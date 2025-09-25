José Antonio Kast anuncia plan para "erradicar el terrorismo" y recuperar La Araucanía

El candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, presentó el plan “Araucanía Libre”, su estrategia de seguridad y desarrollo para la región.

Según consignó Radio Bío Bío, Kast manifestó que “se supone que aquí reina la paz, que aquí el gobierno tiene todo bajo control, pero todos sabemos que no es así” y acusó a las autoridades de administrar el fracaso y de ofrecer una “paz falsa” a los habitantes de la Macrozona Sur.

El candidato detalló que en los últimos cuatro años se registraron “más de 630 atentados, 25 asesinatos y cientos de familias destruidas” y argumentó que La Araucanía es hoy la región más insegura de Chile.

Por otro lado, el abanderado criticó los estados de excepción vigentes. “Los estados de excepción son de excepción, no permanentes”, precisó.

Dentro de su plan, Kast plantea el “Combate frontal al terrorismo”, asegurando que utilizarán “todas las herramientas constitucionales, legales y administrativas; toda la inteligencia y la tecnología; toda la fuerza, los recursos para erradicar el terrorismo de la región”.

El segundo eje es la “Recuperación territorial integral”, que establece que “la Constitución, la ley y el Estado de Derecho tendrán plena vigencia en toda la región, sin excepción”.

Además, el candidato se refirió a la “Seguridad y Justicia para las víctimas”. El plan ofrece “proteger y reparar a las víctimas del terrorismo”, incluyendo indemnización, protección de testigos y apoyo integral para quienes, según Kast, “el Estado abandonó”.

El cuarto pilar del plan se denomina “Recuperar el Progreso perdido”, que contempla levantar “cuarteles, postas, escuelas y centros comunitarios; reconstruir los caminos, reforzar la capacidad hídrica y consolidar la conectividad digital”.

El quinto punto busca posicionar a “La Araucanía, motor del desarrollo agrícola de Chile”. La región, según Kast, debe volver a ser una potencia agroalimentaria y una fuente de desarrollo económico y turístico.

“Con más seguridad, vamos a recuperar las inversiones y la confianza en el desarrollo agroindustrial para la región”, afirmó el candidato.

