Juan Sutil, el nuevo "hombre fuerte" de Chile Vamos que insisten en convencerlo para ir por el Senado de la región de Valparaíso

Desde el año 2020 a la fecha, el nombre de Juan Sutil Servoin siempre aparece ad portas de un proceso eleccionario, principalmente en cargos de representación popular de la región de Valparaíso. Así ha ocurrido en los comicios para el Consejo Constitucional y ahora vuelve a sonar pensando en un cupo para el Senado el próximo año.

Y más aún, luego que el empresario y ex presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) haya ganado terreno al interior de Chile Vamos, principalmente en Renovación Nacional (RN), partido que le dio la confianza de ir como su candidato a constituyente, por la región de O'Higgins. Si bien, el puesto lo consiguió con votos, no pudo ejercer por tener que ceder su espacio por paridad de género.

Ahondando en la influencia que ha adquirido en el conglomerado de centro-derecha, un artículo de La Tercera consigna que en las últimas semanas, este hombre de negocios ha sostenido reuniones con la presidenta de Demócratas, la senadora Ximena Rincón; con la alcaldesa de Providencia y una de las eventuales cartas presidenciales del bloque, Evelyn Matthei; y con el fallecido ex presidente Sebastián Piñera.

En las tres citas –según da cuenta el artículo– se habría analizado el escenario electoral que se abre para Chile Vamos este 2024, con la elección municipal, de gobernadores y de consejeros regionales; pero también con la parlamentaria y presidencial de 2025; donde la postura de Juan Sutil apunta a constituir una oposición que abarque desde Amarillo y Demócratas, hasta el Partido Republicano. De hecho, se adelanta que formaría parte del equipo de trabajo de Matthei en su eventual carrera por La Moneda.

El acercamiento del ex titular de la CPC con Chile Vamos se inició con las gestiones para traer a Chile respiradores y otros elementos a utilizar durante la pandemia del Covid-19, situación que lo vinculó fuertemente al ex presidente Piñera. De hecho, el ex ministro Antonio Walker, afirma que ambos "son muy parecidos". Los lazos con la centro-derecha se estrecharon durante la campaña del «Rechazo» a la propuesta de la Convención Constitucional, decisión que hizo pública aquel año 2021.

Esto motivo que la UDI lo "sedujera" para que los representara en los comicios de 2023 para conformar el Consejo Constitucional. Sin embargo, Sutil eligió a RN y dio inicio a su campaña por la región de O'Higgins, cargo que no pudo asumir por criterios de paridad, aunque por cantidad de votos sí hubiera alcanzado uno de los 50 puestos. Así es como el empresario asentó su posición en Chile Vamos, sosteniendo asiduas conversaciones con los presidentes de las tiendas que conforman este bloque político.

Es así como se ha gestado nuevamente la idea de que Juan Sutil represente a Renovación Nacional en un cargo de representación popular, siendo el Senado por la región de Valparaíso el puesto donde más futuro le ven; esto, teniendo en cuenta que el año 2026 deberán dejar sus puestos Francisco Chahuán y Kenneth Pugh, ambas figuras de RN. El diputado Andrés Celis dijo al respecto que "la capacidad de gestión de Sutil y la empatía que demostró durante la pandemia lo convierten en el hombre indicado para postular por una región como la Quinta, devastada por los incendios".

Frente a estas palabras, Puranoticia.cl conversó con el parlamentario RN, quien analizó que "veo muy complicado que Renovación Nacional, en el actual escenario, pensando en Rodolfo Carter y Sebastián Sichel hoy puedan sacar incluso a un candidato; entonces, creo que nombres como Juan Sutil o Magdalena Piñera, por dar dos ejemplos de personas ligadas a la región, serían muy interesantes como aportes al Senado de la República y también como integrantes en una lista con cupos de RN".

Junto a afirmar que "en política es fundamental ser realista", Celis planteó que la suya "es una opinión que hago a título personal, pero que le darían tremenda potencia para mantener a senadores del partido y no perder diputados de la región de Valparaíso"; esto, teniendo en consideración que las cartas del partido para la Cámara Alta provienen justamente de la Cámara Baja, como Andrés Longton y Camila Flores.

"No hay peor ciego que el que no quiere ver y, reitero, en política el sentido de realismo es esencial, y el que no lo tiene o el que no quiere observarlo solamente está pensando más en darse un gustito personal y no avizorar el panorama de lo que se viene a futuro en el país", concluyó el legislador.

Cabe hacer presente que Puranoticia.cl tomó contacto con el empresario Juan Sutil, sin embargo, hasta el cierre de esta nota no hubo ningún tipo de respuesta.

PURANOTICIA