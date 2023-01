La cronología de sucesos que deja al descubierto el desastre de los fuegos artificiales de Año Nuevo en Valparaíso y Viña

Luego que Puranoticia.cl diera a conocer el pasado 17 de diciembre que los fuegos artificiales que pretendían utilizar Valparaíso y Viña del Mar para su espectáculo de Año Nuevo en el Mar se encontraban vencidos y que así no podrían ser utilizados el 1 de enero de 2023, una cadena de hechos comenzaron a registrarse hasta que el 29 de diciembre, a sólo dos días del evento, se determinara no autorizar el uso de la pirotecnia.

Y es que luego del duro golpe que significó para ambas comunas la suspensión del espectáculo, Puranoticia.cl accedió ahora al detalle del informe que da cuenta de las anomalías detectadas en la pirotecnia examinada por el Instituto de Investigaciones y Control (IDIC) del Ejército de Chile.

Cabe recordar que la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas firmó una histórica modificación a los Artículos 304 y 306 del Reglamento Complementario de la Ley N.°17.798 sobre Control de Armas, permitiéndole por secretaría al IDIC testear los fuegos artificiales cuya certificación se encontraba vencida.

Es así como el jueves 29 de diciembre, cerca de las 18:00 horas, la Dirección General de Movilización Nacional (DGMN) anunció que "tras la evaluación técnica realizada, se determinó no autorizar el uso de los elementos pirotécnicos", con lo cual el show pirotécnico de Año Nuevo en el Mar fue definitivamente cancelado.

Tanto el alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, como su par de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, manifestaron tras conocer la noticia que no conocían las razones técnicas que llevaron a la DGMN a adoptar esta decisión. De hecho, el jefe comunal porteño sostuvo que espera "la más absoluta transparencia respecto de los fundamentos".

RAZONES TÉCNICAS

Pasados los días, Puranoticia.cl pudo acceder a todo el detalle de las razones técnicas que llevaron a la Dirección de Movilización a prohibir el uso de los fuegos artificiales de la unión temporal de las empresas Piromar FX SpA y Pirotecnia SpA, comunicación que llegó faltando sólo dos días para el esperado show de Año Nuevo.

En primer lugar, el documento firmado por el director del Instituto de Investigaciones y Control (IDIC) del Ejército, coronel Héctor Inostroza Montero, señala que en su función de Banco de Pruebas de Chile, la institución que lidera comenzó el lunes 26 de diciembre a inspeccionar los lotes de artificios pirotécnicos presentados por las empresas Pirotecnia SpA y Hong Kong Rengo.

El procedimiento que aplica el IDIC indica que debe llevarse a cabo la batería completa de ensayos, para después hacer el respectivo análisis final. Bajo este contexto, se realizaron inspecciones de documentación técnica, documentación legal, de embalajes y envases, inspección visual y prueba de funcionamiento, las cuales fueron ejecutadas en la cancha de pruebas ubicada en los alrededores de Copiapó.

En ese sentido, el informe señala que "determinadas inspecciones y pruebas no presentaron observaciones", aunque advirtieron que como Autoridad Técnica Asesora no dejaron de analizar con detalle y prudencia los aspectos relacionados a garantizar la seguridad del empleo de estos fuegos artificiales.

REVELADORA CARTA DESDE ESPAÑA

Luego, el IDIC señala que Pirotecnia SpA presentó productos de la empresa Pirotecnia Igual (España), fabricados el 2019 con fecha de vencimiento el 2024, lo que se contrapone con lo informado por estos a la DGMN el 9 de agosto de 2022 y que, en términos generales, manifestaron "una gran preocupación por el estado en que se encuentran los artificios pirotécnicos exportados a Chile el 2019 y que están almacenados en los polvorines de Pirotecnia SPA, localidad de Melipilla, Chile".

Pero esto no es todo, pues la carta emitida por los españoles de Pirotecnia Igual advertía "posibles explosiones de las bombas dentro de los morteros, posibles casos de fallas en el funcionamiento de bombas de diferentes tamaños y otras situaciones de similar naturaleza".

De igual forma, indicaron que su sistema de calidad interno da tres años de vigencia a la pirotecnia y mencionaron el "alto riesgo" y "peligro" que existe cuando estos productos se almacenan más allá del período de tiempo estipulado por el fabricante, posición con la cual el Banco de Pruebas de Chile dijo estar "de acuerdo".

Fueron tan significativos los antecedentes presentados por la empresa Pirotecnia Igual, lo que se suma a la inspección de embalajes y envases de parte del IDIC, que este organismo tomó la determinación de informar que los productos presentados no cumplen con las condiciones de seguridad correspondientes, bajo la conclusión de «NO CUMPLE. No mantienen condiciones de seguridad, en conformidad a lo ya informado por el Banco de Pruebas de Chile en su OF. IDIC BPCH SCC (P) N.°13825/343 de 24AGO2022 (Carta Pirotecnia Igual de fecha 09AGO2022)».

Al final del detallado informe sobre las razones técnicas que echaron por tierra las aspiraciones de contar con un show de fuegos artificiales de Año Nuevo para Valparaíso y Viña del Mar, el IDIC subraya que los fabricantes pueden fijar en sus documentos y en sus embalajes/envases los periodos de vigencia o vida útil que estimen pertinente, pero que "es misión legal de esta Autoridad Técnica Asesora inspeccionar que este período de vigencia sea "seguro" para todos los usuarios, motivo por el cual se debe mantener un período máximo de tres años, mientras no se realicen presentaciones con argumentos técnicos que indiquen lo contrario".

DEBIERAN ESTAR DESTRUIDOS

La Autoridad Técnica también da cuenta que la composición general de los fuegos artificiales de este tipo está dada por sales que, en función de su condición estructural, hace que estos compuestos sean tendientes a la absorción de agua, acción conocida como «capacidad higroscópica».

Esto lo mencionan debido a que que esta condición provoca una "irrefutable inestabilidad fisico-química" presente en los compuestos de estos elementos pirotécnicos, lo que debido al tiempo transcurrido desde su fabricación, "tiene aspectos resultantes críticos en la variable de seguridad en su empleo".

De esta manera, como su uso se tornaba aún más peligroso, desde el Instituto de Investigaciones y Control del Ejército concluyeron que, por Resoluciones de "Referencia 3), 4), 5) y 6)", los materiales pirotécnicos en mención "debieron estar actualmente destruidos o reexportados".

