«Killpxe», la peligrosa facción quilpueína de la Garra Blanca que ha protagonizado incidentes en el Estadio Nacional y en Mendoza

Graves desmanes han provocado algunos integrantes de la Garra Blanca, la barra brava de Colo-Colo, en al menos tres de sus últimos encuentros disputados en el inicio de la temporada 2024 del fútbol nacional, situación que ha sido largamente debatida.

Primero, fue en el estadio Sausalito de Viña del Mar, y en las afueras del mismo, donde algunos sujetos con camisetas del club ingresaron a la cancha y otros asaltaron negocios en los alrededores del recinto deportivo de la avenida Padre Hurtado, en lo que fue el primer partido de Arturo Vidal tras su regreso a tierras nacionales.

Luego, durante la Supercopa ante Huachipato, disputada el domingo 11 de febrero en el Estadio Nacional, nuevamente fanáticos del cacique protagonizaron serios incidentes, con muchos de ellos ingresando a la pista de recortán del coloso ñuñoíno, para luego incendiar un sector de la galería norte donde se apostaban, además de enfrentamientos contra la policía y personal privado de seguridad contratado por la ANFP. El resultado de todo esto fue decretar la suspensión de este primer partido oficial del año.

No obstante, lo más grave ocurrió semanas después, en Mendoza, Argentina, hasta donde se desplazaron más de 15 mil hinchas de Colo-Colo para ver a su club ante Godoy Cruz, en duelo válido por la fase previa de la Copa Libertadores. Si bien, el equipo ganó en cancha, lo cierto es que el comportamiento de los albos fue lamentable.

La mañana del jueves 22 febrero, horas antes del debut por el torneo internacional, algunos delincuentes con vestimentas del club albo amenazaron y agredieron con golpes de pies y puños a un equipo de prensa del Canal 7 de Mendoza en la plaza Independencia, a quienes además intentaron quitarles sus cámaras.

Pero luego se conoció que un antisocial fue detenido por presuntamente violar a una mujer en la vía pública de Mendoza. Se trata de una joven de 29 años, quien realizó la denuncia que permitió detener al hincha colocolino. Junto a él, otras 11 personas chilenas fueron capturadas por la policía trasandina por diversos hechos.

A partir de esta información, el diario La Tercera consigna que la Garra Blanca inició una campaña para ir en ayuda de los 12 individuos detenidos en Mendoza: "¡Actividad relámpago! Beneficio a detenidos en Mendoza. Venta de papas fritas y bebestibles", indicaba desde la cuenta en Instagram de la barra oficial de Colo-Colo.

El mensaje iba acompañado de una imagen donde 12 sujetos con sus rostros tapados sostienen un lienzo que dice «Killpxe», en referencia a Quilpué, comuna donde habitan los integrantes de este "piño" (grupo de barristas de determinado sector) de la Garra Blanca, de los cuales tres se mantienen detenidos en Argentina. Según el medio, fueron capturados por la Policía tras un intento de saqueo a un local mendocino.

Según consigna el matutino, éste no ha sido el único episodio de violencia que han protagonizado los «Killpxe», ya que también habrían sido parte importante de los incidentes registrados el 11 de febrero en el Estadio Nacional. Esto, ya que las imágenes de aquellos hechos muestran a varios sujetos con camisetas que dicen justamente «Killpxe, piño descontrolado de la GB (Garra Blanca)».

Un ex dirigente del Club Social y Deportivo Colo-Colo explicó a La Tercera que "los «Antifascistas de la GB», que son los más políticos y los que van a marchas, con mucha certeza fueron los que hicieron el boicot al minuto de silencio por la muerte del ex presidente Sebastián Piñera y los que llevaron un lienzo no autorizado en su contra en el partido de la Supercopa", agregando que "ellos inician el tema, pero no son ellos los que se ponen a pelear y hacen el incendio. Eso demuestra que la Garra Blanca hoy es algo muy inmanejable, son muchos piños sin ninguna gobernabilidad".

Con la violencia desatada en la barra de Colo-Colo, una de las medidas adoptadas por la autoridad es que en cada partido que se disputa en el estadio Monumental hay un fiscal de turno en la sala de seguridad, aunque muchos coinciden en que con esto no basta y que se deben tomar acciones más drásticas para ponerle fin a este circulo vicioso que se da en el sector popular de la hinchada alba, con quilpueínos como protagonistas.

