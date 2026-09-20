Amplían detención de imputado por femicidios de su pareja e hija en Villarrica

El Juzgado de Garantía de Villarrica amplió la detención de Wilson Eduardo Castro Tapia (41), el sujeto detenido por los femicidios de su pareja de 34 años y de la hija de ésta de 15, cometidos ayer en la tarde en una vivienda de esa comuna de La Araucanía.

La fiscalía local pidió postergar la formalización por diligencias pendientes, entre ellas los informes de autopsia de las víctimas Yohana Peña Calficura y su hija Yamel Cisternas Peña. La audiencia de imputación de cargos quedó fijada para el próximo martes.

Además, Gendarmería dispuso el traslado del imputado a un recinto penal de la Región del Biobío ante el riesgo de que el sujeto sea agredido en la cárcel de Villarrica. De todas formas, Castro Tapia permanecerá aislado hasta el momento de su formalización.

El macabro hecho quedó al descubierto en la tarde del viernes en una vivienda de calle Futalelfú de Villarrica, luego de que el sujeto confesara los crímenes a su hermana. Ésta, a su vez, dio aviso a Carabineros, que capturó al sujeto.

Al respecto, el comandante Raúl Sáez señaló que "una vez verificado el hecho y por diligencias autónomas, se logra la detención de un hombre de 41 años, quien sería la pareja de una de las víctimas, como el presunto autor de los hechos".

Se informó que el imputado, de nacionalidad chilena, tiene antecedentes por robo en lugar habitado y hurto simple. Además, trascendió que habría cometido el doble crimen tras consumir sustancias ilícitas.

Por su parte, el fiscal de Villarrica, José Ramírez, indicó que el caso quedó a cargo del Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) y de la Brigada de Homicidios de la PDI de Temuco, que ya realizó los primeros peritajes en la vivienda.

Estas indagatorias iniciales arrojaron que las víctimas presentan lesiones compatibles con el uso de un elemento contundente, presuntamente un hacha.

QUERELLA DEL MINISTERIO DE LA MUJER

Por su parte, el Ministerio de la Mujer expresó su condena por el doble crimen y anunció una querella en contra del imputado.

"Estos días, que debiesen ser días de orgullo nacional y de encuentro familiar, lamentablemente se han visto empañados porque tenemos que informar un nuevo femicidio, esta vez en la comuna de Villarrica, donde un agresor le ha quitado la vida a una mujer y a su hija menor de edad", declaró la ministra Judith Marín.

"Como Ministerio de la Mujer, al enterarnos de este grave hecho, nos hemos puesto a disposición a través de nuestro servicio para presentar la querella de oficio y también para activar las medidas de reparación que fuesen necesarias", añadió.

PURANOTICIA