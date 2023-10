La Calera dividida por futuro de los topiarios: ex edil critica "borrón de mi gestión" y Alcalde apunta a problemas en mantención

Una fuerte ofensiva comunicacional ha iniciado la ex alcaldesa de La Calera, Trinidad Rojo (RN), en contra de lo que ha sido la administración municipal del actual jefe comunal, Johnny Piraíno (Independiente), principalmente a raíz de una de las últimas decisiones respecto al futuro de una obra artística realizada el año 2019.

"Esta vez no pude quedarme callada", señaló la ex autoridad edilicia, quien denunció a través de su cuenta en Facebook el estado en el que se encuentra el bandejón central de la población Cemento Melón, específicamente en los topiarios.

Cabe recordar que ésta fue una de las iniciativas liderada por Trinidad Rojo en La Calera y consiste en una práctica de jardinería que busca dar formas artísticas a las plantas, mediante el recorte con tijeras de podar. Esta obra se inauguró el año 2019 con el objetivo de recuperar y embellecer los espacios públicos de la comuna.

Sin embargo, ahora fue cubierta por cemento, dejando atrás el aspecto "verde" de la iniciativa incluida en una modificación presupuestaria y que fue aprobada por mayoría del Concejo Municipal de La Calera, por un monto de 18 millones de pesos.

"La odiosidad y el menosprecio al trabajo realizado por mi administración, por artistas, por vecinos, medioambientalistas, historiadores, hoy se convierte en cemento", señaló la ex Alcaldesa de La Calera en sus redes sociales.

En concreto, Rojo apunta a la administración Piraíno de querer destruir el "legado" que dejó su gestión municipal, pues afirma que "lo que vemos en los topiarios, un emblemático proyecto de mi administración, que nació para embellecer la ciudad y de encuentro familiar, pensado en niños y niñas, convirtiéndose en un lugar para visitantes, es una vergüenza con todas sus letras".

"Querer borrar mi gestión no puede estar por sobre el desarrollo de nuestra ciudad. Un real servidor público trabaja sin descanso por y para la ciudadanía", agregó la militante de Renovación Nacional.

Vale recordar que la escultura en verde en la población Cemento Melón consistía en una jirafa y su bebé, delfines, un corazón y una elefante junto a sus hijos. Por este motivo es que la obra era constantemente visitada por familias y sobre todo niños.

"Podrán decir muchas cosas, que el costo de mantención, que se hizo mal, ambas críticas sin fundamentos. Que son feos, lo que quieran... pero por favor, lo único que hay es una falta de respeto enorme hacia las familias que visitaban felices este espacio", añadió la ex alcaldesa Trinidad Rojo en su cuenta en Facebook.

Además, disparó contra el alcalde Piraíno, diciendo que "las buenas autoridades no buscan perpetuarse en el poder pasando una retroexcavadora por todo lo realizado anteriormente. No corta cintas ni se adueña de proyectos gestionados que no son suyos, no mienten y omiten en favor de ellos".

"Quienes somos servidores públicos, tenemos siempre las puertas abiertas de nuestra casa para ayudar, acoger y escuchar", agregó Rojo.

También expuso que "he sido prudente, respetuosa y he dejado que se adueñen de tantas cosas que realicé para ustedes, pero ésta es una causa justa".

Pero esto no es todo, pues también a través de las redes sociales, una de las hijas de la ex alcaldesa Rojo, Fresia Briones, denunció que la administración Piraíno borró con pintura un mural emplazado en el estadio Nicolás Chahuán Nazar, el cual fue creado por el artista local conocido como Seco Sánchez.

"No podemos seguir avalando la falta de empatía y menospreciando a los artistas de nuestra comuna. Seguimos despilfarrando recursos en esta comuna donde no nos sobran, sino que al contrario", dijo Briones en su cuenta en Instagram, acompañando el mensaje con el hashtag de «Piraíno Miente».

PROBLEMAS EN SU MANTENCIÓN

Ante todos estos cuestionamientos, el alcalde de La Calera, Johnny Piraíno, señalo a Puranticia.cl que "estamos analizando con una mirada sustentable todas las obras que se están desarrollando a nivel comunal. Cuando asumimos el Gobierno, lo encontramos con los topiarios que, si bien, tiene una connotación turística que es importante para el desarrollo de la ciudad, sin embargo la mantención fue uno de los principales dolores de cabeza para mí y el Concejo Municipal".

Junto a asegurar que "en ningún momento se dejaron abandonados" y que "siempre existió voluntad de mi parte y del equipo para poder mantener y mejorar", explicó que "las condiciones climatológicas de la comuna no permitieron que esto se diera y solamente logramos revivir una de las figuras. Por ende cuando, pasaban por el lugar decíamos ¿qué hacemos? Incluso las mujeres del programa de Conaf se estaban dedicando al 100% para poder mantener".

Tras buscar la mejor alternativa para mejorar el bandejón y no verla como una obra abandonada, dieron con la técnica del mosaico de Gaudí, que es muy conocida en Europa: "Daba sentido, daba color, daba alegría, generaba una mirada turística y también de encuentro de los vecinos y las vecinas. Por eso conversamos con los dirigentes y dirigentas, en conjunto con algunos de los concejales, para decirles que teníamos la disposición de mejorar bajo esta técnica de mosaico que, obviamente tiene etapas, que hoy estamos en la primera, que es validar o mantener la figura del artista bajo una técnica distinta que es el mosaico".

Por último, el Alcalde de La Calera expuso a Puranoticia.cl que "muchas veces las personas empiezan a especular cosas que no son, no hacen la consulta al ente competente. Pero hoy día estamos avanzando en una intervención artística, cultural, con un talentoso artista de mosaico que va a desarrollar estas obras bajo la lógica de Gaudí. El artista realizó los murales de acceso a la comuna de Quillota, ustedes pueden visibilizar el prestigio y el profesionalismo que tiene. Prontamente van a mirar un bandejón diferente, con luminosidad, con paisajismo y también con mosaico de Gaudí que es una de las técnicas que van a dar un sello turístico de encuentro para los vecinos y las vecinas del sector de la población cemento melón".

