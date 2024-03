Junaeb confirma que repondrá computadores a escolares damnificados por el megaincendio de febrero, pero pone ciertas condiciones

A través de las becas TIC (Tecnologías de la Información y Comunicación), programa que fusionó las iniciativas «Yo elijo mi PC» y «Me conecto para aprender», el Gobierno entregó durante el año pasado computadores a escolares para facilitar su aprendizaje.

Sin embargo, producto del megaincendio que afectó a Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana los días 2 y 3 de febrero, muchos de estos niños, principalmente que el 2023 cursaban octavo básico, lisa y llanamente los perdieron producto del fuego.

A raíz de esto, el diputado por la zona, Andrés Celis (RN), solicitó a través de un oficio dirigido al Ministerio de Educación que reponga estos artículos eléctronicos, teniendo en cuenta que su finalidad es acortar las brechas de acceso y de apoyar los procesos de aprendizaje de los estudiantes, a través de la entrega de un set de herramientas.

"Urge que el Ministerio de Educación se haga presente y entregue computadores a quienes los perdieron en los incendios", señaló el parlamentario.

Dos semanas después llegó la respuesta del Mineduc, a través de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb), que indicó que los beneficiarios del programa Becas Acceso Tic 2022 y 2023, y que se han enfrentado a la pérdida total de su equipo computacional por el incendio que afectó a la región de Valparaíso en febrero, "se atenderán según lo señalado en la normativa que rige, que señala que 'quienes hayan afectado por algún desastre natural a nivel regional, provincial o comunal; incendios u otros eventos calificados como "caso fortuito o fuerza mayor" por Junaeb, pueden solicitar una evaluación para obtener un segundo equipo'".

En ese sentido, para iniciar el proceso informaron que se requiere tener cerrada completamente la Ficha Básica de Emergencia (FIBE) y que, en caso que corresponda iniciar el proceso, los estudiantes serán contactados por Junaeb para que se presenten en las oficinas de la Dirección Regional con los documentos que acrediten la causal «caso fortuito o fuerza mayor». En ese sentido, explicaron que puede ser la FIBE o el certificado de Bomberos, junto al respectivo informe social.

"Es importante considerar que, tras recibir la documentación de la Dirección Regional, se verificarán los antecedentes presentados por el estudiante. Posteriormente, se elaborará un informe ejecutivo, que calificará la causal de «caso fortuito o fuerza mayor»", precisaron desde la Junaeb en el documento al que accedió Puranoticia.cl.

Sin embargo, desde el organismo explicaron que la asignación del computador "dependerá de la disponibilidad de equipos por parte de Junaeb y esta podrá realizarse hasta por una vez por estudiante beneficiario".

Por último, señalaron que en el caso de que el estudiante sea beneficiario, será la Dirección Regional de Junaeb la que tomara contacto con él o ella y así agendar la entrega del nuevo equipo computacional.

Con esta información, Puranoticia.cl acudió al diputado Celis para conocer su opinión, asegurando que, hasta el momento, a él no se le ha informado nada: "Yo todavía estoy a la espera de que se me entregue una respuesta formal del Mineduc a mi solicitud (...). Ahora, respecto de lo que se informa a Puranoticia, me parece que la autoridad una vez más llega tarde. Recién informan del proceso que requiere tener cerrada completamente la FIBE y de la revisión de antecedentes de los estudiantes por parte de la autoridad, cuando ya está terminando el mes de marzo. Los alumnos requieren agilidad de gestión para contar cuanto antes con esta herramienta".

Finalmente, expuso que "me hace ruido que el Mineduc indique que la asignación del equipo dependerá de la disponibilidad de computadores por parte de Junaeb, es decir, cabe la posibilidad de que no todos los estudiantes puedan ver repuesto este elemento. Y en ese sentido voy insistir en conocer la cantidad de equipos que tienen disponibles y en que todos los estudiantes afectados los reciban".

