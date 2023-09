Jouannet criticó la gestión del Gobierno en La Araucanía: "El Presidente da discursos rimbombantes y después no pasa nada"

El diputado y presidente de Amarillos por Chile, Andrés Jouannet, criticó la gestión del Gobierno en la región de La Araucanía y sostuvo que el presidente Gabriel Boric “no ha entendido. Da discursos rimbombantes y después no pasa nada".

Este jueves se detuvo a 11 personas que estarían vinculadas al grupo de Resistencia Mapuche Lavkenche, el que se adjudica una serie de ataques en Arauco desde 2020 a la fecha.

Al respecto, en conversación con radio Concierto, Jouannet afirmó que "son personas que se dedican al delito y no tiene nada que ver con el pueblo mapuche. Lamentablemente con eso convocan a jóvenes".

"Esto es como una gota en el mar en el contexto en el que estamos. La situación acá en La Araucanía es desastrosa y hay mucha pobreza", precisó.

En esta línea, apuntó al Ejecutivo señalando que "el presidente está en Estados Unidos, campante. No dice nada" y agregó que "con el presidente Piñera fue lo mismo. Tiene que haber una voluntad política de decir 'terminemos con esto'. Esto parece como si fuera otro país. Se está incubando un resentimiento y un dolor porque la región está absolutamente abandonada".

En cuanto a la voluntad política del Gobierno y del Congreso, el parlamentario planteó que "cuando hay voluntad política de terminar con esto, se hace. Ahora no creo que exista. El Gobierno lo que tiene que hacer es prevenir esto y no tiene estrategia para la seguridad en La Araucanía".

En esta línea, aseguró que "cuando el Estado va abandonando espacios, alguien los toma. Hoy es el crimen organizado".

De esta forma, el timonel de Amarillos por Chile comentó que dentro de las medidas necesarias se debe " tener una Ley de Inteligencia, a la que el Gobierno le quitó la urgencia. El proyecto era malo. La ley de usurpaciones tuvo un trabajo prelegislativo tan malo que probablemente se caiga".

"Los militares no han disparado ni una vaina en todo el tiempo que han estado acá. Ha habido posibilidades de enfrentamiento, pero cuando los militares no tienen un flanco claro no pueden disparar. Estamos ciegos desde el aire porque no tenemos vigilancia aérea", detalló.

Asimismo, subrayó que en La Araucanía “se ha resignado la decisión de enfrentar a estos grupos terroristas. Esta es una región tremendamente pujante, pero nadie invierte”.

“La situación es grave, el Gobierno no tiene la voluntad y el Presidente no ha entendido. Da discursos rimbombantes y después no pasa nada", acotó.

PURANOTICIA