

Finalmente, la subteniente de Carabineros, Karina Vergara, quien se embarcó junto al curso de guardiamarinas, indicó que, “durante toda la navegación ha sido una experiencia muy bonita, enriquecedora para mí, donde he podido realizar maniobras veleras, he podido compartir con los Guardiamarinas, crenado lazos de amistad y me he desempeñado en casi todas las funciones que realizan ellos, arriba del buque, destacando el trabajo en equipo que tienen”.

