Joven muere atacado con arma cortante en ramada de San Clemente: hay un detenido

Una celebración en una ramada del sector Los Montes, en la comuna de San Clemente, Región del Maule, terminó con un joven de 24 años fallecido tras ser atacado con un arma cortante. Por el hecho, un joven de 19 años fue detenido por su presunta participación en el homicidio.

El episodio se registró cerca de la medianoche, cuando, por circunstancias que están siendo investigadas, se originó un altercado entre personas que se encontraban participando de la celebración.

“Cerca de la medianoche se habría producido una riña entre asistentes a una ramada que se desarrolla en el sector de Los Montes de la comuna de San Clemente. En este contexto y por causas que aún son materia de investigación, la víctima habría sido agredida por otro sujeto”, señaló el subprefecto Rodrigo Burgos, jefe de la Brigada de Homicidios de Talca.

Producto de la agresión, el joven de 24 años resultó con una herida cortante y fue trasladado hasta un centro asistencial de San Clemente. Pese a las acciones realizadas para auxiliarlo, posteriormente se constató su fallecimiento.

Tras conocerse lo ocurrido, Carabineros detuvo a un joven de 19 años, quien estaría vinculado al ataque que terminó con la muerte de la víctima.

Por instrucción de la Fiscalía de Flagrancia del Maule, las diligencias investigativas quedaron en manos de la Brigada de Homicidios de Talca, que trabaja junto a especialistas del Laboratorio de Criminalística para determinar cómo se desarrollaron los hechos.

“Actualmente los detectives de la Brigada de Homicidios de Talca, junto a peritos del Laboratorio de Criminalística, continúan realizando diligencias para establecer la dinámica y las circunstancias de lo ocurrido”, agregó el subprefecto Burgos.

Las diligencias continúan para esclarecer el origen de la riña, determinar la participación de las personas involucradas y reunir los antecedentes que serán puestos a disposición del Ministerio Público.

PURANOTICIA