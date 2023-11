La Cámara de Diputados, el gran "consuelo" para el core Manuel Murillo que soñaba con competir por la Alcaldía de Valparaíso

El pasado jueves 26 de octubre fue un día de importantes decisiones en el Consejo Regional (Core) de Valparaíso. Aquella jornada, cuatro autoridades presentaron sus renuncias, pensando en la Elección Municipal de 2024. Y es que según establece la ley, deben dejar sus cargos al menos un año antes de aquellos comicios.

Las salidas que se materializaron fueron la de la core por Petorca, Severina de Gracia (PC), quien busca la Alcaldía de La Ligua; la core por Rapa Nui, Elizabeth Arévalo (Evópoli), quien ser Alcaldesa de Isla de Pascua; el core por Quillota, Ricardo Aliaga (DC), quien aspira a llegar a la Alcaldía de Nogales; y el core por Marga Marga, Sebastián Balbontín (RD), que quiere ser Alcalde de Limache.

No obstante a aquello, la incertidumbre se mantuvo hasta el final con respecto a dos históricos del Consejo Regional de Valparaíso: Manuel Millones (independiente, pero cercano a Chile Vamos), quien pudo haber sido candidato a Alcalde de Viña del Mar; y Manuel Murillo (PPD), quien aspiraba a liderar la Alcaldía de Valparaíso.

Bajo este contexto, Puranoticia.cl tomó contacto con el segundo, representante de la provincia de Valparaíso de 53 años, un porteño de nacimiento que –confiesa– estuvo cerca de cumplir su gran sueño de competir por la administración de la Municipalidad de Valparaíso, cuyo cargo hoy está en manos del abogado Jorge Sharp.

"Mi sueño de por vida ha sido ser Alcalde de la ciudad donde nací, porque yo tengo todas mis raíces, desde mis nietos hasta mis perros que son de acá. Y creo que Valparaíso necesita un cambio, necesita a alguien que una", señaló Murillo.

POR QUÉ NO RENUNCIÓ

El vicepresidente regional del Partido por la Democracia (PPD) en Valparaíso comentó que la posibilidad de renunciar al Consejo Regional estuvo muy presente, pero que en su fuero interno pesó más la decisión de seguir luchando por un trabajo que ejecuta hace años en el seno del cuerpo colegiado: la Comisión de Vivienda.

"Yo presido la Comisión de Vivienda, donde estamos tratando de finiquitar temas que han sido bien bullados, como el convenio Gore- Minvu, que va a ayudar a casi 12 mil familias a tener su vivienda definitiva. Soy un convencido que es un muy buen programa. Yo digo esto porque si renuncio al Core, todo este trabajo que he hecho por años queda trancado, porque no veo una buena actitud del Serviu ni de mucha gente en el Gobierno Regional para que esto vaya a continuar si uno se va", comentó.

De igual forma, explicó que no presentó su renuncia al Consejo Regional, pues en su mente tuvo una discusión humana y valórica respecto a qué hacer: "Termino mi periodo o pienso en lo personal y me voy a pelear por ser Alcalde", contó.

SUEÑO ALCALDICIO

El core Manuel Murillo repasó con Puranoticia.cl lo que es el gran anhelo de su vida política: ser Alcalde de Valparaíso, la ciudad donde nació, donde vive y donde se ha desarrollado junto a su familia. En ese sentido, aseguró que sus posibilidades son reales, considerando que su gran capital político es el de generar acuerdos.

"Cuando fui Concejal por dos periodos tuve una cercanía muy grande con todos los sectores políticos, desde gente muy de izquierda hasta gente muy de derecha, y ellos han valorado mi actitud hacia los acuerdos. Entonces por eso gente de derecha ve con buenos ojos que puedo ser un buen candidato, lo mismo que gente de izquierda", dijo.

"Yo sigo soñando y creo que si hay alguna ley que no nos obliga a renunciar un año antes para poder materializar esto, no tengo ninguna duda que estaría como candidato a la Alcaldía de Valparaíso", aseguró la autoridad regional.

VA POR LA CÁMARA

A pesar que sabe que su sueño por la Alcaldía porteña se posterga, Murillo confiesa que sus esfuerzos en materia política se enfocarán ahora en competir por la Cámara: "Lo que me queda es seguir trabajando en el mundo público, que es lo que he hecho toda mi vida. La experiencia que he adquirido desde que fui Core, presidente del Core y Concejal, es que creo que si no soy Alcalde es ser Diputado", sostuvo.

En ese sentido, afirmó que busca "ser el primer Diputado de Valparaíso, porque los ocho que hay son de Viña del Mar y de Isla de Pascua o San Antonio, pero no hay ninguno de la comuna de Valparaíso. Así que sería el primero. Confirmo sin ninguna duda que me gustaría ir por la Cámara de Diputados".

Consultado respecto a los apoyos que ha concitado en este carrera al Parlamento, explicó que "la mesa nacional de mi partido (el PPD) me lo ha solicitado formalmente en muchas ocasiones. Es más, yo casi soy Diputado, porque antes que muriera el diputado Rodrigo González yo estaba listo para renunciar porque él iba como candidato a Constituyente. Entonces el acuerdo de la mesa era que yo asumiera como Diputado por él y así podría seguir siendo candidato a Diputado, pero finalmente no fue candidato a constituyente. Entonces así se truncó esa posibilidad".

En su análisis también recordó que "el diputado Tomás de Rementería (PS) sacó 4 mil y tantos votos en el Distrito 7 y yo sólo en mi comuna saqué 11 mil. Entonces creo que perfectamente podría ser Diputado de la República".

"Yo creo que si mantengo lo que he hecho en lo que estoy trabajando por años en Valparaíso, será un soporte importante para ser Diputado, además de mi trabajo que hice con mi hija cuando fue candidata a Constituyente, donde pudimos conocer otros sectores de Viña del Mar, Concón y San Antonio. Así que esto no viene de ahora, estoy trabajando hace harto tiempo para ser candidato a Diputado", agregó.

UN HALLOWEEN DISFRAZADO

Los últimos días llamó la atención una fotografía subida a redes sociales, donde se le ve al consejero Manuel Murillo en compañía de la diputada Carolina Marzán y un grupo de personas, disfrazados. Al respecto fue consultado, explicando que se trató de una actividad en La Cruz, donde quisieron entregarle computadores a unos niños disfrazados, aprovechando que se celebraba Halloween.

"El equipo de la diputada Marzán tenía una actividad en La Cruz y su equipo se disfrazó para entregarle computadores a niños de séptimo básico. Hicimos algo novedoso, como ella es actriz además. Me preguntó si podía acompañarla y por sorteo me tocó ser Pericles, y fue una linda humorada. La acompañé en esta actividad tan bonita con 500 niños", concluyó la autoridad.

PURANOTICIA